Una participante de The Floor rompió en llanto y le pidió a Guido Kaczka abandonar el juego

Escuchar

Con el correr de los programas, The Floor se consolidó como uno de los certámenes más vistos en la pantalla de eltrece. Cada noche, Guido Kaczka pone a prueba la rapidez mental de los concursantes en diversas oportunidades, aunque muchas veces es la actitud de algunos jugadores lo que acapara la atención. En relación con esto, en la emisión del martes, ocurrió algo inesperado que dejó atónito al conductor: Mila, una de las participantes, sorprendió a todos al pedir retirarse de la competencia tras sufrir muchos nervios por avanzar en el juego.

Todo se dio cuando la joven fue elegida al azar para uno de los enfrentamientos. A pesar de que la competencia suele provocar nervios en los participantes, lo que ocurrió después sorprendió a todos. “Mila, perteneciente a la categoría de ‘Estribillos’. Mila, ¿querías o no?”, le preguntó Guido, luego de ver que la concursante puso cara de miedo al ser elegida. Por su parte, ella, con mucha honestidad, dijo que no. Como era de esperarse, esta confesión tomó por sorpresa al animador, quien no pudo evitar repreguntar. “¿No querías? ¿Querías ser la última?”, le consultó, visiblemente anonadado.

Ante eso, Mila fue sincera y explicó: “No, bueno, yo ya quería salir”. De inmediato, comenzó a reírse, lo que generó diversión entre los participantes. De todas formas, de un momento a otro todo cambió, porque se agachó y comenzó a llorar, lo que indicó que realmente estaba muy nerviosa en pleno programa.

Mila confesó que quería abandonar el juego y comenzó a lagrimear (Captura: eltrece)

En ese momento, sus compañeros se acercaron para calmarla, e incluso Guido fue hacia ella e intentó tranquilizarla. “Pero Mila, no es que hay que ir a un confesionario ni nada, acá te podés mandar a mudar”, le dijo el presentador para intentar hacer que se quede y no pierda su posibilidad. Además, sumó :“¿Preferís no jugar o hacer el desafío? Existe la posibilidad de que lo hagas, cualquiera puede dejar un juego”. De todas formas, pese a los intentos por tranquilizarla, la joven continuaba visiblemente angustiada, muy decidida a abandonar el juego.

En ese instante, el conductor le recordó las reglas del programa y le ofreció la posibilidad de ceder su lugar en el tablero: “¡Paren de pedirle que desafíe! ¿Te agarraron nervios? Existe la posibilidad de abandonar y elegir quién se queda con tu territorio”, sostuvo, mientras intentaba confirmar si la joven quería irse o solo había sido un momento de nerviosismo. En eso, Guido fue directo y le consultó: “Mila, ¿querés abandonar?”. A lo que ella aseguró: “Quiero abandonar”.

La joven le confesó al conductor que se trató de una cuestión de nervios por el programa (Captura: eltrece)

Con la decisión tomada por completo, la joven optó por ceder su lugar a otro competidor llamado Eduardo. Al preguntarle sobre el motivo detrás de su elección, ella reveló que fue debido a la buena actitud que él había tenido con ella. “Voy a elegir a Eduardo de ‘Creadores’ porque cuando más miedo tenía de que me iba a elegir, no lo hizo”, expresó al respecto de ese gesto, que de inmediato fue celebrado por todos los presentes con aplausos.

Después de tomar la determinación, Mila fue despedida del programa entre aplausos de todos los presentes, quienes la ovacionaron en reconocimiento a su valiente elección. “Fuerte el aplauso para Mila, quien sale del juego sin competir”, lanzó el presentador. Luego, el programa siguió con normalidad.

La participante dio a conocer el motivo detrás de su decisión de abandonar el juego

Ya fuera del tablero, la joven finalmente tuvo la oportunidad de explicar lo que le había sucedido en ese momento, y lo que sintió para querer dejar el juego antes de poder enfrentarse en un duelo: “Lo que duró me divertí, pero sentí la necesidad de irme, así que lo hice”, sostuvo, dejando en claro que los nervios le jugaron en contra.

LA NACION