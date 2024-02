escuchar

El acercamiento de Sabrina Cortéz y Alan Simone en Gran Hermano (Telefe) insinuó algo más que una relación de amistad y todos hablan de eso, sobre todo porque la participante está de novia hace ocho años. En medio de aquel debate en el streaming Se Picó (República Z), Estefi Berardi y Gastón Trezeguet protagonizaron una fuerte pelea.

La discusión entre los panelistas fue el enigmático de este jueves de LAM (América TV). “Un día del programa sucede algo. Como es elenco rotativo, una de las partes no estaba. Él estaba y esta panelista que no, retuiteó un mensaje criticándolo. Ella sí tiene antecedentes de hacer eso”, comenzó diciendo Maite Peñoñori, quien se encuentra al mando del ciclo de espectáculos por las vacaciones de Ángel de Brito.

Una vez mencionados los protagonistas de la feroz discusión, desde el ciclo fueron a buscar al exhermanito. “Lo que pasó es que empezó a tuitear contra el programa (Se picó) y contra los compañeros, pero como no la conozco no sabía que ella hacía eso. Después me explicó que lo que ella hace es que es como Ángel de Brito, que tuitea todo lo bueno y lo malo”, lanzó, en modo sarcástico.

Y siguió: “Había habido un malentendido en el programa sobre un mensaje que leímos al aire y dimos a entender como algo feo y Estefi empezó a retuitear todos los tuits de Virginia Gallardo que iban en contra nuestra”.

En ese sentido, comentó que no entendió por qué antes de utilizar la red social para atacar a sus compañeros, no los llamó por teléfono para decirles que no estaba de acuerdo con sus opiniones. Pero, ¿cuál es el tuit que Berardi replicó y que después eliminó?

Todo comenzó cuando en Se picó, Laura Ubfal y Trezeguet comentaron que Sabrina de Gran Hermano se dedicaría a la prostitución VIP. Molesta, Gallardo reposteó aquel video en su cuenta de X y agregó: “¿En serio esto???? Ser viva es disfrazar una situación de la vida privada. A nadie debería importarle y nadie debería, en 2024, permitir algo semejante al aire de ninguno de los que están ahí ¿Con qué derecho?”.

Minutos más tarde, la exangelita alegó la opinión de la modelo compartiendo el mensaje en su perfil, algo que generó la indignación del resto de los integrantes del panel. Sin embargo, al desatarse la polémica, Estefi se arrepintió y no dejó registro de aquella actividad en la red social.

Tras el descargo de Gastón en LAM, la periodista respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y aclaró los tantos. “¿Te enojaste con Gastón Trezeguet?”, le consultaron y ella respondió: “Noo! Dijeron algo muy feo de una chica de GH (Sabrina) y me pareció muy mal. Se equivocaron como, yo me equivoqué varias veces en otras oportunidades. Está buenísimo que le pidieron disculpas y se terminó el tema. Puede pasar”.

Pero eso no fue todo. Marina, la madre de la participante del reality, se vio afectada por las teorías que vinculan a su hija con la prostitución y no tardó en enviar un mensaje al canal de streaming.

“Hoy nos llegó un video que yo la verdad que no había visto, en el que Gastón Trezeguet asegura que mi hija es una prostituta. Yo no me meto con la vida de nadie. No me interesa la vida de nadie, pero tampoco voy a permitir que nadie se meta con la vida privada de mi hija, y menos cuando ella no se puede defender”, expresó.

Y completó: “Yo respeto todas las opiniones sobre el juego, la exposición de mi hija y todo lo demás. La verdad es que espero o las pruebas o las disculpas públicas, porque es gravísimo y a mí me afectó terriblemente”.