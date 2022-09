San Sebastián: el video de Lali Espósito y Peter Lanzani que ilusiona a los fans de Casi Ángeles

El romance entre Thiago Bedoya y Marianela Rinaldi traspasó las pantallas. Y es que Peter Lanzani y Lali Espósito se convirtieron en pareja en la vida real, mientras se producía el rodaje de la serie juvenil Casi Ángeles. Tras 12 años del estreno de su último episodio, los fans de los artistas continúan aferrándose a la idea de que pueda resurgir algo romántico entre ambos. Así, un video que se viralizó de los dos cantantes sumidos en un abrazo despertó la expectativa de sus seguidores.

Lali y Peter se conocieron en Chiquititas, bajo la dirección de Cris Morena. De muy chicos, compartieron un noviazgo de alrededor de cuatro años. Hoy los actores afirman que mantienen una sólida amistad desde hace años, aunque sus fans nunca dejaron de emparejarlos entre ellos.

Estefi Berardi compartió un video de los actores abrazados. Twitter: @estefiberardi

La conductora de televisión argentina Estefi Berardi compartió en su cuenta de Twitter un video, de tan solo unos segundos, en el que aparecen Lanzani y Espósito sumidos en un abrazo mientras caminan. “Súper cariñosos”, escribió en la publicación, que al momento ya superó las 29 mil reproducciones. Ambos artistas asistieron al Festival de Cine de San Sebastián, en España, donde coincidieron.

Se viralizó un video en el que aparecen Peter Lanzani y Lali Espósito abrazados.

Los fans de la expareja no tardaron en especular sobre un posible retorno de la relación romántica que mantuvieron cuando eran chicos. “Peter Lanzani en San Sebastián, Lali en San Sebastián. Mercurio retrógrao. Elijo creer”, expresó una usuaria de la red social. “Vi a Lali y Peter paseando abrazados por Donosti. Mi yo de 16 años está pegando saltos (y la de 30, un poco también)”, añadió otra. “Gritando en mil idiomas”, apuntó una tercera.

Los fans de los actores se emocionaron con la publicación. Twitter: @Laramilne

Lanzani desfiló por la alfombra roja en el marco de la presentación de su última película, que coprotagoniza junto a Ricardo Darín, 1985, y se estrenará el 29 de septiembre. Inspirada en aquella época, los actores darán vida a dos abogados que investigan y llevan a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar argentina.

En tanto, Lali se encuentra en España para iniciar el “Disciplina Tour” en las ciudades de Madrid, Málaga y Barcelona, entre el 22 y 25 próximos. La actriz lució un mini dress negro strapless con escote corazón, tipo corset, con encaje y transparencia, de la diseñadora Verónica de la Canal.

La explosiva respuesta de Lali Espósito

La actriz es reconocida por su picardía. Tras el final del reality de La Voz Argentina (Telefé), en el que participó como miembro del jurado y consiguió llegar a la final junto a la concursante de su equipo, la cantante estrenó el primer avance de su próxima serie El fin del amor (Prime Video), basada en el libro con el mismo nombre escrito por Tamara Tenenbaum. Además, asistió como invitada al programa español El Hormiguero (Antena 3).

La explosiva pregunta que le hicieron a Lali en El Hormiguero

Durante el ciclo, el presentador Pablo Motos leyó algunas cartas que les enviaron los espectadores y que la intérprete de “N5″ debía responder. Una de ellas decía: “Soy un chico de 21 años, estoy estudiando y vivo con mi padre. Ahora él tiene una novia de 34 años que me pone muchísimo. No puedo pensar en otra cosa y de vez en cuando me la encuentro por las noches en la nevera, en camiseta y bragas (bombacha), tengo que hacer como que no me doy cuenta cuando me estoy poniendo malísimo, ¿qué puedo hacer?”.

La actriz, a quien caracteriza su naturalidad, expresó entre risas y perplejidad: “Mirá, persona anónima a la que le gusta la novia del padre... yo soy políticamente incorrecta”. Y concluyó: “Te recomiendo una canción mía que se llama ‘Dos son tres’”.