“¡Se pudrió todo!”: aseguran que Luis Brandoni se enojó con Robert De Niro por sus desplantes durante el rodaje

Robert De Niro se encuentra en el país para la producción de la serie “Nada”, que se emitirá por Star +. Su visita causó un revuelo en los fanáticos y en el mundo del espectáculo, que se encuentra en vigilia para conocer lo que hace a cada paso. Junto a Luis Brandoni, la celebridad de Hollywood se encuentra al mando de los rodajes, pero al parecer, la relación entre ambos transita algunos roces por temas de agenda, lo que al reconocido actor argentino le generaría bastante malestar.

El programa Los socios del espectáculo, que se emite por eltrece, dio algunos detalles de la situación laboral y los constantes desplantes de De Niro: “Hay una guerra declarada entre dos socios que iniciaron una gestión imposible. Se pudrió todo entre Luis Brandoni y Robert De Niro en las grabaciones de la serie que están filmando acá en Argentina”, confesó Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo televisivo.

A pesar de que el rodaje comenzó hace poco tiempo, Brandoni demostró su enojo con la producción por la impuntualidad del estadounidense, que según indican manda a su doble para no entorpecer los tiempos de grabación: “Llega tarde a las grabaciones y Brandoni se enojó. Dijo que no graba más a la mañana porque llega a las seis y De Niro no está, manda a su doble”, agregó, entre risas.

El fanatismo del público con el aclamado actor de El Padrino, Taxi Driver, entre otros éxitos, llegó a límites insospechados, tales como conocer su itinerario de cada día y la persecución por distintos puntos de la Capital Federal por donde él se mueve: “Hay una guerra declarada, pero hay una fiebre con la llegada de Robert porque todos están hablando de él. Vino con su pareja, está aquí, enojado con la gente porque no quiere que se le acerquen, así que parece que Luis Brandoni se hinchó los huevos”, finalizó el periodista de espectáculos.

Además de la dupla Brandoni-De Niro, el elenco cuenta con varios intérpretes que le darán forma a la historia de Manuel, rol que interpreta Brandoni, un gastronómico que pierde credibilidad en su rubro: Guillermo Francella, Silvia Kutika, Daniel Aráoz, María Rosa Fugazot, Majo Cabrera y tendrán una aparición especial los reconocidos cocineros Narda Lepes y Francis Mallmann.

La reacción de De Niro que espantó a un fan

Desde que el actor se alojó en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, varios fanáticos concurrieron al restaurante que está ubicado dentro del mismo establecimiento. Visiblemente ofuscado por la reacción desmedida de algunas personas, De Niro se negó a sacarse una foto con una chica y el registro de ese momento circuló en las redes sociales.

Robert De Niro le negó la foto a una fan en la Argentina y el video se hizo viral

“Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista”, relató, indignada por el destrato, la usuaria @flor_vip en Twitter. Esta reacción coartó con el sueño de la chica de conocer de cerca al artista, que finalmente canceló por completo su plan y se retiró del lugar.