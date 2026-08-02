Así fue el pedido de disculpas en vivo de Rosalía tras sus dichos contra la Argentina

Rosalía volvió a pedir disculpas este sábado durante el primero de sus recitales en la Argentina por haber compartido, tras la final del Mundial, una publicación de Mia Khalifa con una crítica hacia los argentinos. Si bien la artista española ya se había disculpado en las redes sociales, el gesto no alcanzó para frenar el repudio de parte del público que hizo que incluso algunas personas devolvieron sus entradas.

Durante su presentación de este sábado en el Movistar Arena, la cantante española se tomó un momento para referirse a la polémica que se generó luego de que compartiera una publicación que criticaba a los argentinos. “Le di un reposteo. Tremenda cagada. Nunca tuve intención”, reconoció ante el público.

Rosalía se disculpó en vivo de sus dichos sobre la Argentina

Rosalía recordó entonces su primera visita al país, en 2019, cuando se presentó en el festival Lollapalooza durante los inicios de su carrera. “Me acuerdo de que abría el show con la canción ‘Pienso en tu mirá’”, contó. A continuación, cantó a capela las primeras palabras del tema y los asistentes respondieron al continuar con los versos siguientes.

“Nunca me olvidaré de la sensación de ‘You made it’. La primera vez que me la dieron fuera de mi país”, continuó la artista y continuó: “¿Cómo podría tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este?”.

Luego de que se desatara la polémica, la cantante ya había pedido disculpas mediante sus redes sociales (Foto: Instagram @rosalia.vt)

La cantante aseguró que no tiene más que agradecimiento por la Argentina y destacó la entrega de sus seguidores locales. “Siempre lo he dicho: es el mejor público que hay en la Tierra, siempre cantan todas las canciones y le ponen todo”, afirmó.

“Quiero que sepan que mi amor por la Argentina sigue igual que el primer día”, expresó antes de agradecerles a quienes asistieron al recital. “Gracias por levantarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Los quiero muchísimo”, concluyó.

El episodio que desató la polémica

La controversia comenzó después de que España se consagrara campeona del Mundial 2026 al derrotar a la selección argentina en la final disputada en el MetLife Stadium. Un día después del partido, la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa publicó desde Nueva York un video en el que simulaba cantar un fragmento de “La Perla”, una canción de Rosalía.

Khalifa acompañó la grabación con una frase irónica en la que aseguró: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en una referencia a la caída del seleccionado argentino frente al conjunto español.

Rosalía reposteó una publicación de Mía Khalifa y generó una catarata de comentarios negativos

La situación escaló cuando Rosalía compartió el video en sus historias. El gesto fue interpretado como una provocación por numerosos usuarios argentinos, que cuestionaron a la cantante y llenaron sus publicaciones de críticas.

Ante la repercusión, tanto Khalifa como Rosalía eliminaron el video de sus redes sociales. Sin embargo, la grabación ya había sido descargada y continuó circulando en distintas plataformas.

La artista española se disculpó posteriormente por lo ocurrido, aunque sus explicaciones no alcanzaron para contener el enojo de parte de sus seguidores. Incluso, algunas personas anunciaron que habían devuelto sus entradas para la serie de recitales que comenzó este sábado.