Revelaron el verdadero motivo de la separación de la China Suárez y Rusherking: “No lo podían solucionar”

María Eugenia “la China” Suárez y Thomas Nicolás Tobar Rusherking confirmaron su separación, tras casi un año de relación, a través de un posteo en Instagram. Los rumores comenzaron a resonar con fuerza luego de que sus fans notaran que ya no publicaban fotos juntos, tal y como acostumbraban. Ahora, se conoció el motivo por el que los artistas habrían puesto punto final a su relación. “No lo podían solucionar”.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”, señaló la exCasi Ángeles a través de su perfil de Instagram. “Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, cerró en el mensaje en el que confirmó la ruptura.

Por su parte, Rusherking fue más directo y momentos después, publicó: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, porque hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro”. Y agregó: “Ella es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida”.

La China Suárez anunció su separación de Rusherking en su perfil de Instagram

Tras el comunicado, ninguno de los dos dio detalles sobre los motivos de la separación. Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live cuál habría sido el principal impedimento que obstaculizó la relación y fue contundente: “Tenían una visión diferente del futuro”.

El motivo por el que habrían roto la China Suárez y Rusherking

“Sus prioridades no eran las mismas y no iban a modificarse, por eso se termina la relación”, sentenció el periodista. Y advirtió: “No tenían futuro”.

A pesar de que la actriz y el rapero no hablaron públicamente luego de los posteos, las especulaciones alrededor de los mensajes apuntaron a que sería Rusherking quien tomó la decisión, algo que el periodista confirmó: “Él la dejó a ella”.

El motivo por el que La China Suárez y Rusherking se habrían separado

“Me contaron que, hace dos semanas, se desató una fuerte crisis que no fue de un día para el otro. Había cosas en las que no se ponían de acuerdo bajo ningún punto de vista. Hablo de cosas importantes de la vida, no era algo que pudieran solucionar de acá a tres meses”, señaló Etchegoyen. Y detalló: “Una visión diferente sobre el futuro y, sobre todo, una idea muy distinta de la vida”.

El periodista reveló la situación de pareja: “Se llevaban bien, pero no coincidían en cosas claves. Me dijeron que la edad que se llevan, pesó [él tiene 22 años y ella, 31]. La China no quería hacer las cosas que Rusherking sí y era inevitable la ruptura. Además, ella es madre y él no es padre. Tras casi un año de relación, se ve que se terminó de desgastar un poco este escenario”. Aunque aseguró que ambos “terminan en buenos términos”.

