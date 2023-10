escuchar

Una nueva polémica atraviesa a la farándula argentina y esta vez los protagonistas son Rodrigo Lussich y Ángel de Brito. No es nada reciente, al contrario, es una “guerra vintage”. No obstante, una situación volvió a revivir la mala relación entre ambos y ninguno de los dos quiso quedarse callado. El tema de conflicto es que el viernes, el conductor de Socios del espectáculo (eltrece) anunció vía X (antes Twitter), la separación de Marina Calabró y horas más tarde el conductor de LAM (América TV) lo acusó de haber traicionado una amistad de 20 años por una primicia. La pelea continuó esta semana y en la cual, desde sus respectivos programas, sacaron los trapitos al sol.

No es ninguna novedad que Lussich y De Brito no son precisamente los mejores amigos. Sus diferentes personalidades y la competencia televisiva los tienen en veredas opuestas desde hace años. Pero, lo ocurrido en los últimos días fue la gota que rebalsó el vaso. Si bien Rodrigo reconoció que le “duele lastimar a una amiga” (Marina Calabró) aseguró que no fue por “una obsesión con Ángel de Brito”. “En todo caso mirate al espejo, porque si hay un tipo que habla todos los días de nosotros, nos chicanea, nos dice ‘bailarines’, que no nos ve nadie, hace campaña para que este programa se levante hace dos años porque te jodió que nosotros vengamos acá en tu lugar y vos no te fuiste a Telefe”, lanzó furioso el periodista contra el jurado del Bailando.

“El que está obsesionado con nosotros sos vos. Todos los días, sistemáticamente, nos tenés de hijos”, continuó y cuestionó al periodista de América TV. “Además, que seas vos el que se impacta, el que se asombra, el que de alguna manera, cínicamente, se sorprende porque yo traiciono a una amiga, ¿después de lo que vos le hiciste a Andrea Taboada, De Brito? Sos un caradura, te conozco de toda la vida. La ninguneaste, la ignoraste al aire y un día la echaste como un perro. ¿Y vos te sorprendes de que yo traicione a una amiga?”, expuso furioso Lussich.

En este mismo sentido, el ex Intrusos, sacó todos los trapitos al sol y evidenció, una vez más, la opinión que tiene sobre el periodista. “Entiendo que te jodió la primicia, tenes miles, te va bárbaro. Tenés primicias todos los días porque es lo único que saben hacer además. Tienen rating”. Asimismo, acusó a Ángel de ser “un choriplanero del chimento”.

“Lo fuiste toda la vida. Seis años viviste acá del Bailando, te fuiste a América, viviste de Gran Hermano, y ahora vivís del Bailando de vuelta. Vivís de los planes sociales de la televisión. Sos un choriplanero del chimento. Y está bien, lo sabes hacer bárbaro, pero no te hagas el sorprendido y el cínico cuando uno traiciona a una amiga”, sentenció Rodrigo Lussich furioso con Ángel de Brito.

Como es costumbre en estos contextos, el lunes en LAM volvieron a cargar la artillería y Ángel de Brito respondió a las acusaciones de Lussich. En lugar de hacerlo en el piso, el programa se transmitió desde el streaming del Bailando. Si bien Yanina Latorre estalló de furia, el conductor quiso ser breve y contundente con su descargo.

“Lo único que quiero decir de este tema es que yo prefiero que Marina Calabró esté bien y no esté llorando por los rincones, sin ser tan amigo como ellos, que la quieren tanto... que traicionarla y hacerle pasar un fin de semana de m... porque eso es lo que le pasó. No tienen noción de lo que es ser amigo, eso es lo que se nota”, expresó De Brito. Por último, dijo que no estaba “obsesionado” con Lussich y Adrián Pallares, sino que los describió como “dos pelo...os” y los acusó de hacer “programas espantosos”.

Rodrigo Lussich reveló el origen de su pelea con Ángel de Brito: “Ese día pasé a la vereda de enfrente”

La cuestión no terminó ahí porque este martes, Rodrigo Lussich volvió a referirse al tema y reveló algo desconocido sobre los orígenes de su pelea con Ángel de Brito. Si bien aseguró que no responsabilizaba al periodista, sí dejó en claro que, para él, lo que pasó marcó “un antes y un después en el trato desde lo humano”.

“En el año 2018, yo hacía Confrontados, se hizo el homenaje a Romina Yan, el ViveRo. Una de las pocas veces donde vi y sentí una energía de amor como pocas veces presencié en un lugar masivo. Era una fiesta, lo sentías en la piel”, relató el periodista y contó que él fue, invitado por Gustavo Yankelevich, junto a una amiga. En el teatro le tocó sentarse entre Grego Rossello y su amiga, quien a su vez estaba sentada al lado de Ángel de Brito.

Si bien contó que en ese momento tenía vínculo con De Brito, en el contexto del homenaje, y todo lo que eso conllevó, hubo una situación que lo marcó. “Al final del espectáculo nos invitan a todos a darnos la mano, para lanzar una plegaria en homenaje a Romina. Yo le doy la mano a Grego, a quien no conocía, le doy la mano a mi amiga y ella se la da a Ángel de Brito. Y él la mira y le dice: ‘¿Te parece?’ Y se guarda la mano en el bolsillo”, relató Lussich.

“Ese día yo pasé a la vereda de enfrente de Ángel del Brito. Puede ser el mejor del medio, el número uno, el que tiene las mejores primicias, el rating... Ese día terminó De Brito para mí, terminó para siempre. Si querían saber qué me pasaba, era eso”, sentenció el conductor de eltrece.