Rompió el silencio uno de los hermanos de Tomás y Fernando Dente y contó detalles de la disputa familiar

Pese a que el conflicto entre Fernando y Tomás Dente se desató en 2019, cuando el primero realizó una revelación familiar íntima, en los últimos días las declaraciones del periodista en las que mencionó que su hermano era como “un extraño” para él, volvieron a poner el tema en agenda; y, como si fuera poco, Guido Dente opinó sobre la guerra entre los dos y no se guardó nada.

Los hermanos Dente están enfrentados desde hace años (Foto: Instagram)

Desde Milán, donde nació y vive hace varios años, el hermano de los Dente de 45 años rompió el silencio mediante una conversación vía WhatsApp con Rodrigo Lussich para Intrusos (América TV). “Ayer me escribió para decirme que quería limpiar la memoria de sus padres porque siente que todo esto que está pasando, más allá de la pelea de sus hermanos, él sabe detalles, que dice que calla, está furioso, harto, me dijo”, expresó el conductor al inicio.

“Él dice que se han metido en la cama de sus padres y, de ser así, se meten en la suya”, contó Lussich sobre su charla y agregó: “La pelea de los hermanos no es que no le importe; sabe detalles. Cuando se enteró del tema de Fernando, que su papá era sacerdote y había sido una relación extramatrimonial de la madre, dijo: ‘Yo me vengué’”.

Guido Dente rompió el silencio en Intrusos (Foto: Captura TV)

Luego, desde la producción reprodujeron uno de los audios que el hermano del medio envió: “Hace 10 años que vengo callándome. No soy del palo, yo nací en Italia. Viví en Argentina toda mi vida, pero me volví a Milán. Sé del odio que se tienen Tomás y Fernando, pero ya cuando tocan a mi mamá y mi papá, yo salto. La pelea de Fernando y Tomás yo la conozco en profundidad, sé el odio que se tienen ambos. Yo ya me cansé”.

El licenciado en Marketing y Comunicación, actualmente radicado en Italia, se mostró especialmente molesto por cómo se ventiló la intimidad de sus padres fallecidos. Sin filtro, arremetió contra las versiones cruzadas que circulan mediáticamente: “El papá que amó profundamente a Fernando fue mi papá y nunca supo que fue hijo de un sacerdote”. “Quiero dejar en claro el honor de mi mamá y mi papá. Hay una historia detrás de mí que no la puedo contar porque me viene a buscar el FBI porque yo me vengué en ese momento cuando vivía en Argentina. Me duelen las versiones cruzadas entre ellos. Yo no soy del palo, soy licenciado en Marketing en Comunicación", agregó molesto.

Guido junto a Giuseppe, su padre (Foto: Captura TV)

Además, Guido apuntó contra Yanina Latorre, quien brindó detalles desconocidos del conflicto familiar. “Estoy muy dolido y muy enojado, porque Yanina Latorre inventó una historia de mi papá. Estoy enojado. Estoy podrido de que se fabule sobre mi familia... Quiero dejar en claro que mi papá no fue lo que dicen. Mi mamá fue una gran mamá. Fernando no puede decir nada de mi papá porque él tenía devoción por él”, cerró.

Cabe recordar que el escándalo de los hermanos Dente estalló públicamente cuando Fernando reveló en una entrevista de tapa de revista que su madre, antes de morir, le había confesado que su verdadero padre biológico era un sacerdote. La revelación no solo expuso un secreto familiar íntimo, sino que desató la furia de Tomás, quien sintió que Fernando había vulnerado la memoria de sus padres fallecidos y expuesto innecesariamente a la familia por “prensa”.