Sabrina Olmedo: el detrás de su publicidad con Messi, la biopic de su padre y su vida en Miami, en pleno Mundial

“Me fui de la Argentina para dejar de ser la hija de y en los Estados Unidos tuve que luchar para dejar de ser la argentina”, dice Sabrina Olmedo, hija del gran cómico nacional, Alberto. Ella vive en Miami desde hace casi 27 años. Allí, se fue haciendo un camino como actriz, rol que la llevó por ejemplo a grabar un comercial para una tarjeta de crédito con Lionel Messi, quien la invitó a ver un partido en el palco familiar. En diálogo con LA NACION recordó a su padre y confirmó que existe efectivamente la idea de hacer una biopic del artista.

Sabrina disfrutó del fervor mundialista que se vive en su ciudad, hoy repleta de argentinos, celebró en la calle los goles, pero justo antes de la semifinal vino a Buenos Aires, como casi todos los años, ya que quiere que su hijo Thiago, de 16 años, que nació en Estados Unidos, mantenga la cultura de la familia. En este tiempo en el país aprovechará para ir a ver teatro, reencontrarse con amigos y por qué no abrir las puertas para futuros proyectos teatrales. Además, en e 2027 se la podrá ver en la serie de Zambrano, el spin off de El Encargado protagonizado por Gabriel “Puma” Goity.

"En los Estados Unidos tuve que luchar para dejar de ser la argentina", dice Gentileza

—La noche anterior a regresar a la Argentina te presentaste con la obra Sobreviviendo USA, ¿tantos años allá y aún se “sobrevive”? ¿Aún cuesta?

—Siempre, además viajo tanto a Buenos Aires y la paso tan bien cuando vengo, yendo a ver obras, viendo a mis amigos y comiendo rico que después es reacomodarse nuevamente. La obra la hago con Carla Chuiman que es hija de un capocómico peruano y entonces en la obra cada una cuenta su historia de vida de una manera graciosa y en el medio un pequeño homenaje a nuestros padres. Me fui de la Argentina para dejar de ser la hija de y en los Estados Unidos tuve que luchar para dejar de ser la argentina, pero lo logré e hice una carrera muy linda porque allá es a puro casting todo, trabajé a nivel nacional para los canales de habla hispana. Así que súper contenta.

—¿Repetirán?

—Fue a sala llena, la gente se quedó sin poder comprar más entradas. Seguramente la hagamos de nuevo. No sé cuándo porque cuando vuelva la idea es ir de gira por otras ciudades para otros latinos.

—Volviste a Buenos Aires en pleno Mundial, ¿cómo se vivió esa locura? Quienes estaban en Estados Unidos dicen que Argentina parecía local.

—Lo disfruté todo, fui a los banderazos en Miami, estaban todos en Manolo que es un lugar que están muchos argentinos siempre, salíamos a la calle, se volvió un caos. Ahora que estoy acá me doy cuenta de que allá como estás lejos expresás más cosas y te volvés más nacionalista, me ponía brillos celestes y blancos. Estuvo bueno y poder vivirlo con mi hijo también.

Sabrina Olmedo, junto a su padre

—¿Tu hijo nació allá?

—Sí, Thiago nació en Miami y mi marido es de Colombia. Venimos todos los años en julio que mi hijo tiene vacaciones y te habla como argentino, hablamos español en casa eso no se perdió. Así que él es bilingüe y habla bien y usa palabras bien argentinas. También tratamos de ir a Colombia, las Fiestas pasadas las pasamos allá y vivimos casi dos años cuando mi nene era chico. Yo siempre lo tomé como algo natural hasta que uno se va poniendo más grade, no lo cuestiono y no me arrepiento, pero me gustaría que mi hijo tuviera más raíces con su familia, por eso tratamos de viajar, para que tenga contacto con su historia.

—¿Tenés ganas de trabajar acá?

—Sí, tengo ganas de traer material acá, cambiando el show, tal vez hablando de las cosas que vive un argentino en Miami, yo allá escribo para los latinos. La mayoría de los que vienen a verme son argentinos, pero hay muchos peruanos, venezolanos.Siempre pregunto y me doy cuenta de que, al final, tenemos las mismas costumbres y estando allá, venimos de otros países, pero somos una gran familia.

—Hace un tiempo grabaste una publicidad con Messi, ¿cómo fue esa experiencia?

—Fue una sorpresa. Hice el casting y hasta que me llamaron para decirme que quedaba no sabía que él estaría. El guion solo decía “te das vuelta y aparece Messi”, pero pensé que era solo hacer la reacción mía. Después me enteré, pero pensaba que pegarían su escena, pero no, tenía que dialogar con él. Fui un día con el doble y otro día con él, fue una emoción tremenda. Él es muy tranquilo, pero a su vez su producción estaba muy tensa, él saludó uno por uno muy amoroso con todos, lo conocí y me invitó a ver un partido con toda su familia, Jorge, Celia, Antonela y los nenes. Él es muy normal, sentía como que lo conocía de toda la vida.

