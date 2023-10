escuchar

Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, asistió como invitado al programa Podemos Hablar (PH, Telefe) del último sábado, pero no todo salió como esperaba. El cantante de Cumbia 420 manifestó su incomodidad ante el conductor Andy Kusnetzoff y las asistentes Pía Shaw y Karina Mazzocco, a raíz de unas preguntas que le formularon, según advirtió. Recientemente, revelaron qué habría obtenido a cambio el artista por acudir al ciclo y qué famoso decidió no coincidir con él.

“Quedé enojado, porque me puse a pensar. Vos me invitás a tu programa. Puede explotar”, apuntó L-Gante hacia el conductor del ciclo. Y detalló: “Si yo fuera un chico de mentalidad débil, habría caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho. Ustedes no saben que pueden generar problemas personales, ¿no? Lo tendrían que saber porque son profesionales”.

Y cerró, ante las comunicadoras: “Me pone de mal gusto porque, si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo, frente a la cámara, que queda todo y sale expuesto por todos lados, le iría mal”.

El episodio fue muy comentado en las redes sociales, donde destacaron que el músico se molestó por las consultas acerca de su relación con Wanda Nara y su situación sentimental. Este lunes, desde el estudio del Bailando 2023 (América TV), los panelistas de LAM revelaron qué habría recibido L-Gante a cambio de asistir a PH y qué famoso artista habría decidido no coincidir con él.

“L-Gante fue a PH y le dieron un viaje para cuatro personas a Santo Domingo. Lo negoció”, advirtió Ángel de Brito, en medio del streaming de LAM. Y reveló el famoso artista que también asistiría como invitado en el programa, pero que habría decidido no coincidir con el papá de Jamaica. “Abel Pintos no quiso compartir programa con él”, señaló el conductor.

Abel Pintos no habría querido coincidir con L-Gante en PH

Y agregó: “No sé el motivo. Bueno, sí lo sé, pero es tema de Abel. No quiso compartir con él. Raro. Igual, esto pasa todo el tiempo cuando hay programas grupales. Dijo que prefería con otra gente”.

El sugestivo mensaje de Tamara Báez al enterarse de un encuentro entre L-Gante y Wanda Nara

Los rumores de una relación entre Wanda Nara y L-Gante comenzaron poco después de que el músico y Tamara Báez formalizaran su separación. Los papás de Jamaica se situaron en el foco de mira por algunos idas y vueltas, pero finalmente consolidaron su cercanía mientras el cantante de Cumbia 420 permaneció en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

Cuando el 1° de septiembre L-Gante quedó liberado en medio de su causa, compartió unos momentos con Wanda Nara, durante un viaje de la exconductora de MasterChef a la Argentina. Ante la complicidad que se evidenció en las instantáneas que aparecieron en los medios, Tamara Báez compartió una sugestiva publicación en su red social.

Tamara Báez y un mensaje enigmático dirigido a L-Gante Instagram (@tamarabaez777)

A través de su perfil de Instagram, replicó una frase de la cuenta de X @bandidosfrases, que decía: “Aléjate de las personas que un día ‘sí' y un día ‘no’. Yo sé que te irá mejor”.