Sabrina Rojas contó cómo fue el día que Robbie Williams le dio un beso y la invitó a cenar: “Si me estás viendo, estoy soltera”

Robbie Williams volvió a quedar en el centro de una historia que lo vincula con la Argentina durante uno de los shows que brindó en el Movistar Arena de Buenos Aires. En plena presentación, el cantante británico hizo un comentario que fue interpretado como una referencia al episodio que protagonizó con Amalia Granata durante su primera visita al país, en 2004. A raíz de ese recuerdo, Sabrina Rojas reveló que ella también tuvo un particular acercamiento con el artista durante aquella visita y sorprendió a todos.

Robbie Williams gentileza Popart

En Pasó en América (América TV) repasaron las imágenes de archivo de la participación de Robbie en VideoMatch y reconstruyeron lo ocurrido aquella noche. Después de su aparición en el programa, el músico se encontró con Granata en el hotel donde se hospedaba y, según contó ella años más tarde, ambos pasaron la noche juntos.

El recuerdo de Sabrina Rojas sobre Robbie Williams

Mientras en el programa repasaban la historia de Granata, Sabrina Rojas contó que ella también había estado muy cerca del cantante aquella jornada. En ese momento, la actriz formaba parte de los desfiles que se realizaban en VideoMatch junto a otras modelos y recordó que, después de uno de ellos, Williams realizó un show.

La actriz contó cómo fue su inesperado encuentro con el cantante británico (Captura: América TV)

“Nosotras hacíamos desfiles en VideoMatch... En ese momento estaban Luciana Salazar, Silvina Luna, Pame David, qué sé yo. Después del desfile cantaba Robbie Williams”, relató Rojas al reconstruir aquella noche.

La actriz explicó que, a diferencia de sus compañeras, decidió cambiarse de ropa antes de la presentación porque no imaginaba que pudiera tener algún tipo de contacto con el cantante. “Yo me acuerdo que me fui a cambiar, yo tenía un pantalón camuflado tipo cargo, unas ojotas celestes y un strapless celeste, porque yo pensé que lo íbamos a ver de atrás”, recordó.

Sin embargo, su expectativa cambió cuando Robbie comenzó a cantar. Rojas aseguró que notó que el músico la observaba desde el escenario. “Cuando Robbie Williams entra a cantar, que es altísimo... y era como la mega estrella en ese momento, estaba en su mejor momento. Y cuando empieza a cantar, yo sentí que me miraba... En un momento le dice a José María (Listorti) y a todos que se corran, y viene, viene, viene, viene, me abraza, me da un beso”, contó.

El encuentro entre la actriz y el cantante ocurrió durante una de las presentaciones de Williams en VideoMatch (Captura: América TV)

El episodio continuó después de la grabación, cuando Rojas recibió una invitación para encontrarse con el cantante fuera del programa. Sin embargo, en aquel momento estaba de novia y tomó otra decisión: “Cuando termina el programa, me invitan, por supuesto, a ir a no sé si había una cena o qué, y yo me fui a comer milanesas con mi novio, por eso soy pobre por elección, porque siempre he decidido mal, siempre”, relató entre risas.

Años después, la actriz reconoció que ve aquella situación de otra manera. “Hoy me arrepiento de muchos que no fui”, sostuvo e incluso bromeó: “Si estás en el Faena viéndonos, estoy soltera”.