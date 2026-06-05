Sebastián Estevanez sorprendió a todos con su revelación sobre el posible regreso de Dulce amor

Si hay una pareja de la ficción argentina que supo conquistar al público, esa, sin duda alguna, fue la de Sebastián Estevanez y Carina Zampini en Dulce amor. La historia de amor entre el chofer Marcos Guerrero y la empresaria Victoria Bandi enamoró a todos al punto tal que hoy, a 13 años de su final, la recuerdan tan vívidamente como el primer día. En más de una ocasión surgieron versiones de que una segunda parte de la telenovela podría estar en desarrollo, pero esto nunca tuvo una plena confirmación. Sin embargo, ahora su protagonista habló del tema y su revelación entusiasmó a los fanáticos.

“Me duele que falte tanta ficción. Me parece que estaría bueno que se reactive, ojalá”, dijo Sebastián Estevanez en una entrevista con Intrusos (América TV) el jueves 4 de junio. Luego de que asegurara que, al igual que muchos actores, extraña la ficción, desde el piso le preguntaron por la continuación de Dulce amor, la novela que creó su padre, Enrique “Quique” Estevanez, y que se emitió en Telefe entre 2012 y 2013 con un elenco que incluyó a María Valenzuela, Segundo Cernadas, Laura Novoa, Mica Vázquez, Rochi Igarzábal, Nicolás Riera, Calu Rivero, Sol Estevanéz, Georgina Barbarossa y Juan Darthés.

Dulce amor se emitió en Telefe entre 2012 y 2013 Prensa Telefe - Archivo

“Dependemos de Carina... No, mentira”, dijo entre risas. Si bien remarcó que “estaría bueno que haya ficción de nuevo”, en cuanto al regreso de Dulce amor, admitió que “se enfría y se calienta” y que “está todo medio ahí, dando vueltas”. En este sentido, dio cuenta de que el mayor conflicto es la cuestión económica.

A partir de esto, el periodista Daniel Ambrosino le comentó que su padre, Quique Estevanez, le dijo que su hijo Diego estaba al frente de la preproducción de la segunda parte de la ficción y que “estaba todo bastante bien arreglado y de repente quedó en el olvido”. El actor aseguró que esto fue así: “Diego, mi hermano, estuvo hablando con Telefe, estuvieron tratando de negociar y quedó ahí...”.

“Está todo medio ahí, dando vueltas”, dijo Estevanez sobre el regreso de Dulce amor Telefé

Además, sorprendió al revelar que los planes de volver a poner en agenda a Dulce amor no se desestimaron, al contrario. “La idea es que sea más en formato de serie y también por ahí hacer teatro”, aseguró, lo cual sorprendió gratamente a todos. Incluso dijo que, en su caso, lo haría “no por la plata, sino por amor, a todo lo que fue, a la gente y al proyecto”.

Sebastián Estevanez habló de su vínculo con Carina Zampini

A partir de esto, le preguntaron por su relación detrás de cámara con Carina Zampini, quien en los últimos años se consolidó en el rubro de la conducción. “A veces nos vemos, no muy seguido, pero tengo la mejor de las ondas con ella”, aseveró y reflexionó sobre la química que tuvieron en la ficción que tanto gustó al público y enfatizó que su vínculo siempre fue estrictamente profesional.

“Si hubiese habido algo que no esté dentro de los personajes, no estaría bien de mi parte ni de la de ella. Por eso pudimos jugar más de la cuenta, por la confianza que nos teníamos. Con Eleonora Wexler, con Viviana Saccone, con todas las compañeras que tuve, siempre pudimos jugar a fondo desde la confianza y el respeto. Eso está bueno”, expresó.