Peter Lanzani habló sobre sus ex, Lali y Tini, y defendió a la China Suárez

En medio de su regreso al teatro con el unipersonal Las cosas maravillosas, Peter Lanzani reapareció públicamente y opinó sobre el romance del momento: el de su ex, Tini Stoessel, con el futbolista Rodrigo De Paul. A su vez, habló de otra de sus exparejas, Lali Espósito, y de su también excompañera de Casi Ángeles, la China Suárez, a quien defendió de las críticas que recibe a diario.

“Me parece increíble enemistarlas . Siempre todo el mundo enemista a todos con todos, me parece muy hipócrita eso. Son dos artistas impresionantes. No me sorprende y va a ser increíble lo que hagan”, dijo el actor ante las cámaras de Socios del espectáculo respecto a la próxima colaboración musical que harán Tini y Lali, las dos principales referentes pop de nuestro país.

Tras asegurar que con Lali -a quién conoce desde la época de Chiquititas- lo une una gran amistad, Lanzani reveló que con Stoessel sigue hablando cada tanto . “Cada tanto nos cruzamos algunos mensajes. Me pone contento como le está yendo, por supuesto que sí”, confesó dando cuenta que ha quedado una buena relación entre ellos después de ser novios allá por 2013.

“¿Y el noviazgo con De Paul como lo ves?” , indagó la cronista de eltrece queriendo saber la opinión del galán. “Ah que se yo. Bien. Si ella está feliz y él está feliz, ¿qué se puede decir?… Nada. ¡Que sean felices!”, expresó.

Por último, el protagonista de El Reino habló sobre las críticas que su excompañera de elenco en la tira de Cris Morena, la China Suárez, recibe a diario y la defendió: “Estamos viviendo en una era súper hipócrita donde todos creemos que nos estamos deconstruyendo y no nos estamos deconstruyendo mucho . El juzgar es algo que quedo muy viejo”, reflexionó.