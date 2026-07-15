Yanina Latorre contó la verdad detrás de la enemistad entre los hermanos Tomás y Fernando Dente

Esta semana volvió a reavivarse la fuerte pelea entre los hermanos Tomás y Fernando Dente. El periodista hizo fuertes acusaciones sobre el actor, quien decidió volver a llamarse al silencio. En medio del revuelo, Yanina Latorre contó detalles del presunto verdadero origen de la enemistad entre ellos, que se remonta a la revelación que hizo su madre antes de morir. En 2019, Fernando contó públicamente que su madre le admitió que era hijo de un cura.

Según contó la conductora en la emisión del martes 14 de julio de Sálvese quien pueda (América TV), la familia Dente estaba compuesta por Ada, José y sus tres hijos varones. En un momento, los padres empezaron a llevarse mal y se vivía mucha violencia puertas adentro. Con el tiempo, la mujer mantuvo una relación sentimental con el cura con el que se confesaba. “No fue una situación esporádica, se enamoraron a tal punto que ella queda embarazada. El cura se entera y, cuando le ofrece dejar los hábitos e iniciar una vida juntos, ella se asusta porque le tenía miedo al señor Dente y le dice que no. El cura la respetó, eligió el silencio y siempre supo que ella estaba embarazada, pero nunca conoció al hijo ni pidió nada”, relató Latorre. Ese hijo era Fernando Dente. “Con el tiempo, el cura deja los hábitos, se enamora de otra mujer y tiene una hija”, agregó.

Los hermanos Tomás y Fernando Dente llevan años enfrentados (Foto: Instagram @tomroxdente / @ferdente)

Latorre indicó que la mujer nunca le dijo a su marido que su hijo menor no era suyo: “Fernando era el predilecto de José Dente y tenían un vínculo maravilloso hasta que Fernando empezó a sufrir mucho porque, como se llevaban muy mal los padres, su casa era un infierno. Había mucha violencia. Él [su padre] era muy autoritario y bastante complicado”. A los 18 años, cuando pudo sostenerse económicamente, el actor decidió irse de su casa.

El matrimonio se separó y la mujer se fue a vivir a un monoambiente. “El tipo la dejó en la calle. Después de la separación, se termina enfermando de cáncer a causa de todo lo que había sufrido. Cuando le agarra metástasis, empieza a pensar que Fernando se merecía saber la verdad”, explicó la conductora. Si bien sus amigas cuestionaron esta decisión, ella decidió decirle a su hijo la verdad sobre su identidad. El actor no tomó esto de la mejor manera, se enojó con ella y no la acompañó en el final de sus días.

La verdad detrás de la pelea entre Tomás y Fernando Dente

Si bien los hermanos siempre fueron muy unidos, según la conductora, de acuerdo con lo que le contó un allegado de la familia, el drama habría comenzado cuando Fernando no fue a despedir a su madre: “Ella, muriéndose, pedía por él y él no iba. El día que va a despedirla, ella ya estaba dormida y nunca se enteró de que el hijo la fue a ver”. Asimismo, advirtió que Ada llegó a hablar con el cura y él fue a ver a Fernando al teatro cuando hacía Hairspray, allá por 2008, con su mujer y su hija. Si bien se conocieron, “el vínculo no fluyó ni de un lado ni del otro”.

Según Yanina Latorre, la pelea de los hermanos surgió luego de que Fernando no quisiera ir a despedir a su madre antes de su muerte (Foto: Instagram)

“Ese es el conflicto real entre los hermanos”, advirtió la conductora. Lo que terminó por quebrar definitivamente el vínculo entre los hermanos fue la tapa de la revista Gente que el director teatral hizo en 2019, en la que contó su historia familiar y la revelación sobre su identidad que le hizo su madre antes de morir. Asimismo, comentó que, en medio del revuelo, José Dente se enteró de que no era el padre biológico de Fernando, pero su vínculo no cambió. El hombre murió cinco años después de su exesposa.