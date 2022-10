Filtran en un programa un audio con amenazas que sería de “Alfa”, el concursante de Gran Hermano: “Estoy en el Gobierno”

escuchar

Walter Santiago comenzó a crear polémica desde su entrada en la casa de Gran Hermano. El participante, de 60 años, se vio envuelto en la primera semana en varios escándalos. Luego de sus acusaciones contra Alberto Fernández y el descubrimiento de varios tuits polémicos y de su paso por MasterChef en 2014, ahora se filtraron unos audios con los que habría amenazado a una mujer.

El periodista Sebastián “Pampito” Perelló compartió en Mañanisima, el ciclo de Ciudad Magazine, la conversación, que tendría como protagonista al polémico concursante. “En la vida, vale la gente que conocés. ¿Sabés por qué? Porque el mundo es redondito. Vos sos muy pendeja. Y te encontrás con todo el mundo en todos lados. Porque yo nunca cagué a nadie”, comienza diciendo el audio.

Filtraron un audio de "Alfa", el concursante de Gran Hermano, con amenazas.

Y luego continúa: “Aparte, todo el mundo conoce a todo el mundo. Vos no tenés idea de la gente que yo conozco en Tucumán. No tenés la menor idea. Yo levanto el teléfono y hablo con Zamora y en diez minutos tengo todo de Tucumán. Pero absolutamente todo. ¿Sabés quién es Zamora? El dueño de Termas de Río Hondo, prácticamente. Es íntimo amigo mío, Daniel Zamora [hermano de Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero]”.

Por último, aparecen sus amenazas. “Como estoy en el Gobierno, conozco a mucha gente. Como el tipo que te iba a dar la visa, Fernando Morrone, que, por supuesto, no te va a dar nada. Es más, yo puedo pedir que te bloqueen la visa, ¿sabías? Puedo dar datos tuyos de que me estafaste para que te la bloqueen. Sos una tonta, María Pía”, concluyó.

Más polémicas

Walter entró a la famosa casa el pasado lunes y se describió como un “líder”. “Nunca tuve jefes, nunca tuve horarios, nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tenía que hacer. Y en la casa, tampoco nadie va a decírmelo. Soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria. No me olvido de nada”, apuntó. Y agregó: “Voy a ser el patriarca de la casa”.

Presentación de Walter Santiago alias "Alfa" en Gran Hermano

El concursante se situó en el ojo de la tormenta, luego de que se filtraran en las redes sociales varios de sus polémicos mensajes. “Si los que roban son negros, maten a los negros. Si son rubios, maten a los rubios. Pero maten a todos los chorros”, tuiteó en 2018. Además, se descubrió que participó en la edición de 2014 en MasterChef.

Los tweets de Walter Santiago "Alfa" que se filtraron luego de su ingreso a Gran Hermano (Telefe) Twitter

Sin duda, lo que lo convirtió casi en el personaje de la semana fueron sus dichos sobre el presidente Alberto Fernández, ya dentro de la “casa más famosas”. “Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. Lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien”, dijo ante las cámaras del reality, que permanecen prendidas las 24 horas.

Tras varios mensajes de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en redes y la solicitud del Gobierno de que tanto el canal y la producción del programa como el participante se retracten de los dichos, el conductor Santiago del Moro aclaró: “Los integrantes entran a una casa que tiene más de 60 cámaras con más de 70 u 80 micrófonos y lo que ellos digan adentro de la casa corre por cuenta de ellos. De hecho, cada participante antes de ingresar a la casa de Gran Hermano -acá y en el mundo- firma un documento en el que se hace responsable por las cosas que dice y por las personas que nombra”.

LA NACION