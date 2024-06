Llegó a Netflix uno de los mejores thrillers psicológicos del siglo XXI: la película “hipnótica” que te mantendrá expectante hasta el final

Escuchar

Netflix sumó recientemente a su catálogo un thriller psicológico que promete mantener en vilo al espectador hasta último momento. Se trata de Animales nocturnos, la cual se estrenó en 2016 y presenta una trama de relato enmarcado en misterio, intriga y suspenso. Con ella, se expondrán los rincones más oscuros de la mente humana hasta llevar a una profunda reflexión individual y social sobre los comportamientos cotidianos a cada uno de sus personajes.

Amy Adams y Jake Gyllenhaal protagonizan Animales nocturnos (Fuente: Netflix)

Cada semana, la plataforma de streaming suele agregar a su grilla diferentes propuestas audiovisuales, como largometrajes, series y documentales que pretenden ofrecer un amplio abanico de entretenimiento a los suscriptores. Algunas de ellas pertenecen a la firma de la “N roja” o a producciones anteriores recientemente adquiridas.

Animales nocturnos, el thriller psicológico que no dejará que te levantes del sillón

La película hipnótica fue obra del diseñador de moda y director de cine Tom Ford que con esta, sumó al mundo del entretenimiento dos largometrajes que llevan su nombre bajo la firma de su compañía productora Fade to Black. En esta nueva apuesta, el oriundo de Texas adaptó la novela de Austin Wright, Tony and Susan, y la produjo con George Clooney y Grant Heslov.

La trama del film se centra en la vida y perspectiva de Susan Morrow -interpretada por Amy Adams- una galerista de arte afincada en Los Ángeles que está cansada de su segundo marido y vive en una lujosa casa con su hija. Sin embargo, a pesar del éxito económico, el sentimiento de vacío se hará cada vez más presente y el suspenso iniciará cuando, de regalo, le llegue a su puerta una novela escrita por su exesposo, Edward Sheffield, a quien da vida Jake Gyllenhaal.

Susan recibirá el manuscrito de su ex y a partir de su lectura, desencadenará fantasmas del pasado que creía enterrados (Fuente: Netflix)

A pesar de no tener noticias de su ex durante años, este libro será la primera señal e intención del antiguo amor de querer entablar una conexión. Lo cierto es que dentro de la misma obra, hallará una carta con el saludo de Edward en la que sugiere que lea la novela y que se contacte con él.

Una noche, Susan leerá el manuscrito en soledad, el cual se enmarca en la historia de una familia de tres que se encuentra en una ruta de Texas en pleno escape de otro vehículo que los persigue. Desde ese entonces, la protagonista vinculará esos sucesos con situaciones de la vida real, lo que desencadenará un tormento de recuerdos que creía enterrados.

Qué dice la crítica

Algunos de los expertos en cine de diferentes medios internacionales se manifestaron tras el lanzamiento de dicho largometraje (positiva o negativamente). “Tom Ford regresa con una historia de venganzas salvajemente fascinante (...) un thriller negro como la boca del lobo que te hace revolverte con tensión y remordimiento”, destacó Peter Bradshaw, de The Guardian.

“David Lynch se encuentra con Alfred Hitchcock y con Douglas Sirk en Nocturnal Animals, un melodrama noir suntuosamente entretenido (...) Ford es tanto un embriagador hedonista como un dotado narrador”, describió David Rooney, de The Hollywood Reporter y Manohla Dargis de The New York Times, remarcó: “Hay mucho que admirar en Nocturnal Animals, incluyendo la ambición de Ford, pero demasiado a menudo parece el trabajo de un estudiante aplicado”.

LA NACION