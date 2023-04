Gustavo Sofovich habló sobre el violento episodio que vivió con Fabio Cuggini: “Me dijo falopero”

escuchar

Luego de la noticia del cruce entre Fabio Cuggini y Gustavo Sofovich, el productor se refirió al enfrentamiento que tuvo durante el mediodía del Domingo de Pascuas. En su testimonio, apuntó contra el estilista y aseguró que suele provocarlo por su adicción a las drogas con la intención de tener notoriedad en los medios. Además, lo calificó como “mala persona” y negó haberlo golpeado.

El video se dio a conocer el domingo y corresponde a una situación ocurrida después del almuerzo de Pascuas. Todo sucedió en el estacionamiento de La Recova de Posadas, en Recoleta. Allí, el peluquero denunció que el hijo de Gerardo Sofovich lo golpeó y tomó del cuello. Según lo que puede verse en las imágenes, Sofovich se notaba desencajado mientras insultaba a Cuggini.

Luego de que se difundió el hecho y comenzaron las repercusiones, Gustavo Sofovich visitó Desayuno Americano (América TV) y dio su versión de los hechos. Durante todo su relato, remarcó varias veces que Cuggini lo agredió y que lo provocó con gritos por su adicción, el mismo día que Sofovich festejaba cinco años sin consumir drogas.

El testimonio de Gustavo Sofovich, luego del cruce con Fabio Cuggini

“Me acosa este chico a mí. Me llama ‘falopero’”, comenzó de forma contundente. Sobre Cuggini, agregó que lo agrede constantemente para buscar exposición mediática y expresó que no quiere sumarse a ese juego: “No necesito fama, la tengo”.

Además de calificar al estilista como “mala persona”, contó lo que ocurrió el domingo en el garaje del local gastronómico. “Cumplía cinco años. Me acerco al baño y cuando me lo cruzo me dice ‘falopero’. Hace tres meses me lo había gritado desde un taxi”, explicó.

Durante el transcurso de la entrevista, no logró aclarar cómo fue el desarrollo de la pelea. En una primera instancia, a Sofovich le preguntaron si lo golpeó y en la respuesta pareció negarlo: “¿Qué le voy a pegar? Lo recontra puteé”.

Sin embargo, luego admitió que después de recibir el insulto comenzó a perseguir al estilista y que lo agarró, aunque no aclaró si fue un zamarreo o si efectivamente lo tomó del cuello como se indicaba en el video. “Lo corrí. Me le fui encima, estoy cansado de que me grite. Soy un adicto en recuperación. Nunca me peleo con nadie”, manifestó.

Por otro lado, agregó que no va a tolerar más el “acoso” que sufre e hizo énfasis en que Cuggini lanzó críticas contra su padre después de su fallecimiento.

En diálogo con LA NACION, el estilista no mencionó ningún encuentro en el baño y relató que mientras caminaba con su pareja escuchó a su espalda los gritos de Sofovich y creyó que iban dirigidos hacia otra persona, por lo que no respondió. “De repente veo que me agarran del cuello, que hacen una llave, me tuercen el cuello y mi mujer se asustó. Cuando lo miro, veo que es Gustavo y no sé qué me decía. Y me quedé porque me daba tristeza verlo así, más cuando conocés a alguien de muchos años”, recordó.

Gustavo Sofovich habría increpado a Fabio Cuggini en un estacionamiento

La denuncia por el incidente se realizó en el momento y la investigación, a cargo de la Unidad de Flagrancia Este que lleva a cabo el Dr. Camblong, comenzó con la carátula por “averiguación de lesiones”.

LA NACION