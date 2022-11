La última respuesta de Santiago Maratea a Diego Brancatelli: “A vos te abuchean y a mí me miman”

escuchar

En los últimos meses, la popularidad de Santiago Maratea traspasó los límites de las redes sociales y, gracias a sus millonarias colectas, se ubicó entre los personajes más reconocidos del país. Aunque su trabajo le ganó la aprobación y los aplausos de miles de argentinos, también lo convirtió en el centro de múltiples críticas de aquellos que no ven con buenos ojos lo que hace. Uno de ellos es Diego Brancatelli, con quien se entrelazó en una picante pelea mediática.

Santi Maratea volvió a apuntar contra Diego Brancatelli

Santi Maratea lleva años pisando fuerte en las redes sociales, pero recientemente decidió darle un nuevo enfoque a la gran plataforma que construyó y empezó a utilizarla para recaudar dinero para diversas causas. Sin embargo, él siempre dejó en claro que “no hace caridad” y, de vez en cuando, moviliza a sus seguidores para juntar plata con el fin de comprarse cosas para él mismo, ganándose así los comentarios negativos de muchas personas.

En las últimas horas, fue Diego Brancatelli quien apuntó en su contra a través de su cuenta de Twitter. “Santi Manotea. Un crack. El problema son los que aportan”, tipeó y así criticó no solo a Maratea, sino también a aquellas personas que contribuyen con las campañas.

Diego Brancatelli apuntó contra Santiago Maratea (Foto: Twitter @diegobranca)

Lejos de quedarse callado, el influencer replicó: “Branca, amigo, vivís del estado y con la plata que te robas no podes ni poner un negocio que se te funde porque estás destinado al fracaso”. Y remató: “el éxito más grande de tu carrera es que yo te responda este twitt”. Esto mismo lo acompañó con unas Historias de Instagram en donde aseguró que acaba de “mear” al periodista.

Por su parte, Brancatelli optó por contestarle en un territorio en el que se maneja mejor: la televisión. Por ende, le dedicó cinco minutos de su tiempo al aire en C5N. “Él es un genio, es brillante lo que hace. ‘Vamos chicos denme la guita. Manoteo, manoteo, paso la gorra’. Lo hace por causas nobles y después manotea para él... No sabemos de qué labura y la gente le da plata. Ese es el problema. Yo cuestiono a los que le aportan”, expresó.

La picante respuesta de Santiago Maratea a Diego Brancatelli (Foto: Twitter @santumaratea1)

Asimismo, le dijo que las ayudas deben hacerse en silencio y lo invitó a tomar un café para poder hablar cara a cara. “En lo particular te digo que no robo, sino que trabajo todo el día. Te escribí y no me contestaste, pero si querés nos juntamos a charlar como adultos. Supongo que tenés tiempo porque no se sabe de qué trabajás. Yo tengo poco tiempo pero si querés me hago tiempo para vos”, disparó, irónicamente.

Una vez más, Santi Maratea utilizó sus Historias para replicar. “No te voy a responder a todo lo que dijiste en tu editorial hermosa, pero escuchá: el primer minuto de descargo, me explicás vos a mí como hay que ayudar. Amigo esto es un loco, ¿qué me vas a explicar vos a mi? Decís cosas como ‘el que ayuda no tiene que mostrarlo’, pero yo no ayudo y lo muestro. Yo creé una dinámica de conexión entre cientos de miles de personas que nos ponemos de acuerdo a través de Internet para solucionar problemas que la gente que vos defendés generó”, dijo. “¿Cómo lo logro esto si no lo muestro? Si justamente lo que hacemos es mostrar la problemática y entre todos resolverla como podamos”, resaltó.

Diego Brancatelli le respondió a Santi Maratea

“¿De verdad guachín pensar que vos podés venir a explicarme algo?”, chicaneó. Y agregó: “lo peor que hiciste en tu descargo fue compararte conmigo diciendo ‘yo lo que hago es esto, yo lo que hago es aquello’. Bueno, serás el rey de la moral, pero tenés miedo de irte a Qatar porque la gente te va a abuchear en el aeropuerto”, disparó.

Y, a modo de cierre, sentenció: “A mí la gente me paga el pasaje en primera para irme al Lolapallooza de otro continente amigo, o sea, evidentemente algo diferente hacemos vos y yo para que a vos te abucheen y a mí me mimen”.

LA NACION