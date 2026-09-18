Scott, hijo de Clint Eastwood, sobre la alimentación del actor: “Le encanta el salmón y el brócoli”

Clint Eastwood construyó una de las carreras más reconocidas de Hollywood y, con el paso de las décadas, también mantuvo una serie de hábitos que, según su hijo Scott, formaron parte de su estilo de vida. El actor, que además de protagonizar clásicos como El bueno, el feo y el malo y Million Dollar Baby se consolidó como director, siempre prestó especial atención a su alimentación.

Scott Eastwood, quien siguió los pasos de su padre en la actuación, habló en distintas oportunidades sobre las costumbres del actor. En una entrevista de 2017 con Men’s Health UK, se refirió a la alimentación de Clint y explicó que siempre fue muy cuidadoso con lo que come. Al describir esa filosofía, afirmó: “Mi padre no come por placer”.

Scott aseguró que su padre disfruta especialmente de los platos con salmón y brócoli (Foto: AFP)

Además, en una nota publicada por The Daily Meal, destacó algunos de los alimentos que forman parte de su dieta. Según señaló, a Clint “le encanta el salmón y el brócoli”.

Sin embargo, la alimentación de Clint no estaría completamente alejada de los gustos más habituales. Esto teniendo en cuenta que Scott hizo una aclaración sobre los postres y contó que su padre tiene una relación especial con ellos. “Es amante de los postres, a mí no me gusta pedir postre, pero a él le gustan todos, ha comido muchos”, reconoció.

A pesar de sus elecciones habituales, el actor también mantiene una afición por los postres

La descripción muestra que, al menos según el relato de su hijo, la alimentación del actor no se basa exclusivamente en alimentos considerados saludables. El salmón, el arroz integral y el brócoli aparecen entre sus elecciones habituales, mientras que los dulces también tienen un lugar en su alimentación.

Scott incluso vinculó esos hábitos con la longevidad de su padre. Al hablar de la edad que alcanzó Clint, destacó: “Está claro que, haya hecho lo que haya hecho, a sus 96 años, ha funcionado”.

Sin dudas, las declaraciones del actor permiten conocer algunos de los hábitos que forman parte de la rutina alimentaria de su padre. Entre elecciones sencillas y ciertos gustos personales, Clint Eastwood mantiene una alimentación que, según el relato de su hijo, lo acompaña desde hace años.