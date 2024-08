Se acaba de estrenar en Netflix y ya lidera el ranking de lo más visto: la película que te dejará sin aliento

Escuchar

Hay películas que, pese a que se estrenaron hace algunos años, vuelven a causar furor cuando se relanzan; y esto ocurrió con Escape Room 2. Aunque se pudo ver por primera vez en la pantalla grande en 2021, en las últimas horas desembarcó en Netflix y causó furor entre los suscriptores.

Escape Room 2: mueres por salir ingresó al contenido del gigante streaming hace unos días, ya forma parte del clásico top ten de lo más visto en Argentina Gentileza Sony Pictures

La primera entrega, Escape Room: sin salida, se vio en los cines en 2019 y fue tal el éxito que, dos años más tarde, los productores decidieron ir por la segunda parte. Pero eso no es todo, ya que los fanáticos de la saga esperan una tercera entrega, la cual desembarcaría en 2025.

Aunque Escape Room 2: mueres por salir ingresó al contenido de la gigante del streaming hace unos días, y ya forma parte del clásico top ten de lo más visto en Argentina. El film dura 1 hora y 28 minutos y está dirigido por el estadounidense Adam Robitel, experto en producciones de suspenso y terror; al igual que su predecesora, mantiene al espectador expectante por la serie de desafíos ingeniosos y peligrosos que un grupo de personas tienen que llevar a cabo para encontrar la salida.

Escape Room 2 ya se convirtió en una de las favoritas de Netflox

Pero no es como cualquier sala de escape. En esta cinta, seis participantes descubren que no son habitaciones cualquiera, sino que hay una conexión, la cual tendrán que descifrar para escapar con vida del lugar.

“Me encantó, me gustó como fluye la historia; hay momentos muy impactantes y alucinantes; si bien, no es una película de terror al 100% me gusta que le agreguen ciencia ficción, ya que es entretenida, con los efectos que el mismo género transmite”; “Una de las mejores películas de ese tipo vi. Los efectos especiales muy buenos... ¡Soy aficionado a los Escape Rooms y de verdad es una de las películas más intrigantes de la historia” y “Tenía muchas expectativas a esta película, y no me arrepiento de nada! Es igual de genial que la primera. Desde que salió la primera estuve esperando una secuela y ahora dicen que habrá una tercera película. De las mejores películas que he visto”, son algunas de las opiniones que recibió la cinta.

Reparto principal:

Taylor Russell

Logan Miller

Deborah Ann Woll

Thomas Cocquerel

Indya Moore

Holland Roden

El thriller psicológico que está en Netflix y es considerado “perturbador”

Netflix tiene un amplio contenido para todo tipo de gustos. Si viste Escape Room 2 y te quedaste con ganas de más, te contamos de qué trata el thriller psicológico que también desembarcó en la plataforma y es uno de los más “perturbadores”.

Animales nocturnos se estrenó en 2016 y presenta una trama de relato enmarcado en misterio, intriga y suspenso. La película hipnótica fue obra del diseñador de moda y director de cine Tom Ford que, para esta nueva apuesta, adaptó la novela de Austin Wright, Tony and Susan y la produjo con George Clooney y Grant Heslov.

Todo gira en torno a Susan Morrow, una mujer que tras abandonar a su primer marido, un escritor inédito, vive ahora con un médico. Un día, recibe un paquete que contiene la primera novela de su ex, quien le pide que la lea y haga una crítica de ella. Desde ese entonces, la protagonista vinculará esos sucesos con situaciones de la vida real, lo que desencadenará un tormento de recuerdos que creía enterrados.

