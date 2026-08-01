La velada porteña de Rosalía antes de sus shows: bodegón, vino tinto y torta de cumpleaños

Tras la polémica que generó su video “antiargentina” y el pedido de disculpas público que debió hacer luego de las críticas, este sábado 1 de agosto, Rosalía dará el primero de sus cuatro shows en el Movistar Arena. Su llegada al país se dio bajo total hermetismo y, aunque intentó bajar la exposición no solo para descansar –puesto que viene de presentarse en Chile–, sino también para que el escándalo en el que se vio envuelta se disipe, decidió compartir en sus redes sociales postales de su estadía en Buenos Aires, más precisamente de la velada que compartió con su equipo en un bodegón de Chacarita.

La intérprete española de 33 años publicó en Instagram, red social en la que acumula casi 28 millones de seguidores, una serie de fotos de su visita a Olla 7, un bodegón ubicado en Charlone 999 en el barrio porteño de Chacarita. La intensa lluvia del viernes no impidió que pasara una velada con su equipo y celebrara el cumpleaños de uno de sus integrantes. Aunque no mostró cuál fue el menú que eligieron degustar, dejó en evidencia que tomaron vino tinto y que para el postre le prepararon al cumpleañero una torta blanca decorada con mini alfajores de chocolate. “Feliz cumple, mi rey”, escribió.

Antes de presentarse en el Movistar Arena, la cantante degustó una cena con su equipo (Foto: Instagram @rosalia.vt)

Rosalía compartió las fotos de su cena en un bodegón de Chacarita (Foto: Instagram @rosalia.vt)

Además de la comida, Rosalía quedó encantada con la estética del lugar, más precisamente con el cisne —ave que forma parte del logo del local— hecho en papel de aluminio que le acercaron a la mesa. No solo lo fotografió, sino que se divirtió poniéndoselo sobre la cabeza y posando para la cámara.

Durante la velada, celebraron el cumpleaños de uno de los integrantes del equipo con una torta decorada con alfajores (Foto: Instagram @rosalia.vt)

La cantante compartió las postales de su cena porteña (Foto: Instagram @rosalia.vt)

Rosalía lleva tres días en Buenos Aires. Aterrizó el jueves alrededor de las 2.15 en FBO Ezeiza, el sector al que llegan los vuelos privados, en medio de un estricto protocolo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Si bien se resguardó en su hotel, aparentemente las horas siguientes incluyeron no solo descanso, sino también un nuevo proyecto laboral con Bizarrap. La cantante subió una foto suya con un rosario colgado alrededor del cuello y, curiosamente, más tarde, el productor publicó, desde Buenos Aires, imágenes de un micrófono con dos rosarios colgados, un guiño a la estética religiosa de Lux, el álbum que la española promociona actualmente. Aunque hasta el momento no hubo ninguna confirmación, hay fuertes especulaciones de una colaboración musical entre ambos.

En unas horas, Rosalía se verá cara a cara con el público argentino tras la polémica que generó en las redes sociales luego de que compartiera en su TikTok una publicación de la actriz Mia Khalifa en la que simuló cantar un fragmento de “La perla” y acompañó el gesto con una frase cargada de ironía: aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en un guiño dirigido a los hinchas argentinos tras la consagración de España en el Mundial 2026. Los fanáticos no tardaron en expresar su rechazo y las críticas fueron tan fuertes que la cantante salió a pedir disculpas. “Le di a compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, expresó en Instagram junto a unos emojis de llanto y la bandera argentina de fondo.

El pedido de disculpas de Rosalía tras la polémica que se generó en las redes sociales

Este sábado 1 de agosto la cantante dará el primero de sus cuatro shows en el Movistar Arena. Continuará el domingo 2 y el martes 4 para despedirse el jueves 6. Luego partirá rumbo a Brasil para dar dos conciertos en el Farmasi Arena de Río de Janeiro.