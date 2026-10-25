Sol Pérez habló sobre su vida íntima tras ser madre: “Sin eso sí que siento que el amor no existe”

Sol Pérez compartió reflexiones sobre su vida familiar y los cambios en la intimidad de su pareja tras convertirse en madre de Marco. En su reciente visita al programa PH: Podemos Hablar (Telefe), la conductora explicó la dinámica actual con su marido, Guido Mazzoni, y cómo la llegada del bebé alteró sus rutinas habituales. La mediática admitió que la frecuencia de los encuentros sexuales disminuyó por el cansancio acumulado, aunque subrayó que la solidez de su relación persiste gracias a la complicidad y el afecto diario.

“El sexo es importante, pero para mí funciona la pareja aunque haya momentos que no tenés tanto sexo, sobre todo porque tengo un bebé”, declaró Pérez en el ciclo de Telefe. La panelista relató que durante una etapa prolongada su prioridad fue el cuidado del recién nacido, lo cual derivó en noches sin descanso. Según sus palabras, ella optó por un respiro en la actividad íntima para priorizar su bienestar físico y emocional. No obstante, enfatizó que esa pausa no debilitó el vínculo afectivo con su esposo.

En abril de 2025, Sol Pérez y Guido Mazzoni fueron padres Casa Ronald Argentina

La comunicación entre ambos resulta fundamental para la pareja, donde Sol Pérez aclaró que la conexión va más allá de lo físico y se sostiene sobre la amistad y los gestos de caballerosidad. “Me parece que el sexo no es todo, sino que a veces demostrar el amor también pasa por una caricia, por te preparo el desayuno, por esto o aquello”, afirmó Pérez ante la audiencia de Telefe. La presentadora añadió una sentencia contundente sobre sus expectativas sentimentales: “Yo, sin eso, sí siento que el amor no existe”. Este deseo de sentirse elegida y buscada por su pareja se mantiene como un pilar innegociable en su vida matrimonial.

El empresario, por su parte, suele destacar esa necesidad de ella por sentirse conquistada, ante lo que la propia mediática recordó una frase de Mazzoni: “A vos te encanta que yo te busque”. Pérez ratificó dicha observación y manifestó que ese interés mutuo mantiene viva la chispa después de siete años de historia. La trayectoria sentimental de ambos comenzó en un gimnasio de Palermo, donde Mazzoni se desempeñaba como entrenador, y desde entonces consolidaron una familia que hoy tiene a Marco como protagonista central.

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron a fines de 2023

La historia de amor de Sol Pérez y Guido Mazzoni

La relación pasó por diversos estadios desde su origen en 2019: tras meses de intentos fallidos por parte del preparador físico, quien buscaba atraer a Pérez a su centro de entrenamiento, la periodista finalmente accedió. La dinámica evolucionó con rapidez, a pesar de una crisis inicial durante el verano de 2020 en Mar del Plata. La convivencia forzada por la pandemia terminó por fortalecer los lazos de la pareja, quienes oficializaron su unión ante el registro civil a fines de 2023.

Hoy, la pareja prioriza la estabilidad emocional y el acompañamiento constante frente a las demandas de la crianza. La conductora asegura que no concibe la vida cotidiana sin la cercanía física con su marido, a quien define como su mayor compañero y confidente en esta etapa de maternidad plena.

Sol Pérez también reveló cómo inició su historia de amor con Guido Mazzoni

En su paso por PH: Podemos Hablar, Sol Pérez contó que Guido Mazzoni le escribía “barbaridades” por Instagram, algo que descubrió cuando lo conoció y creía que era su entrenador. “Era chamuyo espantoso, pero nunca me invitaba a salir ni nada. Cuando arranco en el gimnasio, él era mi profe, yo totalmente enamorada de él”, agregó al respecto. Y para finalizar, confirmó que fue ella quien dio el primer paso tras enterarse que Mazzoni también se sentía atraído por ella pero era muy tímido.