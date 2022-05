Pablo Echarri desmintió una supuesta frase suya en contra de Robert De Niro que se volvió tendencia en Twitter

La llegada de Robert De Niro al país revolucionó a los argentinos. Su extensa carrera profesional y la fama mundial que alcanzó tras protagonizar varios éxitos cinematográficos en su carrera lo posicionaron como un actor de elite. Es por eso que su arribo a Buenos Aires captó la atención de muchísimas personas, y se hizo eco en las redes sociales. Fue en Twitter donde algunos usuarios comenzaron a compartir información de dudosa procedencia, que revelaba críticas a la celebridad por parte de actores identificados con el kirchnernismo.

Bajo el nombre de Data Mike (@bettercallshaw) circuló en la red social una presunta declaración de Pablo Echarri, en la que el actor presuntamente apuntaba contra la visita de De Niro y pedía tener más consideración con los actores del país: “Pablo Echarri, íntimo: ‘Nadie de la producción de esa nueva serie nos consultó si estábamos de acuerdo con que venga De Niro a filmar. Creo que se deberían priorizar esos trabajos a actores de calidad del país. Y no lo digo solo por mí, era un papel ideal para Raúl Rizzo”, decía el mensaje con las supuestas declaraciones del artista local.

Pablo Echarri salió a desmentir una declaración falsa que circuló en las redes Foto: captura de pantalla

La publicación alcanzó grandes niveles de interacción y volvió tendencia el nombre y apellido del actor. Frente a este escenario, algunos usuarios pensaron que los dichos eran reales. En tanto, Echarri, al enterarse de este suceso, respondió a la publicación y desmintió haber dicho esta frase. “Que se pueda ser tan salame para invertir tiempo en inventar esa ridiculez no me sorprende; lo que me impacta es que exista tantx idiota comentándolo”, sentenció la pareja de Nancy Dupláa, con notable indignación, para desactivar la catarata de mensajes en su contra que se podían leer en los comentarios del tuit.

Pero no solo Echarri fue víctima de las fake news. Raúl Rizzo, actor de amplia trayectoria en el país, fue otro de los vinculados a críticas que nunca dijo. De hecho, algunos portales levantaron los presuntos comentarios del artista sobre la visita del protagonista de El Padrino: “Viene a sacarnos el pan de la boca a los actores argentinos porque representa la cara más cruel del neoliberalismo”.

Robert De Niro en el Día del trabajador, cuando se realizó la primera reunión de la serie Nada que está rodando en la Argentina

Frente a la gran repercusión que tuvo esta falsa declaración del artista, Rizzo afirmó: “Estoy sorprendido con esto. Si en alguna nota lo nombré a De Niro es porque es una figura que está en Argentina. Yo soy actor, soy un admirador de De Niro. Me parece un actor estupendo y me encanta que esté filmando acá. Es un orgullo. Y me encantaría participar de algo que haga él, con él. Lo sacan de la malicia que tienen, buscando el impacto no sé para qué”.

Mientras toda esta falsa polémica se aclara, Robert De Niro, quien arribó al país el sábado pasado, continúa rodando la serie Nada junto a Luis Brandoni y Guillermo Francella, bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Esta producción audiovisual se emitirá en la plataforma de streaming Star+.

El actor de 78 años llegó acompañado por su novia, Tiffany Chen, quien se dedica a dar clases de artes marciales y a Helen Grace, hija menor del actor, fruto de su relación anterior con Grace Hightower.