Matilda Blanco recordó su relación secreta con Matías Alé y reveló cómo la conquistó: “Tiene un fetiche con...”

Este martes, Matilda Blanco rompió el silencio y reveló frente a cámara detalles sobre su relación esporádica con Matías Alé. Según contó la coach de imagen y crítica de moda, sus encuentros tuvieron lugar luego de que el actor se separara de Silvina Escudero; sin embargo, esto habría despertado la furia de Graciela Alfano, por lo cual, esa enemistad perdura hasta la actualidad.

Desde el sillón de LAM (América TV), la angelita se soltó por completo en medio del análisis sobre el panel de El Debate de Gran Hermano (Telefe). Todo surgió cuando Ángel de Brito opinó que en su programa eran bastante “insoportables” las panelistas y fue allí donde mencionó a Alfano, una de las más polémicas de las que pasaron por el ciclo.

Esa fue la punta inicial para que Matilda revelara el enojo que la exvedette guarda para con ella por haber tenido un romance fugaz con Alé. “Puedo ser muy fría, pero también garch***”, respondió Blanco ante la consulta de Nazarena Vélez, que quiso indagar más a fondo luego de que de Brito diera a conocer la relación de Matilda y Matías. “Fue un touch and go durante unas veces. Él estaba bien, buena performance…”, completó.

Matilda Blanco contó que Graciela Alfano la "odia" porque tuvo un vínculo con Alé antes de que ella formara una pareja oficial con el actor (Fuente: Captura de Video/América TV)

En ese instante, la producción de LAM compartió una foto de ambos juntos y Blanco se dispuso a recordar cómo nació ese encuentro pasional: “Era en la época de Este es el show (eltrece). Él me levantó a mí. Decía que yo lo había puesto muy nervioso porque hablé de su ropa, lo empecé a tocar y a él le gustó, y en el programa se encargaron de sentarnos juntos (...) De ahí fuimos directo a su casa. Del canal fuimos a comer algo y después a su casa”. En tanto, aclaró: “No hablamos de amor. Ninguno de los dos. No me dijo ‘te amo’, para nada”.

Y contextualizó: “Él estaba en El Bailando, entonces fue muy gracioso porque nadie se enteraba. Pero un día él vuelve del programa y se sienta en la mesa de un restaurante, yo estaba con un amigo… Y veo que bajan por la escalera Marcelo Tinelli, el Chato Prada… Todo el mundo me vio ahí. Era en un lugar de sushi, yo todavía comía carne y buena carne”. Blanco lamentó que, desde ahí, todos se enteraron de su vínculo con Matías.

“La pasábamos bomba, nos íbamos de viaje. Él, por una parte, yo por otra, y después de trabajar con el equipo, me decía: ‘a las 00.00 dejáme las puertas del hotel abiertas’”, sumó y, se sinceró: “Yo estuve con él después de Escudero, no entiendo por qué el odio tan acérrimo de Alfano… Fueron unas cuantas, pero siempre de a una, yo nunca estuve en otra cosa”.

Luego de la anécdota que contó Marixa Balli, quien compartió el mismo lugar de trabajo que Matías Alé, la coach de imagen soltó: “Tiene un fetiche con los pies y eso no lo sabe mucha gente. Me miraba los pies y me decía que le encantaban los pies de bailarina. Se quedaba mirando los pies”. Tras ese comentario, mencionó un detalle extra sobre el primer encuentro que tuvo con el actor en su departamento: “Cuando llegamos yo estaba vestida y me dijo: ‘mostrame los pies’”.

“¿Te descalzaste al toque?”, preguntó Vélez, a lo que Blanco respondió, entre risas: “Sí, me descalcé y le hice así [diferentes poses con las piernas]. Me hizo masajes en los pies también”. Ante la intriga de de Brito sobre por qué cedió a ese tipo de vínculo con Alé, reconoció: “Yo soy distante, pero él me gustó. Me cayó bien, me parecía simpático, comprador”.