Hace algunas semanas, Cristian Castro sorprendió por completo a sus seguidores cuando blanqueó su relación con Mariela Sánchez, una joven cordobesa de la que se manifestó muy enamorado. Sin embargo, la historia de amor llegó a su fin de manera abrupta y veloz, en medio de rumores de infidelidades y acusaciones cruzadas.

Fue Pablo Layus, el periodista que sabe todo lo que sucede en la provincia de Córdoba, dado que está ahí cubriendo la temporada de verano, quien dio a conocer la noticia. “Recién pude confirmar una noticia que venía manejando por la mañana, una noticia internacional: se rompió la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, quien en estos momentos se está volviendo de México”, comenzó diciendo.

Asimismo, detalló los motivos que desencadenaron el escandaloso final: “Lo que sucedió es un cambio muy grande en la personalidad de Cristian. Ese hombre calmado, sosegado, tranquilo, amable y gentil que conocimos acá se transformó en uno muy diferente, apenas llegaron a su país. ‘Es otra persona’ es la frase que me dicen a mí”, reveló, para sorpresa de todos en el piso de Intrusos (América TV).

“Lo que me dicen es que él la engañó con una mujer trans”, agregó Florencia de la V sobre los supuestos motivos que los llevaron a la ruptura. “En realidad, no sé por qué se le agrega la palabra trans a la palabra mujer. La engañó y listo”, se corrigió segundos más tarde.

Con respecto de esas suposiciones, la conductora fue por más y expresó: “Si, yo vi algunas fotos y ya me pareció que había modificado hasta la vestimenta. Mucho outfit como para salir de noche me parece, mucha ropa como para ir de fiesta”.

“Hubo una situación de infidelidad, pero también un montón de cosas que pusieron de alerta a Mariela y la llevaron a irse prácticamente corriendo, porque la situación se fue agravando y te diría que se tuvo que escapar”, contó Layus de manera contundente, tras dar a conocer que la mujer huyó de México.

Además, precisó más detalles sobre las actitudes que comenzó a tener el intérprete de “Azul”. “Parece que el escándalo se da también en un momento de Cristian en el que se mostraba raro, que guardaba su teléfono, ya no lo tenía a la vista de todo el mundo y, sin embargo, le empezaba a pedir el teléfono constantemente a Mariela”, explicó.

“Las peleas y las situaciones se dieron entre Cristian y Mariela”, sumó el periodista, dejando en claro que el conflicto fue exclusivamente de pareja, y no aparecieron terceros involucrados en la información que le llegó.

La cordobesa y el cantante ya se dejaron de seguir en las redes

Con respecto al momento en que la cordobesa decidió huir y dejar al cantante, comentó: “Fueron claves dos amigas de Mariela que la acompañaron en México y la contuvieron mucho, porque estaban al tanto de todo lo que pasaba. Ellas se tenían que volver y Mariela les dijo ‘no, yo acá sola no me quedo, me vuelvo con ustedes porque esto que estoy viviendo acá es un infierno’. Había gritos, peleas permanentes y muchas acusaciones. Nada que ver ese Cristian con el que nos hablaba y conoció ella acá”.

“Él empezó con ataques de celos, de fobia, de que no sabía con quién se juntaba, que no quería que salga de su camarín, nada que ver con el Cristian que conocimos acá, el amoroso. Al parecer, el Cristian Castro que conocimos acá era un personaje”, sentenció.