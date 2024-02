Escuchar

Cristian Castro y la cordobesa Mariela Sánchez se separaron tras poco más de dos meses de relación, luego de que circularan rumores de presuntas infidelidades por parte del cantante mexicano. Las versiones también apuntaron a que la ruptura se debió a un supuesto cambio abrupto en la personalidad del artista. En medio del escándalo, se filtraron unos audios que el intérprete de “Azul” le envió a otras mujeres.

“Lo que sucedió es un cambio muy grande en la personalidad de Cristian”, advirtió Pablo Layus en Intrusos (América TV) cuando dio a conocer la separación. Y agregó: “Ese hombre calmado, sosegado, tranquilo, amable y gentil que conocimos acá se transformó en uno muy diferente, apenas llegaron a su país. ‘Es otra persona’ es la frase que me dicen a mí”.

Si bien ninguno de los implicados detalló por qué se produjo la ruptura, los rumores también apuntaron a que Cristian Castro le habría sido infiel a Mariela Sánchez. Desde el estudio de LAM (América TV), Ángel de Brito relató que la estrategia del autor de “Lloviendo estrellas” es enviar “siempre los mismos audios a distintas chicas, en distintas etapas de su vida”. Y señaló: “Era recurrente el tema de invitarlas al show, el tema de los viajes a Japón, a París, etc”.

Fue entonces cuando el conductor del ciclo reprodujo en vivo los audios que se filtraron con la voz de Cristian Castro. “Qué hermosa que sos, mi amor. Qué guapa cara que tienes. Tan jovencita... ¿qué tenés, 24 o 25?”, se escucha decir al cantante mexicano.

Los audios que se filtraron en el programa de de Brito tienen un contenido subido de tono y erótico y, presuntamente, estaban dirigidos a mujeres que no eran sus parejas o que incluso ni siquiera conocía en persona. “Voy a ver las fechas, creo que para febrero. Qué linda que sos, mi amor. Sos hermosa. Qué guapa”, señala en otro clip.

En otros fragmentos, se puede escuchar la voz del cantante mexicano en frases como “conozcámonos, que es lo que más quiero en la vida”, “mi amor, qué bien te ves en la Torre Eiffel; me hubiese gustado estar ahí con vos” o “quiero tu lengua, quiero sentir la saliva”.

Qué decía el último audio que se filtró de Cristian Castro

Posteriormente, de Brito reprodujo uno de los últimos audios que se conoció del intérprete de “Azul”: “Mi amor. Me hierve todo, estoy pasado de calentura”. En ese momento, se pone más picante: “Te quiero ch*** ahí, amor. Ay, mamá, miro esos ojos y me quedo infartado. Quiero estar a dos milímetros de tu cara. Te voy a acariciar delicioso. Estoy muy excitado cuando te veo”.

Minutos después, Pedro “Pepe” Ochoa reveló cuál fue la estrategia que utilizaría el cantante con sus conquistas, a través del testimonio de las propias mujeres con las que se contactó. “No tienen una relación con él como para que les mande estos audios. Es todo virtual”, advirtió. Y detalló: “En todos los casos, coincide en lo mismo: es él en una relación buscando ser infiel. Me da la sensación que le da adrenalina, querer tener desde la infidelidad diferentes historias. Recurrentemente e insistentemente, todo el tiempo les habla. No le da lugar a las chicas a decir que no”.