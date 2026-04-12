Cómo fue el regreso de La peña de morfi con Carina Zampini en el décimo aniversario de la creación de Gerardo Rozín

Este domingo, a las 13, debutó la décima temporada de La peña de morfi, el programa que se convirtió en el punto de encuentro para todos los artistas. Esta vez conducido por Diego Leuco y Carina Zampini en su regreso a Telefe, acompañados por Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro en la cocina más el humor de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola. Y en el año del mundial, se sumó Claudio “Turco” Husaín para seguir de cerca toda la actualidad y la pasión futbolera.

El ciclo comenzó con un piso de 4.4 puntos que le dejó la película Elijo creer, seguido de cerca por La familia Ingalls con 4.1, en eltrece. Párrafo aparte para la serie que fue creada en 1974 que todos los fines de semana cosecha altos índices de audiencia, incluso mayores que varios de los programas que se emiten durante la semana.

Alejandro Lerner cantó en el regreso de La peña de Morfi Gentileza Telefe

“Hola a todos, bienvenidos una vez más, diez años de La peña de morfi, pero sobre todo bienvenida Carina Zampini”, comenzó Leuco. “¡Qué lindo estar con todos ustedes de vuelta! Estamos de festejo, hoy tiramos la casa de la música por la ventana y entre amigos. ¡Esto es La peña de morfi, 10 años!”, completó la actriz.

El festejo comenzó con un musical de lujo: El Chaqueño Palavecino, Valeria Lynch, Ángela Leiva, Ariel Puchetta y Destino San Javier cantando “Entré a mi pago sin golpear”. Luego siguió un cllp del resumen de los 10 años del programa en el que llamó la atención la ausencia de Jesica Cirio y Jey Mammón, que más allá de haberse ido en medio de un escándalo fueron parte del ciclo.

Vacío relleno napolitano con papines sobre provoleta crocante fue el menú que propusieron Giorgini y Pizarro, mientras que en la mesa todos los artistas, a la que se sumó Alejandro Lerner, repasaron los 10 años del programa. El rating trepó a 5.5 puntos, mientras que eltrece continuaba segundo en la franja con 4.4. Más tarde llegó una de las novedades de este año: Allcaraz, cocina de canciones. Un músico que se hizo conocido en TikTok interpretó diferentes versiones reversionadas de los clásicos de los artistas que estaban presentes. Luego de un vaso de vino, el Chaqueño Palavecino dio su mini recital en la pantalla de Telefe con 6.6 puntos de rating.

Como cada domingo, a las 14.45, Juana Viale dio comienzo a sus almuerzos en eltrece con un piso de 3.7 puntos. Después de presentar su look, la actriz se fue a la cocina para preparar unos tragos con Jimena Monteverde y recibir a sus invitados. La conductora estuvo acompañada por Eleonora Wexler, Luciano Cáceres, Eugenia Tobal, Andy Chango y Tiziano Gravier.

Pasadas las 14, con el recital de Destino San Javier, la pantalla de Telefe trepó a los 7.2. Luego llegaron las presentaciones de Valeria Lynch, Ángela Leiva, Ráfaga y Alejandro Lerner, además de momentos de humor y otras recetas.

La marca máxima de la tarde fue de 7.7 puntos, sin cortes comerciales, versus los 3.8 a los que llegó Almorzando con Juana.

Ángela Leiva se animó a bailar Gentileza Telefe

Fueron 10 años, 440 programas, más de 1760 horas en vivo, en las que 2006 artistas cantaron 7433 canciones. De acuerdo con su rating histórico, unas 450 millones de personas lo vieron alguna vez. Realizaron 1320 recetas de las cuales 430 fueron asados, eso define a La peña de morfi.

Un sueño cumplido

Antes de la grave crisis por la que pasa la televisión abierta, económica y de ideas, hubo en su historial varios programas que le dieron espacio a los músicos para interpretar sus temas. El icónico fue Badía y compañía, al que si algo lo diferenció fue la relación que Juan Alberto Badía tenía con los artistas locales. Desde aquel ciclo de los sábados por la tarde no hubo otro que se destacara por brindar oportunidades a los nuevos o disfrutar de los consagrados. Hoy, solo en el nuevo programa de Guido Kaczka, Es mi sueño; en Se siente Argentina, por la Televisión Pública y Pasión, en América, hay un pequeño lugar donde escuchar y ver música.

Luego de un primer año exitoso en 2015, con Morfi, todos a la mesa, el ciclo que produjo Gerardo Rozín y condujo junto a Carina Zampini para renovar las mañanas de Telefe, el periodista le propuso al canal un programa musical para los domingos. El objetivo: recuperar el espacio que había dejado vacante el final de Badía y compañía. Un programa ómnibus, de los que ya casi no hay en la televisión abierta, por el que pasaran todas las voces. Y así fue que el 7 de marzo de 2016 debutó La peña de morfi. Pero Rozín no estaba solo, lo acompañaron Jesica Cirio en la conducción, Santiago Giorgini, Rodrigo Cascón y Mirta Carabajal en la cocina y a diferencia del envío de la mañana, también había humor de la mano de Pichu Straneo, Nazareno Mottola y el Mago Black. De Joan Manuel Serrat, Jairo, Juan Carlos Baglietto a Lali Espósito, y cuanto artista emergente apareció tuvo la oportunidad de ser parte. El espacio logró, con muy buen rating, instalarse como el gran escenario de los cantantes.

Pero todo lo angelado que tuvo el ciclo durante estos diez años, también lo tuvo de conflictivo. Primero, la cancelación de dos de sus conductores, Jey Mammón y Jesica Cirio, por escándalos varios. Luego, la acusación sin sustento que recibió Lizy Tagliani. Pero lo que más golpeó al equipo que hace La peña de morfi fue la enfermedad y muerte de su creador, Gerardo Rozín. El conductor decidió no contar públicamente que le afectaba un tumor cerebral y siguió adelante con el ciclo hasta que su salud se lo permitió.