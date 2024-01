escuchar

Mientras las noticias sobre el príncipe William y su esposa, Kate Middleton, parecen haber descendido, los Duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, continúan en los titulares debido a que en un reciente libro se asegura que su decisión de llamar Lilibet a su pequeña hija hizo enojar a Isabel II, quien entonces era la monarca de Reino Unido. Este nombre, era el cariñoso apodo que el rey Jorge VI usaba para nombrarla a ella cuando era niña. Después de él, Felipe de Edimburgo fue el único que la nombró así.

La fuerte revelación es un extracto de la biografía Charles III: New King, New Court. The Inside Story (Carlos III: nuevo rey, nueva corte), escrita por Robert Hardman, quien a través de un empleado del palacio de Buckingham, asegura que la exmonarca jamás le dio la bendición a su nieto, el polémico príncipe Harry, ni a su esposa Meghan Markle para usar su sobrenombre para bautizar a su hija, como ellos afirmaron hace aproximadamente dos años. El escritor señala que Isabel II estaba “más enojada que nunca”, debido al atrevimiento de la pareja.

Un libro afirma que Isabel II del Reino Unido se enfureció cuando el príncipe Harry y Meghan Markle usaron su apodo para bautizar a su hija

Meghan y Harry señalaron, en ese entonces, que si la entonces reina no les hubiera dado la autorización de utilizar su cariñoso apodo, ellos habrían cambiado de decisión. “El duque habló con su familia antes del anuncio; de hecho, su abuela fue el primer miembro de la familia al que llamó. Durante esa conversación, él compartió su esperanza de llamar a su hija Lilibet en su honor. Si ella no hubiera sido de su apoyo, no habrían usado el nombre”, comentó un portavoz de la pareja.

Sin embargo, esta afirmación fue contraria a lo que la BBC dio a conocer en junio de 2021, cuando un informante le dijo al medio que los Duques nunca le avisaron su decisión a Isabel II. Inmediatamente después, Schillings, el bufete de abogados de los Sussex, aseguró que esa afirmación era difamatoria y amagó con que no debía repetirse. Posteriormente, el príncipe Harry y Meghan Markle buscaron el apoyo de la familia real sobre su versión, pero se los negaron, indica Daily Mail.

Meghan Markle y el príncipe Harry aseguran que sí le avisaron a Isabel II que ocuparían su apodo, Lilibet, para bautizar a su hija AFP

En medio de un cruce de declaraciones, Emily Andrews, experta en realeza, señaló en redes sociales que es probablemente la misma Isabel II habría comentado a la BBC que ella no sabía de la intención de los Duques de Sussex de usar su dulce mote para llamar a la pequeña niña. “Una vez más, en el curioso caso de la reina y Harry y Meghan de ‘los recuerdos pueden variar’”, escribió la periodista en su mensaje.

La entonces reina Isabel II pudo haber enviado su postura sobre el nombre de su nieta, Lilibet Captura Twitter / X

Las otras revelaciones de Carlos III: nuevo rey, nueva corte

El libro tendría importantes revelaciones sobre la familia real británica, entre las que están:

Guillermo, príncipe de Gales , primero en la línea sucesoria al trono británico, se sintió “mortificado” de que su hermano, el príncipe Harry, revelara tantos secretos mutuos en su libro Spare ( En la sombra )

, primero en la línea sucesoria al trono británico, se sintió “mortificado” de que su hermano, el príncipe Harry, revelara tantos secretos mutuos en su libro ( ) Ni el rey Carlos III ni su hijo mayor leyeron la autobiografía de Harry. Solo fueron informados de lo más importante a través del personal

ni su hijo mayor leyeron la autobiografía de Harry. Solo fueron informados de lo más importante a través del personal Carlos III se siente “exasperado” por la complicada situación familiar con el príncipe Harry y la estadounidense Meghan Markle. “Ha hecho lo que ha podido”, se señala en la obra, según cita Daily Mail.