Sabrina Olmedo, de niña, junto a su famoso padre

—Cumbre de rosarinos por el mundo, por las raíces de tu papá lo digo…

—Sí. Sus padres admiraban a mi viejo y estaban felices de conocerme por mi papá y él lo conocía por sus padres. Y, además, mi hijo no lo podía creer, estaba feliz de conocerlo.

—Se habló hace bastante de una posible biopic sobre tu papá, ¿en qué estado está?

—Hay algo cocinándose, pero como no estoy en producción no sé en qué estado está. Quieren que actúe, no sé en qué personaje. Me gusta la idea, pero quiero ver cómo se hará, quiénes trabajarán, que sea algo lindo porque la gente lo quiere mucho a él. Pero sí, hubo charlas.

—¿El público te asocia con tu papá? ¿Sentís que tal vez algunos te van a ver por ser su hija?

—Algunos sí. Otros me van a ver porque saben qué hago y se ríen. En mis shows no hablo de mi papá, solo en este porque estoy justo con la hija de otro humorista. Entonces, los mencionamos y agradecemos.

—Es increíble cómo continúa vigente y cómo la gente lo sigue queriendo a tu papá, ¿lo sentís?

—Es lo lindo y mágico de las redes. Un montón de gente que me habla de situaciones y cosas que él nombró, lo asocian a cosas de hoy y me mandan recortes, cosas que capaz ni yo recuerdo y los jóvenes también. Me encanta porque la gente lo sigue descubriendo y necesitando para desconectar, aunque ahora el humor se puso serio…

—Cambió mucho, sí. Pero él se hubiera podido adaptar tranquilamente, ¿no creés?

—Sí. Seguiría las nuevas reglas y siempre por otro lado fue espontáneo. Hoy desaparecieron los sketches de humor.

—¿Por qué elegiste ir por el humor? ¿Lo pensaste alguna vez como un legado?

—No. Me nació porque como actriz podía hacer drama y me tiraba siempre la comedia, si hacía una novela pedía de meter algo para darle una vueltita de rosca.

—¿Llegaste a hablar con tu papá de tu costado actoral y de comediante?

—No. Estaba muy verde aún, no le pude hablar. Recuerdo una vez que él estaba haciendo una nota con Mirtha en Mar de Plata, yo lo acompañé y después me dijo: “mientras daba la nota me daban unas ganas de levantarte y agarrarte para que te sientes conmigo, pero no sabía si te iba a gustar”. Yo ni lo pensaba, lo fui a acompañar, todavía no tenía ese pensamiento e idea de querer ser actriz.

—¿Solías acompañarlo a las grabaciones o notas?

—Sí, y era algo normal como cualquier hijo que acompañan a su papá. Yo salía del colegio e iba a Telefe a ver cómo hacían las grabaciones, lo acompañaba a las películas.

—¿Y tus amigos que decían?

—Ellos nada, pero para sus padres era “wow”, yo no tomaba dimensión.

—¿A tu hijo cómo le mostraste y contaste quién era su abuelo?

—Siempre que veníamos a la Argentina le decía que su abuelo era muy famoso. Y le mostraba videos, algunas cosas tal vez no las entendía porque hablaba muy rápido y con muchos localismos.

—¿Y cuando salías con tu papá a la calle debía ser una locura?

—Sabía que pasaba eso, pero no me acuerdo que me molestara. Sí me parecía raro ir a un lugar a comer y que al ingresar la gente nos mirara o aplaudiera, me daba vergüenza, pero a la vez lo tomaba con mucha tranquilidad, porque todo el mundo lo saludaba bien y a él le gustaba.

—¿Y puertas adentro era tan gracioso como se lo veía?

—Sí. Tenía momentos en los que capaz se le ocurría algo para un sketch y lo practicaba con nosotros: ”yo, entonces, lo agarro a Portales o al Gordo y le digo tal cosa…”. Mi cumpleaños es el 14 de febrero así que no solíamos estar y recuerdo una vez en Punta del Este que lo festejamos con los hijos de unos amigos de mi papá y la cosa se estaba cayendo un poco así que el me animó la fiesta, se puso a hablar.

—¿Vas a ir al teatro estos días?

—Sí, voy a ver algunas obras, seguramente vea a [Guillermo] Francella ya que trabajé en Homo Argentum. En mayo estuve en la Argentina grabando la serie de Zambrano con el Puma. No puedo contar mucho, pero hicimos unas escenas graciosísimas.