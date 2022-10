Gran Hermano: filtran en redes los tuits y mensajes más polémicos de “Alfa”, el “patriarca” de la casa

escuchar

Este lunes comenzó una nueva temporada de Gran Hermano (Telefe) y varios de los 18 participantes que ingresaron a la casa ya dieron de qué hablar, y mucho, en las redes sociales.

Thiago Medina, quien conmovió con su humilde historia, Lucila Villar, quien se definió “como adicta al sexo” y Tomás Holder, el influencer que hace un polémico personaje de rugbier; ; fueron algunos de ellos. Y también Walter Santiago, mejor conocido como “Alfa”, quien en sus pocas horas al aire, se volvió tendencia en las redes sociales pero no tanto por su comportamiento en la casa sino por los tweets que publicó en el pasado.

Presentación de Walter Santiago alias "Alfa" en Gran Hermano

Walter Santiago, el más grande de los participantes con 60 años, fue uno de los que más memes y comentarios recibió por parte del público a través de las redes sociales por su particular personalidad.

“Quiero ser el patriarca de la casa”, declaró en la presentación del programa. En la mesa junto a sus compañeros de la casa se definió como un amante de los autos y contó que estuvo a punto de morir en siete oportunidades. Claramente, tiene muchas historias para contar.

Sin embargo, a tan solo un día de su llegada a la casa, ya se filtraron polémicos tweets que publicó Walter Santiago entre el 2018 y 2019, años en los que estuvo más activo en esta red social.

Además de publicar fotos de automóviles y hablar sobre el tema, Walter se burló de un grupo de “peronchos kirchneristas” que se encontró en Tigre y también escribió un polémico tweet sobre la inseguridad: “Si los que roban son negros, maten a los negros... Si son rubios, maten a los rubios... pero maten a todos los chorros”, manifestó el 29 de diciembre del 2018.

Me encontré en el tigre con un grupo de peronchos kirchneristas!!!! pic.twitter.com/5QnxE77kQ7 — ALFA WALTER SANTIAGO (@MekaGoentodo1) July 11, 2019

En Twitter también circularon capturas de un largo posteo suyo en Instagram durante un 24 de de marzo, donde habló de los atentados de Montoneros y concluyó: “Así recuerdo este 24 de marzo. El día en que algunos valientes se pusieron al frente de un país gobernado por una p..., un brujo y un borracho, para devolvernos la paz a los habitantes del pueblo de la nación”.

Supongo q esto lo viste, no? Lo q puso Alfa en ig para el 24 de marzo. pic.twitter.com/UdZMh2nuRc — Pablo✌🐧 (@pablito17gc) October 18, 2022

En otro de los mensajes difundidos, contó que votaría a Mauricio Macri porque no quería “delincuentes al poder” y se manifestó a favor de la pena de muerte. Los mensajes generaron una catarata de cometarios en esa red social.

“Nunca tuve jefes, nunca tuve horarios, nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tengo que hacer. Y en la casa nadie me va a decir lo que tengo que hacer”, introdujo Walter en su presentación antes de su ingreso a la casa y agregó: “Me dicen Alfa y en la casa voy a ser alfa. Siempre fui líder, soy muy calentón, soy muy rencoroso y tengo muchísima memoria”.

“En la casa el dueño de la cocina soy yo, para que no coman lechuga. En mi vida hice todo lo que quise, voy a ser el patriarca de Gran Hermano”, concluyó.

Vestido con una campera con los colores de Estados Unidos y el logo de “USA” en la espalda, habló con Santiago del Moro: “Pasé por todo y vengo a contar acá todas mis historias de vida para compartir y aprender de todos los compañeros que entren”.

Walter Santiago es uno de los 18 participantes que compiten por un lugar en la final de la casa de Gran Hermano, pero sobre todo, por ganar los 15 millones de pesos. Cada jugador utilizará su historia de vida, su estrategia y su personalidad para cautivar tanto a sus compañeros como al público, quien finalmente tendrá la palabra final de quién se va y quién se queda.

