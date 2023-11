escuchar

Hasta el mínimo detalle puede pasar desapercibido, incluso si este no es fácil de descifrar. Dos días después del debut de Juana Viale con su programa Almorzando con Juana (elTrece), una de las invitadas tuvo un descuido estético que nadie notó y que, en las últimas horas, su amigo Diego Leuco reveló.

Fue Luciana Geuna, la misma periodista, quien compartió este lunes en su cuenta de Instagram, en la que tiene 110.000 seguidores, el divertido momento en el que el periodista cuenta en su programa de streaming Nadie dice nada (Luzu TV) el insólito percance de vestuario que tuvo al asistir al ciclo que se emite los domingos a las 13:45 horas.

“Ayer fue el debut de Juana Viale y entre los invitados estaba mi amiga Luciana Geuna. Luciana, yo lo he contado alguna vez, es bárbara, es un tanto distraída, un tanto ‘voladinga’. Me manda un mensaje y me dice, ‘mirá el vestido que me puse’ y me manda esta foto”, expresó el conductor.

Diego Leuco reveló el percance que Luciana Geuna tuvo con su outfit en el programa de Juana Viale (Foto: Instagram/@geunaluciana)

Y añadió: “Le dije, bo**** qué hermoso”. “Además, era de una marca muy top argentina, de una diseñadora muy conocida”, destacó y siguió diciendo lo que le dijo a su colega: “’Estabas hermosa, qué lindo, que bien el pelo y el maquillaje, ¿la pasaste bien?’, le digo, y me dice “Porque va a así al final”, al mostrar la foto que delata que la periodista de Periodismo para todos (PPT) se había puesto el vestido al revés, todos los presentes estallaron de risa y opinaron que igualmente le quedaba bien.

En ese sentido, el hijo de Alfredo Leuco también contó que Geuna le mencionó que el atuendo “le clavaba un poco las axilas, pero que pensó que podía ser el corte”. Ante la pregunta de Micaela Vázquez, quien quiso saber cómo se había enterado del desperfecto, Diego le contestó: “La chica de la marca le mandó un audio que para mí es delicioso, pero no lo voy a mostrar porque ahí sí que rompo todos los códigos”, sostuvo.

Juana Viale junto a Luciana Geuna, Luciano Cáseres, Darío Barassi y L-Gante (Foto: Instagram/@geunaluciana)

“Voladinga”, fue la palabra que utilizó Luciana para compartir el divertido momento en el que Diego cuenta lo que le había ocurrido, que obtuvo miles de likes y cientos de comentarios. “Muy bueno y me siento identificada. No estás sola en la Voladinga”; “Jajajajaj, quedaba mejor al revés”; “Ameee el relato y no me llama nada la atención de @geunaluciana siempre auténtica”; “Luciana, siendo Luciana jaja”; “Lu somos todas eh”, ¿Está al derecho o al revés Gauna? Muy elegante”; “No importa como se usa, lo hiciste único y te quedó hermoso!”, fueron solo algunos.

Sin embargo, horas previas a que todos supieran de su percance y en el posteo donde muestra su outfit, una seguidora que tiene el mismo vestido indagó, sorprendida: “¿Una pregunta? ¿Tenías el vestido al revés? ¿O yo estoy usando al revés?”, a lo que ella le respondió: “Lo usé al revés”.

Pero eso no fue todo, algunas seguidoras hicieron su propia investigación y terminaron en el Instagram de Jazmín Chebar, la misma diseñadora del polémico atuendo, y al encontrar una imagen del mismo diseño, una de ellas ironizó: “Ahora todas quieren usar el vestido al revés como Luciana Geuna”.