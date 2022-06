Samanta Casais, exparticipante de Bake Off, defendió a Emily Lucius y cargó contra el “ciberbullying”

Si hay una persona que sabe lo que se siente sufrir el ataque de los haters en las redes sociales luego de haber sido parte de un reality show es Samanta Casais.

La exparticipante de Bake Off Argentina se alzó con el premio mayor durante la temporada 2020, pero al descubrir que no era pastelera amateur, la producción la descalificó y en las redes se multiplicaron los mensajes en su contra.

Quizá por haberlo sufrido en carne propia, hoy Samanta decidió pararse del lado de la vereda de Emily Lucius en la polémica que se generó en El Hotel de los Famosos, el actual reality de eltrece.

Emily Lucius en el Hotel de Los Famosos Captura

Luego de reconocer que ve el programa y que está al tanto de lo que sucede, Samanta se manifestó en contra del bullying y defendió a Emily Lucius de las feroces críticas en las redes y de los intentos de los fans de Locho Loccisano de “cancelarla”.

“La verdad es que no comparto el bullying ni el cyberbullying”, explicó. Luego, contó que lo que sucedió a partir del ataque de pánico que sufrió Locho le pareció “un montón”, que esas cosas no se fingen pero que no está bien meterse con el trabajo de la gente. “Cruzaron una línea que no está buena” , dijo sobre los haters que comenzaron a hacer campaña para que ciertas marcas dejen de trabajar con Emily Lucius. “Las dos cosas están mal”, aseguró.

Tiempos difíciles

“¿Cuándo estabas dentro del reality, ¿Cómo la pasaste?”, quiso saber Rafa Juli. Samanta explicó que mientras participó del programa la pasó “súper bien” pero luego, cuando la descalificaron y le quitaron el premio y el título, la situación cambió por completo.

“Lo que más me dolió fue el hate que recibí en las redes sociales, que era mucho. A tal punto que tuve que bloquear los comentarios”, reconoció. “La pasé realmente mal, estuve con tratamiento psiquiátrico, psicológico. No es fácil”.

Samanta Casais y Damian Pier Basile en la comentada final de Bake Off Telefe

Sobre lo más duro que le dijeron en las redes sociales, lo que más la afectó, la pastelera no dudó: “ Lo peor fue que me deseen la muerte . A mi mamá también le escribieron diciéndole que ella también se tenía que morir. Que me tenía que morir yo y toda y mi familia. A ese punto. Y yo decía ´es un reality de tortas, ¿Qué pasó en el medio que me están diciendo todo esto?´”, recordó.