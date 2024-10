La historia del geólogo que ganó un departamento en Los 8 escalones gracias al consejo de su abuela de 95 años

Escuchar

“Me está costando caer porque la verdad es un premio gigante que no esperaba ganármelo en la vida”, dijo José Bedmar en medio de un día en el que se sintió una rockstar: su celular no paró de sonar y la gente hizo fila en su oficina para saludarlo. ¿El motivo? Se convirtió en el dueño de un departamento a estrenar tras consagrarse como ganador de una épica final en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). En diálogo con LA NACION, el geólogo marplatense de 41 años compartió su estrategia para salir airoso del programa, reveló el rol clave que tuvo en este sueño Carmen, su abuela de 95 años, y detalló cuáles son sus planes como nuevo propietario.

Durante la final, el geólogo contó con el apoyo en la tribuna de su madre y de dos de sus compañeros de trabajo Gentileza José Bedmar

El 3 de octubre de 2023, el platense Gianluca Curubeto ganó el primer departamento que se entregó en Los 8 escalones. Ahora, un año después y tras una extensa ronda eliminatoria, José Bedmar venció a todos los participantes que en el último año consiguieron la llave y se quedó con la segunda vivienda.

“La verdad todavía estoy cayendo en la cuenta de lo que gané. Nunca antes había participado en televisión, así que es algo completamente inesperado. En el momento que arranqué a participar en el programa, le di para adelante”, le reveló Bedmar a LA NACION. En este triunfo tuvo un rol clave su abuela Carmen. Cuando iba a visitarla a su casa de Mar del Plata miraban el programa juntos: “Le respondía las preguntas y me decía que me tenía que anotar. Le terminé haciendo caso el año pasado. Hoy está contentísima, muy orgullosa. Le tengo que hacer un monumento”.

José (primero de izquierda a derecha) junto a los finalistas por el departamento Gentileza José Bedmar

José se presentó por primera vez en el programa en octubre del año pasado. Ganó la llave y tuvo la posibilidad de venderla, pero los números no le cerraron y prefirió guardársela y competir por el departamento. En el último año, se ocupó de seguir de cerca el programa: “Mi estrategia siempre fue que, cuando se acercaba la fecha – no el día anterior porque sino te estresas un montón – empezaba a ver las emisiones viejas para saber qué me costaba, anotar qué preguntas se repetían y aprender los juegos nuevos”. También estudió los perfiles de los integrantes del jurado y se perfeccionó en el escalón de armado de palabras, el cual consideraba el más complejo.

Fue así como a base de conocimiento, concentración y una cuota necesaria de suerte, superó a todos sus rivales y terminó en un mano a mano decisivo con Fabián. “Lo viví como la final del Mundial. Sentía que estaba pateando penales”, dijo entre risas. Y es que la definición fue muy reñida, hasta que su rival competió un error: “Cuando jugué la primera vez el año pasado, perdí por bastante y en este caso tenía que sostener hasta el final. No me podía equivocar, pero me dio tranquilidad tener una luz a favor y saber que podía errar una sin una derrota”. Esa mínima ventaja fue la que le permitió escuchar a Guido Kackza decirle: “¡José, ganaste un departamento!”.

“Yo no lo podía creer”, se sinceró el campeón. “No me salió en ese momento ir a saludar al jurado, la verdad que ahí estuve re flojo. Me gustaría haberlo hecho, pero me quedé clavado al suelo. Lo único que me salió fue decirle a Guido ‘por favor necesito sacarme una foto con vos para mi abuela que es fan tuya’ y él ningún drama”, comentó entre risas.

Tras ganar el departamento, José le pidió a Guido Kaczka una foto para su abueña que es fan suya Gentileza José Bedmar

Tras ganar en Los 8 escalones, José se convirtió en propietario de un departamento amueblado con un año de expensas pagas y gastos de escritura cubiertos. Será vecino de Gianluca Curubeto. El edificio está ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal y cuenta con SUM, gimnasio y pileta. “Es todo tan reciente que es difícil. No me puse a armar proyectos al respecto, pero lo haré cuando lo tenga en mis manos. Por ahora estoy esperando que se contacten desde la parte legal para hacer todas las cuestiones de la firma de escritura, que es algo que desconozco completamente”, comentó.

Desde hace un año, José alquila un departamento en el barrio Villa Santa Rita, cerca de la casa de su novia Silvina, así que uno de sus planes es mudarse a su nueva vivienda: “Uno como inquilino siempre quiere que esa plata que va al alquiler se pueda usar en otra cosa. A mí me vendría bárbaro, así que es un golazo”.

José Bedmar ganó el departamento en Los 8 escalones Gentileza José Bedmar

Geólogo, hincha de boca y fan de las artes marciales

José nació en Mar del Plata, pero se crio en Balcarce. A los 18 años se mudó a La Plata para estudiar Geología. “Como todo chico que creció en los 90, en algún momento me llamaron la atención los dinosaurios, Jurassic Park y toda esa movida. Me gustaban las ciencias naturales relacionadas con los ‘bichos’ del pasado. Después me empezaron a interesar otras cosas como los volcanes y cuando arranqué la facultad me gustó y seguí”, contó.

Cuando finalizó sus estudios universitarios regresó a su ciudad natal con la idea de hacer una tesis doctoral que finalmente no se dio. En 2018 consiguió trabajo en el Servicio Geológico Minero Argentino y se mudó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Estoy en la parte de geología ambiental y aplicada. Trabajamos con la temática de peligrosidad geológica”.

Así recibieron a José sus compañeros del Servicio Geológico luego de que ganara el departamento Gentileza José Bedmar

Bedmar aseguró que su vida es un “popurrí”. Además de la geología, es amante del cine, aunque reconoció que cada vez tiene menos tiempo para darle play a una película o serie. Juega al fútbol durante la semana – es hincha de Boca – y practica un poco de skate y también wing chun, un tipo de arte marcial. Además, le gustan los videojuegos e incursionó un poco en el mundo culinario: “En una de las finales me salvó saber que el pan brioche lleva leche porque también me interesa la cocina”.

Y lo cierto es que el notable desempeño que tuvo José en Los 8 escalones no se dio de la noche a la mañana. De niño siempre fue muy curioso, jugaba al ‘Carrera de mente’, hacía trivias, leía enciclopedias y también diccionarios: “Un ñoño total, pero me llevó por buen camino, así que salió bien”.

José junto a su padre y su abuela Carmen Gentileza José Bedmar

A su vez, su abuela Carmen, quien lo llevó a inscribirse en el programa, fue una de las personas que más alimentó esa curiosidad: “En la casa de mis abuelos había una Enciclopedia Salvat vieja, Lo sé todo; tenía dibujitos y ya de chiquito miraba esas cosas. Creo que es un poco la prehistoria de todo esto”.

Su abuela tiene 95 años y es española. Junto a su abuelo, que ya falleció, llegaron juntos a Buenos Aires desde la ciudad de Almería en la década del 50. “Vinieron siendo novios y se casaron al poco tiempo de llegar”, contó José. De parte de sus abuelos paternos tiene la ciudadanía española, pero aún no tuvo la oportunidad de utilizarla: “Ahora está más fácil ahorrar para un viaje con esto del departamento”. Cuando tenga en su poder las llaves de su nuevo hogar, intentará convencer a Carmen para que vaya a conocerlo... ella también fue parte de ese sueño.