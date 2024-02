Escuchar

Cristian Castro se situó en el foco mediático debido a su reciente y escandalosa separación de Mariela Sánchez, la cordobesa con quien mantuvo una relación por alrededor de dos meses. Por este motivo se volvió uno de los temas de la semana, lo que llevó a la panelista de eltrece, Majo Martino, a revelar el “desagradable” encuentro que tuvo con el cantante mexicano años atrás y la inesperada propuesta que recibió de su parte.

Cristian Castro y Mariela Sánchez se separaron Instagram: cristiancastro

“A mí no me resultó ningún loco lindo. Me pareció bastante desagradable Cristian Castro”, apuntó Majo Martino este martes en Mañanísima (eltrece) sobre el intérprete de “Azul”. El discurso de la panelista sembró el asombro entre los asistentes a la mesa conducida por Carmen Barbieri.

La panelista generó rápidamente incertidumbre sobre qué sucedió con Cristian Castro. “Me ahorro algunos cuentitos también”, expresó. Posteriormente, reveló cómo fue su encuentro con el cantante mexicano, el cual tachó de “desagradable”.

“Un amigo en común, que tiene una inmobiliaria acá y que es íntimo amigo [de Cristian Castro], me dijo: ‘Está en Buenos Aires. Llevémoslo a comer y después al boliche Tequila, para que se distraiga un rato’. Y le dije: ‘Dale, te hago la gamba’”, comenzó relatando.

Así, la periodista describió que todos viajaron en el mismo vehículo y que comenzó a sentir un olor desagradable. “Gases en el auto, sucedieron cosas”, apuntó. Y siguió: “Les juro, mientras cantábamos ‘Lloviendo estrellas’ haciendo karaoke. Íbamos en la parte trasera del auto con él y, de repente, dice: ‘Abramos las ventanillas un toque, que tiro un chicle’. Mentira, era tremendo el olor”.

La propuesta que le hizo Cristian Castro a Majo Martino

Posteriormente, Majo Martino contó que mostró su intención de invitar a Cristian Castro al programa que entonces conducía en C5N, Desde el conocimiento. “Ya que teníamos tanta buena onda, con los gases en el auto, le pedí el teléfono a mi amigo”, comenzó.

Majo Martino contó su charla con Cristian Castro y la propuesta que le hizo Instagram: majomartino

Y prosiguió: “Le dije: ‘Cristian, ¿cómo estás?’. Y me dijo: ‘Hola, tú eres un bimbuñuelo’, que era como un muffin, un bizcochito. Así que le dije que le quería invitar al programa y me dijo: ‘Bueno, dale. Pero pasate por el hotel antes, así charlamos’”. Ante la sorpresa de todos los asistentes por la propuesta que le hizo el cantante mexicano a la panelista, Martino aclaró: “Por supuesto que la nota nunca se hizo. ¿A vos te parece?”.

El presunto motivo por el que se habrían separado Cristian Castro y Mariela Sánchez tras dos meses de relación

En tanto, se conoció recientemente que el intérprete de “Azul” se separó de quien era su pareja cordobesa desde hacía dos meses, Mariela Sánchez. Tras la ruptura, circularon los rumores de que el cantante mexicano le habría sido infiel a la joven, según relató el periodista Pablo Layus.

Cristian Castro y Mariela Sánchez se separaron recientemente RS Fotos

Además, señaló que la personalidad de Castro habría cambiado de forma abrupta tras el traslado de ella a México: “Hubo una situación de infidelidad, pero también un montón de cosas que pusieron de alerta a Mariela y la llevaron a irse prácticamente corriendo, porque la situación se fue agravando y te diría que se tuvo que escapar”.