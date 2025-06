Se presentó en un concurso en Nueva York y fue elegido como “el doble” de Pedro Pascal: “Podrían ser gemelos”

Dicen que las personas son únicas e irrepetibles, pero eso no quiere decir que en algún lugar del mundo - o más cerca de lo que uno cree - haya dos o más personas con un considerable parecido físico. A algunos les cuesta diferenciar entre Jeffrey Dean Morgan y Javier Bardem o también entre Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard y Keira Knightley y Natalie Portman. Pero, al mismo tiempo, parecerse a una celebridad puede tener algunos beneficios como un cheque por cincuenta dólares y un año de burritos gratis. En la ciudad de Nueva York se realizó un concurso para encontrar al doble de Pedro Pascal y como dice el dicho, “el que busca encuentra”. Un hombre llamado George Gountas fue elegido por la gente como la persona más parecida al actor mexicano y revolucionó las redes sociales.

Impulsado por su familia y amigos, George Gountas se presentó a un concurso de parecidos con Pedro Pascal que organizó el restaurante de comida mexicana de Nueva York Son del North (Foto: Instagram @danny_loor_media)

Pedro Pascal es, indiscutidamente, uno de los actores del momento. Tras la exitosa segunda temporada de The Last of Us (Max) se encuentra promocionando junto a Dakota Johnson y Chris Evans la película Amores materialistas (Materialists) de Celine Song (Vidas pasadas), la cual se estrena en la Argentina el 31 de julio, y también Los 4 fantásticos: primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps), que llega al país el 24 de julio. En esta nueva adaptación de la historia de superhéroes dirigida por Matt Shakman (WandaVision) interpreta a Reed Richards, alias el Señor Fantástico, y comparte elenco con Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

Pero, mientras el actor chileno viaja por el mundo promocionando sus próximos estrenos, en la ciudad de Nueva York, más precisamente afuera de un restaurante de comida mexicana del Lower East Side, llamado Son del North, se llevó adelante un concurso para elegir a su doble.

El concurso de parecidos de Pedro Pascal en Nueva York

Esta idea surgió a partir de que en 2023 Pascal expresó en el ciclo de entrevistas Hot Ones que en Nueva York no había buena comida mexicana. “Dije, ‘lo siento, pero ¿no hay comida mexicana, buena comida mexicana, en Nueva York?’. Y nosotros respondimos: ‘Sí, la hay, y aquí estamos’”, le dijo Annisha García, chef y copropietaria del restaurante a New York Post. “Hay tanta tristeza en el mundo en este momento, y queríamos aportar un poco de alegría hoy en medio de todo eso”, agregó el copropietario Wim Shih, en cuanto a los motivos por los que decidieron organizar la competencia.

El domingo 15 de junio, en el Día del Padre, organizaron un concurso para identificar a la persona que más se pareciera físicamente al actor de Juego de tronos (Game of Thrones). Se acercaron unos 30 candidatos y los presentes eligieron como ganador a George Gountas, alias Pedro #5, un padre de familia de 42 años del barrio de Greenpoint, Brooklyn. Como premio recibió un cheque por 50 dólares y un año de burritos gratis.

El hombre ganó cincuenta dólares y un año de burritos gratis (Foto: Instagram @danny_loor_media)

Pero, ¿cómo llegó el hombre de Brooklyn a presentarse en la competencia y posteriormente ganarla? Fue su familia quien lo llevó. Su esposa, Jenny Gania, que lo acompañó ese día, reveló que advirtieron sobre su parecido con Pascal cuando se estrenó Juego de tronos. “Después algunos niños también empezaron a notarlo, así que pensé: ‘Es el Día del Padre. Tenés que ir. Va a ser tu regalo’”, señaló y agregó: “Es curioso, porque no está en redes sociales para nada. Pero ahora va a estar en todas partes”. Dicho y hecho eso fue lo que pasó.

El ganador del concurso se volvió viral y los usuarios de las redes se sorprendieron con el parecido con el actor (Foto: Instagram @jameskleinmann)

“Esperen, ¿ese no es Pedro?“; “Tiene la misma sonrisa”; “Ni el mismo Pedro se asemeja tanto como el número 5 jajaja”, fueron algunos comentarios que se pudieron leer en la publicación de Instagram de James Kleinmann, quien compartió uno de los videos que se viralizó. “Dios mío, me encanta esto. ¡Definitivamente, él es el ganador, seguro!“; ”¡El parecido es asombroso! ¡Podrían ser gemelos!“, agregaron otros usuarios.

Tras el concurso, el ganador habló con The Hollywood Reporter y aseguró que la experiencia “fue increíble”. “Soy el diseñador de iluminación en The Daily Show (Comedy Central), un lugar maravilloso para trabajar. Somos un grupo muy unido y nos enviamos un mensaje de texto diario sobre lo que necesitamos para el día. Uno de los directores de escena, Tyler, encontró el anuncio del concurso y me dijo: ‘George, andá a ganar unos burritos gratis’. Se lo mostré a mi esposa y me dijo: ‘Sí, vas a ir’. Mi vecina es estilista y directora de arte y me dijo: ‘Tengo zapatos y pantalones para vos’. Fue todo un acontecimiento”, reconoció.