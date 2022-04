Tras conocerse que filmará en la Argentina, Luis Brandoni contó detalles de su amistad con Robert De Niro

Luis Brandoni participó de una entrevista televisiva en la que surgieron diversas preguntas relacionadas con su vida personal y artística. Durante la charla, entre los diferentes temas abordados, se destacó la serie que Robert De Niro filmará en Argentina y en la que el protagonista de Un Gallo para esculapio encabezará el elenco. En ese contexto, dio detalles de cómo comenzó su amistad con el actor estadounidense en la década del ochenta.

“Yo lo conocí a él, hace mucho años, a través de Lito Cruz. Y Lito lo conoció porque estuvo en Nueva York y lo fue a ver en una obra de teatro; después le pidió los derechos, que por supuesto se los cedieron, y un día la puso en escena; entonces le hizo saber que se iba a estrenar y apareció De Niro en Buenos Aires para verla”, respondió Brandoni, ante la pregunta de uno de los panelistas de Implacables (El Nueve).

Y continuó: “A partir de ahí lo conocí y nos hemos visto en distintas oportunidades, tanto en Buenos Aires, como en Uruguay o Nueva York”. En esa ciudad estadounidense, precisamente, comenzó una amistad con un gesto que -según el mismo Luis Brandoni- enalteció al protagonista de El Padrino.

Luis Brandoni soprendió al contar cuando Robert De Niro lo invitó a pasar Nochebuena a su casa

“En 1986, fuimos a filmar a Nueva York parte de Made in Argentina, que hay una primera parte que transcurre allá y tenía una escena con un actor norteamericano que luego de ensayar se fue a un restaurante que era De Niro, quien le preguntó qué hacía por ahí porque él no vivía en Nueva York. Y este actor le contó que estaba filmando con un tal Brandoni y De Niro le dijo: ‘¡Brandoni! Decile que me llame’”, agregó, quien fuera secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983.

Y luego detalló: “Este muchacho no podía creer y al día siguiente vino a decirme que llamara a De Niro y lo hice a través de una persona que hablaba inglés. Resulta que era porque estábamos en vísperas de Nochebuena, creo que era un 21 de diciembre, y él temió que yo la pasara solo o con el equipo. Lo que quería era invitarme a su casa y fuimos con Marta (Bianchi) y una de mis hijas a su casa a pasar Nochebuena”.

Robert De Niro protagonizará una serie en Argentina que se comenzará a rodar en mayo en diversos barrios porteños. Archivo

“Esas son cosas que le pasan a las familias de origen italiano; de ahí surgió una relación y nos vimos muchas veces. De hecho, la última vez estuvo aquí en mi casa en Buenos Aires y es un muy buen amigo”, concluyó el actor argentino, que no quiso dar demasiadas precisiones sobre la serie que se llama Nada, que comenzará a rodarse en mayo y que se podrá ver a través de la plataforma Star+.

De inmediato, entre los periodistas que participaban de la charla, le consultaron cómo era De Niro. “Es una persona... tan persona es que tengo que decir como un elogio que no lo conoce nadie en la calle. Primero, porque hay una actitud de él muy humilde que no parece De Niro y porque, además, ha hecho personajes que no tienen nada que ver con él, algunos muy traumáticos, entonces no se lo reconoce por sus personajes. Es una persona muy afable”, contó.

Robert De Niro, Luis Brandoni y Lito Cruz posan durante un acto de beneficencia para colaborar con la Casa del teatro, del que participó el actor estadounidense en 2015.

Nada, que será dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohen (dupla que dirigió El Ciudadano Ilustre), cuenta la vida de Manuel (Brandoni), un experto en gastronomía que vive una crisis personal por el fallecimiento de su asistente y recibe la visita de un amigo extranjero (De Niro), que llega especialmente a la Argentina para entregarle a su alicaído amigo un libro. En el elenco, entre otros actores locales, también se destaca la presencia de Guillermo Francella.