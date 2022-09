La divertida reacción de Lali Espósito al escuchar su supuesto ataque de furia por la final de La Voz: “Me sigo riendo”

El lunes por la noche y tras largos meses al aire, La Voz Argentina, por Telefe, llegó a su fin. Los dos equipos que se midieron codo a codo por el primer puesto fueron el de Lali Espósito, representado por Ángela Navarro, y el de Soledad Pastorutti con Yhosva Montoya.

Fue este último quien se consagró como ganador y le dio el tricampeonato a la intérprete de “Tren del cielo”. Esta mañana, la panelista Estefi Berardi compartió en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, un supuesto audio de Lali que demostraría su fuerte enojo con la producción tras esa final. Sin embargo, se trató de una gran fake news que provocó una divertida reacción de la propia cantante.

Después de las audiciones a ciegas, playoffs y knockouts, La Voz Argentina tuvo anoche su esperado duelo final de la mano de Yhosva Montoya, quien interpretó “Piedra y camino” de Atahualpa Yupanqui, y Ángela Navarro, que cantó “Oye”, la versión en español de “Listen”, de Beyoncé. Con el 52,4 % de los votos, contra el 47,6%, el joven se consagró como ganador del certamen y además del trofeo y un contrato discográfico se llevó 2 millones de pesos.

La Sole se consagró tricampeona de La Voz Argentina Telefé

Sin embargo, algunos comentaristas comenzaron a decir que el resultado había generado cierto disgusto en la líder del Team Lali y que la definición habría terminado en polémica. Una de las panelistas que más abonó esa versión fue Estefi Berardi, quien compartió en Mañanísima un supuesto chat que le habría llegado de parte de alguien de la producción junto a un “explosivo” audio que demostraría el ataque de furia de Lali.

Berardi mostró la supuesta conversación de WhatsApp que decía: “Lali, ¿qué sucedió que te fuiste tan pronto?. Estamos por hacer un brindis. ¿En serio estás mal? Estamos muy preocupados”, habrían sido las palabras de la persona que supuestamente la escribió a la cantante y a lo que ella habría respondido: “No quiero hablar ahora porque no me siento bien. Y prefiero no decir nada. Caliente es poco”.

Filtraron un supuesto audio de Lali enfurecida tras la final de La Voz

Asimismo, según mostró Berardi, desde la producción le habrían dicho: “La Sole dice que te enojaste con ella, se siente mal. Te llamó y no le contestás. Además, vos no sos así, siempre andás al palo”.

De acuerdo a al chat que compartieron, tras estas palabras, Espósito habría mandado un audio en medio de un ataque de furia. “Pelo..., todo el tiempo, pero todo el tiempo. Que pretenden loco, que uno maneje al palo todo el día”, se la escucha decir allí. La panelista, además, sostuvo que confirmó la información del enojo con diversas fuentes, quienes le habrían asegurado que el audio era verídico.

En medio de fuertes reacciones de usuarios en redes sociales, la propia Lali decidió salir a aclarar los tantos con una respuesta en redes, tan divertida como contundente.

La respuesta de Lali luego de que aseguraran que terminó enojada con el resultado de La Voz (Foto: Captura de Twitter)

“Me reí fuerte porque es un fragmento de la película Permitidos (que si no la vieron la recomiendo)...”, escribió en Twitter. Acto seguido, agregó: “Pero después de reírme me preocupa pensar que haya gente que ‘informe’ así... Media pila che (me sigo riendo ahora...)”.

Efectivamente, el mensaje pertenece a una escena de la película Permitidos, que Lali protagonizó en 2016 con Martín Piroyansky y donde también actuaron Benjamín Vicuña y Liz Solari.

La escena de Lali en Permitidos

El audio correspondía a una parte de la película donde el personaje que interpretó Espósito tuvo un accidente de tránsito e hizo un icónico descargo que fue de la furia al llanto. “Cómo no te vas a casi matar si te llenan de carteles por toda la ciudad con minas en pelotas todo el tiempo, pero todo el tiempo. ¿Qué pretenden? ¿Qué uno maneja al palo todo el día?”, dice el fragmento original.

Tras esa aclaración, Berardi le respondió a Lali, y no en los mejores términos. “No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake news que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y sí, nos reímos todos porque por suerte era una pavada”, fue su descargo que, claro, estuvo acompañado de muchos mensajes de parte del fandom de la cantante.