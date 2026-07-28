Se filtró lo poco que cobraron los actores de la trilogía de El señor de los anillos

La trilogía de El señor de los anillos, dirigida por Peter Jackson y basada en las novelas de J. R. R. Tolkien, marcó un antes y un después en la historia del cine. Las tres películas fueron un verdadero éxito, recaudaron miles de millones de dólares en todo el mundo y convirtieron a sus protagonistas en estrellas internacionales.

Sin embargo, detrás de ese fenómeno cinematográfico hubo una realidad muy distinta para varios integrantes del elenco. En los últimos años, distintos actores revelaron que los contratos que firmaron al comienzo del proyecto estuvieron muy lejos de representar el éxito que finalmente alcanzó la saga.

En una entrevista con The Guardian, Sean Astin, quien interpretó a Samwise Gamgee, recordó que, a pesar de haberse convertido en una estrella de Hollywood casi en tiempo récord, su salario se encontraba muy por debajo de lo esperado. “No estaba preparado para ese nivel de visibilidad y acceso. Había una desconexión entre la atención que recibía y la cantidad de dinero que teníamos. ¡No era mucho dinero! De hecho, tuve que vender mi casa porque negocié una cantidad muy pequeña por la trilogía“, confió.

Sean Astin dio vida a Samwise Gamgee, el mejor amigo de Frodo (Foto: Warner Bros)

Aunque aclaró que actualmente su situación económica cambió por completo, reconoció que en aquel momento no imaginó el impacto que tendría la producción. Según había contado anteriormente, recibió alrededor de 75.000 dólares por cada película, una cifra que elevó sus ingresos totales por la trilogía a aproximadamente 250.000 dólares.

Otro de los actores que decidió hablar sobre esta problemática que vivieron todos los integrantes del elenco fue Elijah Wood, quien dio vida a Frodo Bolsón. En diálogo con Business Insider, el actor señaló que el estudio New Line Cinema asumió un enorme riesgo financiero al tomar la decisión de filmar las tres películas de manera simultánea. “Como no estábamos rodando una película y luego renegociando un contrato para la siguiente, no era el tipo de situación lucrativa que te permitiera vivir tranquilo el resto de tu vida”, explicó.

Incluso destacó que fue una idea muy descabellada la que tuvieron los productores de la película. “New Line Cinema se arriesgó mucho al filmar las tres películas a la vez”, señaló. Este sería el motivo por el que a todos los actores se les ofrecieron “salarios modestos”.

A pesar de los bajos salarios, todos los actores se hicieron muy amigos, al punto de que todos llevan un tatuaje en alusión a la película que los unió (Foto: Instagram @seanastin)

No obstante, el actor destacó que existía una recompensa que iba mucho más allá del aspecto económico y que terminaría por unirlos a todos como familia. “La ventaja de eso era que también nos estábamos comprometiendo con algo que iba a formar parte de nuestras vidas para siempre”, afirmó.

Orlando Bloom, quien interpretó al elfo Legolas, tampoco decidió quedarse callado ante esta situación. Durante una entrevista con el programa The Howard Stern Show en 2019, el actor reveló que recibió 175.000 dólares por participar en las tres películas. Aunque la cifra puede parecer elevada para personas con un sueldo estándar como los de Argentina, resulta muy inferior a los millones que suelen percibir actualmente las grandes estrellas de Hollywood por protagonizar franquicias al nivel de lo que representó en el mundo El Señor de los Anillos.