Sabrina Rojas contó el verdadero motivo de su separación del Tucu López: “No tengo por qué dibujar nada”

Luego de un año y medio de relación, Sabrina Rojas confirmó el final de su relación con El Tucu López a través de un breve mensaje de WhatsApp que le envió a Nancy Duré, quien lo compartió en Socios del espectáculo (eltrece). A pesar de que el conductor aseguró que el quiebre se debió a una crisis que transitaban desde hace varias semanas, la actriz desmintió su versión y contó el verdadero motivo detrás de la separación.

Sabrina Rojas contó el verdadero motivo de su separación del Tucu López

Después de que trascendiera que Sabrina Rojas y El Tucu López decidieran seguir por caminos separados, fue el conductor quien explicó que, tras una larga crisis de pareja, se distanciaron debido al “desgaste” de la relación. No obstante, en las últimas horas, la expareja de Luciano Castro rompió el silencio y, en diálogo con Intrusos (América), dijo que el desencadenante de la ruptura fueron los rumores de infidelidad de parte del presentador de Es por ahí (América).

“Me separé ese lunes después de ese rumor. Porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes”, le escribió la actriz a Karina Iavícoli, en referencia a que López fue visto en compañía de otra mujer en un boliche ubicado en Carlos Paz durante el fin de semana largo de Pascua.

Sabrina Rojas le confirmó a Nancy Duré que está separada del Tucu López Ig / @nancy.dure

Asimismo, remarcó: “No tengo por qué dibujar nada. Me separé desde el lunes a la mañana. Hasta ese día estaba todo bien”. Para finalizar, concluyó tajante: “Yo sé que él no hizo nada, pero él no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”.

Su exnovio, quien escuchó todo ya que estaba en contacto con el estudio a través de una llamada telefónica, expresó: “Yo no me manejé bien. No tomé dimensión de que podía malinterpretarse estar con un grupo tomando algo. Fue de ‘poco cuidado’. Eso desencadenó en el enojo de mi pareja y una crisis”. Y admitió: “Yo estoy enamorado. Sabrina es la mejor relación que tuve en mi vida. Además ella me abrió a su familia. Y fui muy feliz durante todo este tiempo”. A modo de cierre, dejó en claro su intención de hablar con Rojas para intentar recomponer el vínculo.

