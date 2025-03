La profunda enseñanza de vida que dio Pedro Pascal y por la que lo llenaron de elogios

Las personalidades del espectáculo no solo se vuelven famosas por lo que hacen en un set de filmación o arriba del escenario. El público no los define como “ídolos” meramente por lo que logran como actores o cantantes, o por la cantidad de premios que ganen, sino también -y más especialmente- por cómo son como personas cuando el director dice “corte”, las cámaras se apagan y las butacas se vacían. Esta semana fue el actor Pedro Pascal quien dio una enseñanza de vida que tocó una fibra sensible no solo en sus fans, sino en todos aquellos que muchas veces pensaron que no podían hacer eso que tanto anhelaban y sentían el “fracaso”. El chileno dio un consejo que se volvió viral y por el que lo llenaron de elogios.

El actor e influencer egipcio, Peter Fouad, compartió en sus redes sociales cómo fue su encuentro con el protagonista de The Last of Us. “La vida tiene una forma curiosa de poner a las personas adecuadas en tu camino en el momento oportuno. Conocí a Pedro Pascal en la playa y se tomó un momento para compartir un buen consejo. Es una persona verdaderamente amable y genuina. ¡Gracias por tus palabras de aliento! Fuiste justo el recordatorio que necesitaba hoy“, expresó el joven.

El actor egipcio Peter Fouad se encontró con Pedro Pascal en una playa de Los Ángeles y compartieron una profunda charla (Foto: Captura de Tiktok / @peterfouaad)

Sus palabras estuvieron acompañadas por un video. Primero Fouad le dijo a Pascal que era un sueño estar con él ahí y después le preguntó: “¿Cuál es la mejor manera de alcanzar el éxito? ¿Cómo lidio con el fracaso? ¿Cómo lo lograste y cómo puedo lograrlo yo?“.

¿Qué le respondió Pascal? En primer lugar, que dejara de usar la palabra fracaso. “Dejá de pensar así. Empezá a pensar en ello como éxito. Cuando estás acá conmigo, estás vivo, y vas a estar vivo mañana para ver otro día, y eso es un éxito. Así que seguís despertando y encontrando la manera. Te levantás cada día y lo seguís intentando. Requiere tiempo y fe en vos mismo“, sostuvo el actor.

Pedro Pascal junto a Peter Fouad (Foto: Instagram @peterfouaad)

A partir de esto, el comunicador aprovechó para contarle sobre su historia. “Estuve fracasando miserablemente. Me mudé de Egipto para seguir mi carrera como actor, estuve haciendo audiciones, tomé clases y, cuando me mudé aquí, no hablaba nada de inglés”, contó. Pero, el encuentro con Pascal le permitió tener un cambio de perspectiva y darse cuenta de un gran paso que logró a nivel personal. “Tuve que aprender inglés, así que el hecho de que esté teniendo una conversación contigo es muy importante para mí”, advirtió, puesto que el diálogo que mantuvieron fue íntegramente en ese idioma.

“Primero, decís que estás fracasando miserablemente, y me hablás con un inglés excelente. Tenés un cerebro increíble y se necesita mucha resiliencia, y claramente la tenés. El único consejo que puedo darte es que creas en vos mismo“, sostuvo con énfasis Pedro Pascal antes de despedirse.

Los usuarios de TikTok elogiaron a Pascal por el profundo mensaje que compartió (Foto: Captura de Tiktok / @peterfouaad)

El video tuvo más de 600.000 reproducciones en TikTok y los usuarios destacaron las poderosas palabras del actor de Gladiador 2 (Gladiator II). “Creo que Pedro, más que nadie, entiende todo lo que le preguntaste. Él luchó para llegar donde está ahora mismo, su carrera en ascenso apenas lleva menos de ocho años. Pedrito es un gran ejemplo”, expresó un usuario. “Pedro es un ser de luz, sin duda”; “Qué grande es Pedro Pascal”; “Pedro es un sol, me da mucho gusto verlo en todos lados, en tantos proyectos” y “Amamos a Pedro”, fueron otros de los comentarios que se pudieron leer en las redes.