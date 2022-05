Le pidió una foto a Robert De Niro en un restaurante y el actor tuvo una inesperada reacción

Si una persona, de repente, se encuentra cara a cara con una de las estrellas más reconocidas del mundo, ¿qué debería hacer? Muchos consideran que tendría que acercarse a pedirle una foto o un saludo mientras, otros, creen que no deberían molestarla. Este acalorado debate se instaló en Twitter luego de que una usuaria compartiera un video en donde camina directo hacia Robert De Niro para fotografiarse junto a él en un restaurante de Buenos Aires y, no solo recibió una respuesta negativa, sino que la pareja del actor la trató de “maleducada” por su accionar.

Intentó sacarse una foto con Robert de Niro pero él le dijo que no

La joven llamada Flor -su perfil de Twitter es @flor_vip”- estaba en el restaurant Elena ubicado en el Hotel Four Seasons cuando notó que uno de los comensales de la mesa cercana tenía un rostro que le era demasiado familiar. Rápidamente, se dio cuenta de que se trataba de Robert De Niro, quien fue al mismo establecimiento para disfrutar de una tranquila noche junto a su novia y a su hija.

Emocionada y sin poder creer lo que veían sus ojos, Flor comenzó a grabarlo con mucho disimulo desde donde estaba sentada para registrar cada segundo del increíble momento. Porque, si uno se cruza a una de las figuras más reconocidas de Hollywood en medio de un paseo, es necesario recolectar pruebas para cuando se relate la anécdota en el futuro.

Al ver que abandonaba el lugar, saltó de su asiento para ir a pedirle una foto. Con el celular en mano y sin dejar de filmar ni un segundo de la interacción, caminó hacia él pero, antes de que pudiera terminar su pregunta, la desestimó con un gesto de la mano acompañado por un seco “no”. Sorprendida -ya que, jamás pensó que iba a ser rechazada- se quedó parada y ahí se oyó a la novia del actor hacerle un reproche. “Que maleducada, estamos cenando en familia”, disparó Tiffany Chang, con quien De Niro sale desde agosto del 2021 tras conocerla en el set de Pasante de Moda en el 2015.

El episodio sucedió en suelo argentino ya que tanto Robert, Helen Grace -fruto de su relación con Grace Hightower- y Chang, se encuentran en Buenos Aires para acompañar al actor que vino a filmar en una serie junto a Luis Brandoni para Star Plus. El trío descendió del avión hace unos días y, por el momento, no se sabe cuánto tiempo pasarán en la Argentina. Lo que sí se sabe es que, al parecer, no le gusta que lo molesten cuando están en familia.

Tras capturar la incómoda interacción, Flor quiso compartirla con sus seguidores y subió ambos videos a su perfil de Twitter. Lo que no se imaginó fue que otros usuarios de la red social del pajarito le dijeran que ella era la que estaba equivocada. Entre las respuestas a su publicación se destacaron muchos mensajes que le decían que no estaba bien empezar a grabarlo sin su consentimiento y que, a pesar de ser una celebridad, De Niro no deja de ser una persona que tiene derecho a pasar una velada sin que lo molesten.

La mujer rechazada por Robert De Niro recordó cuando Pampita recibió una negativa del actor twitter @flor_vip

Sin dejarse abatir por la situación, la protagonista de esta tragicomedia tuiteó una nota que recordaba el día que Pampita quiso sacarse una foto con el actor de El irlandés pero que él la rechazó. “También le dijo que no a Pampita, ahora duermo más tranquila”, escribió, sin perder el sentido del humor.