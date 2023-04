Salió a la luz el video del momento en el que Gustavo Sofovich atacó por la espalda a Fabio Cuggini

escuchar

Las imágenes que se difundieron sobre una violenta situación en un estacionamiento en el barrio porteño de Recoleta causaron un importante revuelo, en vistas de que los involucrados eran dos figuras reconocidas del mundo del espectáculo. De acuerdo a la información que trascendió, el productor Gustavo Sofovich atacó al estilista Fabio Cuggini, quien caminaba junto a su esposa. En el momento, debió intervenir la Policía de la Ciudad y posteriormente el estilista hizo una denuncia, pero en las últimas horas se viralizó un nuevo video, que muestra el momento de la agresión, donde se pudo dar cuenta con mayor claridad, quien atacó a quién.

El acalorado enfrentamiento tuvo lugar el domingo en horas del medio día, alrededor de las 13.15, según le precisó Cuggini a LA NACION, en el estacionamiento del restaurante La Recova de Posadas, en Recoleta. “Lo acaba de golpear, hay testigos, lo agarró del cuello y lo golpeó. Vino corriendo a atacarlo”, se la escucha decir a la esposa del estilista, que dialoga con un agente de la Policía de la Ciudad que intervino en el lugar y le ofreció la posibilidad de hacer la denuncia. En las primeras imágenes, se pudo escuchar cómo Sofovich, que según advirtieron testigos estaba “fuera de sí”, lo agredía verbalmente.

Gustavo Sofovich habría increpado a Fabio Cuggini en un estacionamiento (Fuente: ARCHIVO)

LA NACION pudo tener acceso al parte policial del caso, que advirtió que “personal de la Comisaría Vecinal 1A se trasladó en horas del mediodía hasta un restaurante, ubicado en Posadas al 1000, donde se encontraba el estilista Fabio Cuggini, de 57 años, quien denunció que -momentos antes- había mantenido una incidencia con un hombre que lo tomó del cuello y luego se retiró del lugar. Interviene la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Camblong, que inició actuaciones por ‘averiguación de lesiones´”.

Si bien las imágenes dieron cuenta del altercado entre ambos, en las últimas horas, desde la cuenta de Twitter de Intrusos, compartieron un nuevo video de lo que sería una cámara de seguridad del establecimiento. Allí se pudo ver como el estilista y su mujer caminaban por el estacionamiento cuando voltearon como si alguien les estaría hablando a lo lejos. Las personas que estaban a su alrededor comenzaron a dispersarse en otras direcciones, cuando de repente apareció el hijo de Gerardo Sofovich y lo agarró del cuello por la espalda. Asimismo, se advirtió que una persona, personal del restaurante, se acercó para intentar separarlos.

Nuevo video de la agresión de Gustavo Sofovich a Fabio Cuggini (Twitter @Intrusos)

Fabio Cuggini relató la agresión que sufrió por parte de Gustavo Sofovich

En diálogo con LA NACION, el estilista reveló algunos detalles del violento episodio que protagonizó con Sofovich: “Pasé por el restaurante, los mozos me conocen y me dejan pasar. De repente, cuando entro por el pasillo que está al costado del Havanna, escucho a una persona que me llama a los gritos y nos llama la atención. Íbamos con mi mujer a la par, nos damos vuelta los dos y vemos a Gustavo”.

“Como lo ignoré, el tipo vino… Porque yo no pensé que era para mí. Había otra gente… Y de repente veo que me agarran del cuello, que hacen una llave, me tuercen el cuello y mi mujer se asustó. Cuando lo miro, veo que es Gustavo y no sé qué me decía. Y me quedé porque me daba tristeza verlo así, más cuando conocés a alguien de muchos años”, agregó Cuggini, quien accedió a compartir imágenes de las marcas que le quedaron en su cuello después de las tomas de las que fue víctima, según relató y denunció.

Fabio compartió con LA NACION las imágenes de su cuello luego de ser increpado por Gustavo Sofovich (Fuente: ARCHIVO/FABIO CUGGINI)

Por su parte, Sofovich estuvo en Desayuno americano (América) y dio su versión de los hechos: “Me acosa este chico a mí. Me llama ‘falopero’”. Asimismo, argumentó que Cuggini lo agrede constantemente para buscar exposición mediática y expresó que no quiere sumarse a ese juego: “No necesito fama, la tengo”. En esta misma línea explicó que el domingo, se acercó al baño del restaurante y aseguró: “Cuando me lo cruzo me dice ‘falopero’. Hace tres meses me lo había gritado desde un taxi”. Además, agregó: “Lo corrí. Me le fui encima, estoy cansado de que me grite. Soy un adicto en recuperación. Nunca me peleo con nadie”.

