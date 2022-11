Santi Maratea habló tras las duras críticas que recibió por su foto con Patricia Bullrich: “Me quiero matar”

escuchar

Una foto de Santiago Maratea junto a Patricia Bullrich le costó al influencer una catarata de críticas en las redes sociales. Sucede que el hombre que hace movidas solidarias para recaudar dinero para diversas causas siempre había declarado que no se encontraba cerca de ningún movimiento político, y el retrato con la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri le valió cuestionamientos hacia sus propios conceptos.

Por dicha imagen, tomada en la gala de “los personajes del año” de la revista Gente, el popular instagramer fue duramente criticado, se convirtió en tendencia en redes y lo tildaron de ser un simpatizante de la “ultraderecha”. Este sábado, Maratea salió a responder a esos cuestionamientos y a explicar el origen de la foto, un hecho que, según él, no pudo evitar y del que se mostró arrepentido. “La verdad, me quiero matar”, sentenció.

Santi Maratea explica el origen de su foto con Patricia Bullrich

Con su habitual estilo verborrágico y despojado, Maratea realizó una serie de videos que subió a sus historias de Instagram en el que contextualizó el momento en que se fotografió con la exministra, actual titular del PRO y futura precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio.

Con la famosa foto de fondo, Maratea comenzó a decir que a fines de la semana pasada se había convertido en tendencia en las redes como “Manotea” (así lo llaman, sardónicamente, sus críticos) y explicó: “Soy tendencia por esta foto, esta foto que es terrible, sucedió más rápido de lo que piensan”.

“Como verán yo estoy con la copa y esta carita como diciendo: ‘LPM (la p... madre), amigo, se me viene la noche con esta fotico’. Pero sucedió en dos segundos. Me están queriendo cancelar en Twitter porque ‘se demostró ahora que soy de la ultraderecha’. Roar”, continuó con su exposición el influencer.

Luego, el joven destacó “la cara de felicidad” de la exfuncionaria en la foto. “Ella está en un cumple, ni que yo fuese un lobo marino de Mar del Plata”, destacó. Contó más tarde que él se encontraba conversando con otras personas cuando llegó Bullrich con una asistente que fue quien le sacó la foto que luego le traería una andanada de críticas.

"Me quiero matar", dice Santi Maratea por las consecuencias que tuvo su foto con Patricia Bullrich

“La verdad, me quiero matar”

“Contexto de la foto, el evento de la revista Gente, la foto de los personajes del año. Para empezar: qué culpa tengo yo de ser un personaje del año y que me den un lugar en la foto al lado de Mirtha”, alardeó el influencer y añadió: “Estoy en el evento, lleno de famosos, no parás de saludar gente: ‘hola, hola´, porque hay gente que conocés, te quedás hablando. A Pato la había visto en lo de Mirtha Legrand”.

“Estábamos tomando algo y aparece Pato Bullrich -continuó el relato de Maratea-. Me doy vuelta: ‘Hola, ¿qué hacés?’, le digo. ‘Hola, Santi, seguí con lo que hacés que ayudás mucho’, gracias. Ahí la asistente de ella me ve y dice: ‘Foto, foto, ponganse para la foto’. Intento ir a saludar a la asistente para alejarme de la situación pero ella, más viva que el hambre, me dice: ‘No, no me saludes, ponete para una foto’”.

La foto de Santi Maratea con Patricia Bullrich fue tomada en la gala de "los personajes del año" de la revista Gente y le generó un centenar de críticas en redes sociales al influencer, que siempre se había declarado "apolítico" Twitter / @lolijames5

“Ahí es como que me quedo quieto y agarro la copa como diciendo: ‘LPM, amigo’. ¡Pim! Salió la foto y ya está”, recordó el momento exacto el joven instagramer y añadió: “Les dije a los que estaban conmigo: ‘Chicos, me acaban de sacar una foto con Pato Bullrich”.

Inmediatamente después de narrar la génesis de la postal que lo expuso a cientos de críticas en las redes, Maratea reflexionó: “Así surge la foto que está circulando en Twitter, la demostración de que al final soy de la ultraderecha. Y yo, la verdad, me quiero matar un poco cuando pasó lo de la foto porque desde antes de ser famoso tengo una regla que es ‘nunca te sacás una foto con un político o te sentás a tomar un café'”.

Los detractores de Santi Maratea lo cuestionaron en redes y le pusieron el hostil mote de 'Santi Manotea' Twitter / @flor_cge

A continuación, el hombre de las recaudaciones benéficas reveló que tiene un sistema para evitar fotos o invitaciones de políticos y que así había zafado “un montón de veces” de estas situaciones. “Pero el otro día me agarraron desprevenido”, se lamentó. “Le dije a mi manager: ‘Amiga, me sacaron una foto con Pato Bullrich’ y me dijo: ‘Bueno, amigo, algún día iba a pasar’”, cerró su descargo Maratea.

