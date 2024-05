Yanina Latorre reveló el nombre del bebé de Nicole Neumann: “Es medio top”

Escuchar

En la dulce espera de su cuarto hijo y primero de Manu Urcera, su marido, Nicole Neumann está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Después del increíble baby shower que le organizó su hermana, Gege Neumann, Yanina Latorre reveló cuál será el nombre del varón que nacerá en junio.

Este martes en LAM (América TV), la mediática sostuvo que la modelo y el automovilista estaban entre dos nombres y que finalmente se decidieron por el que más resonó en los últimos meses. “El sexo es varón y el nombre es... se va a llamar Cruz”, anunció la panelista y agregó: “Estaban entre Vito y Cruz”.

Yanina Latorre reveló el nombre del hijo de Nicole Neumann (Foto: captura TV)

Al escucharla, Ángel de Brito opinó sobre la combinación entre el nombre y el apellido del padre, algo que no le gustó: “Cruz Urcera, cacofónicamente me molesta”. Mientras que una de ´las angelitas’ expresó: “Vito es divino, también”.

En ese sentido, el conductor acotó: “Estuvo de moda Cruz en una época”. “Cruz Pereyra Iraola, el nombre es medio top”, agregó Yanina, haciendo su análisis.

Como el nombre Cruz Urcera les “hacía ruido”, Fernanda Iglesias mencionó que ahora sí se puede usar el apellido materno primero. Sin embargo, Latorre señaló que, para ella, esto no podría llevarse a cabo por una cuestión familiar. “No me imagino a la mamá de Manu dejando que ella le ponga Neumann. La señora es bastante tradicional”, sentenció.

La reacción de Nicole Neumann sobre la versión de que su madre prepara una serie

En medio de este gran momento personal, la guerra entre Nicole y su madre sigue más viva que nunca. Luego de que la participante del staff de Los 8 escalones (el trece) acusara a Claudia Neumann de quedarse con parte de su dinero cuando ella era menor de edad y daba sus primeros pasos como modelo, la mujer redobló la apuesta y, según se supo, ya estaría preparando una biopic.

Ante los rumores, Alejandro Castelo, uno de los noteros del ciclo que conduce Ángel de Brito, fue en busca de la palabra de la rubia, quien mencionó que en varias oportunidades le ofrecieron hacer una serie. “Tengo el ofrecimiento hace rato, pero me dan un poco de miedo algunas cosas. Nunca se sabe. Veremos”, sostuvo.

Cuando le consultó por los detalles, ella indicó que varias plataformas le acercaron la propuesta. “Vamos a ver. Es destapar mucho la olla de muchas cosas que nunca quise. No sé, veremos”, expresó.

El cronista le preguntó si le preocupa la posibilidad de que Claudia cuente su versión. “No... La verdad la tenemos la familia, todos nosotros, pero bueno. Ni idea. A mí no me preocupa. Cero, yo duermo más tranquila que nadie”, señaló y agregó: “Al revés, tengo testimonios de mis psicólogos, todo. De decir, la verdad, una resiliente de la vida, no sé cómo ni de dónde, pero así fue”.

Para cerrar, completó: “Tuve que soportar un montón, pero tuve una capacidad de fortaleza y de ... No sé cómo decirlo. De entender el bien, de ir siempre por lo sano, querer sanar, mejorar, una fortaleza que no entienden nunca de dónde la saqué. Pero bueno vino conmigo. Prefiero disfrutar lo lindo que me toca vivir en esta etapa de la vida”.