Ángel, la serie entre Los Simuladores y David Lynch que juega con el humor negro y la sordidez

Manuel Soriano cuenta que escribió Ángel como un experimento, con la misma libertad con la que escribiría un cuento o una novela, pero cuando lo presentó a productores y plataformas, le dijeron que era “impasable”. “Había varias cosas: el tipo de humor, el vocabulario, la sordidez, el blanco y negro. Uno me decía: tenés que decir si esto es una comedia o no. Y a mí justamente me interesaba ese terreno intermedio. El sistema de producción que elegimos nos permitió hacer una serie de autor, que te puede gustar más o menos, pero que no está filtrada para agradar”, explica el realizador argentino radicado en Montevideo sobre esta comedia negra sin filtro, incómoda y deliberadamente alejada del realismo. Ese muro se convirtió en el motor para buscar un camino alternativo de producción a través de Cuenco Cine, Intergalactic y Hernando Siles TV, apostando a un formato cooperativo con otra escala de rodaje.

Filmada íntegramente en blanco y negro en barrios tradicionales del oeste y el centro-norte de Montevideo —como Capurro, Paso Molino, Prado y el Cerro—, la serie construye un paisaje anacrónico que roza lo onírico. “El blanco y negro fue una decisión estética que estuvo desde el inicio. Hubo que pelearla porque comercialmente todos nos decían que era agregar una traba más a las que ya teníamos. Por suerte a Elisa Barbosa, la directora de fotografía y colorista, le encantó el desafío e hizo un trabajo maravilloso. También tuvimos la suerte de que en el rodaje nos tocaron todos días de nubes bajas y densas, y eso ayudó a la atmósfera opresiva que queríamos generar”, sigue el director.

Ángel

Gran parte de la acción transcurre en una casona vetusta que funciona como locación, pero sobre todo tiene una espesura narrativa: un lugar atemporal donde las décadas superpuestas vuelven ambiguas las coordenadas de tiempo o espacio.

La trama sigue a Ángel (Gustavo Suárez), un actor, director y dramaturgo frustrado que coordina talleres de teatro mientras atraviesa una etapa de precariedad. Para revalidarse como artista y ganar algo de dinero, el protagonista emprende un nuevo proyecto: resolver casos reales encargados por particulares mediante la puesta en marcha de operativos y farsas teatrales. Es ahí donde la serie recupera el espíritu de Los Simuladores, aunque pasado por un tamiz que lo enrarece todo, un filtro de marginalidad más cercano a Los siete locos, de Roberto Arlt o a los climas extraños de David Lynch.

Cada episodio funciona como un dispositivo cuyos detonadores son tanto los clientes como los propios vínculos de Ángel, marcados por una tensión irrespirable al interior de la casa. Allí convive con su padre, el Terco (Gustavo Garzón), un exguerrillero de pasado centroamericano en los setenta, y con su pareja, Kika (Antonella Costa), una mujer lívida y fatigada que deambula de la cama a la cocina con su bebé —un llamativo y perturbador bebote de plástico— en sus brazos. El trío conforma un triángulo malsano y magnético que sobrevuela toda la temporada.

Ángel

Los encargos que recibe el improvisado investigador tocan temas espinosos o políticamente incorrectos: desde sospechas desatadas en un jardín maternal o un anciano que incomoda a jóvenes transeúntes en la calle, hasta padres progresistas avergonzados porque su hijo descubrió la fe en Dios, jóvenes que dudan de su identidad, dinámicas de pareja atravesadas por el hastío o dilemas sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Con la máxima de Dostoievski (“Por el camino de la mentira llegaremos a la verdad”) colgada en su despacho, Ángel opera como un espejo deformante de las contradicciones morales de la época. Sin embargo, la serie no busca bajar línea ni ofrecer moralejas reconfortantes, sino exponer las paradojas que atraviesan esos personajes.

Ángel

“Para abordar los temas sensibles tuvimos dos premisas esenciales: la honestidad y el humor. La miniserie explora ciertas lagunas morales de esta época, pero no busca conclusiones sino paradojas y contradicciones”. Un criterio que determinó también la puesta en escena: “Teníamos que ver cómo pasábamos la identidad de ese guion a la pantalla, y para eso fue clave abandonar la cárcel del realismo. El fondo de la serie es tan descarnadamente real que necesitaba formas descarnadamente irreales para equilibrar la balanza”, señala Soriano en la presentación del proyecto.

Con actuaciones descollantes del trío protagónico, una fotografía de contrastes tajantes a cargo de Elisa Barbosa Riva y una atmósfera recargada, Ángel se planta como una rareza de autor. Una apuesta de la flamante plataforma BarceMax+, bienvenida por su rebeldía frente a la estética descafeinada que dictan los algoritmos.