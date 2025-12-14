Bienvenidos a Derry: los guiños al macroverso de Stephen King, el mate de Independiente y la gran metáfora que atraviesa a la serie

Una de las figuras más clásicas e icónicas del terror multimedia. El segundo libro más vendido de Stephen King, autor acostumbrado a reventar todos los rankings literarios del mundo. Y una saga de películas de horror cómodamente ubicada entre las cinco con mayor recaudación de la historia del cine. Estaba cantado que la historia de It no podía terminar donde terminó, aunque la muerte definitiva del monstruo impidiera proyectar cualquier tipo de continuación. Por eso, It: Bienvenidos a Derry se presenta como precuela dedicada a revelar todos los secretos que aún mantiene la ciudad de Derry en su íntima relación con el monstruoso payaso devorador de niños, incluida la historia personal de Pennywise antes de convertirse en el Pennywise que todos conocen y temen.

Desarrollada por los argentinos Andy Muschietti y Bárbara Muschietti, director y productores ejecutivos desde It (2017) e It: Capítulo 2 (2019), la serie está pautada en tres temporadas a ser contadas en reversa, la primera ambientada en 1962, la segunda en 1935 y la tercera en 1908. Tras su debut en HBO Max el 26 de octubre, el show se instaló inmediatamente como uno de los grandes éxitos del año. Y antes de que el último episodio se estrene el domingo 14 de diciembre, LA NACION conversó en exclusiva, vía Zoom, con los hermanos Muschietti, y con los actores Chris Chalk y Rudy Mancuso, durante su parada promocional en la Comic Con Experience (CCXP) 2025 de San Pablo, Brasil.

- ¿Cuál es el verdadero terror que debe enfrentar Derry? ¿El sobrenatural de Pennywise o la naturalización del racismo, el bullying, la intolerancia, la escalada bélica que se palpa en la ciudad?

Andy Muschietti: -La historia transcurre en los ‘60, y Derry es la representación de cualquier pueblo chico de los Estados Unidos en esa época, donde todavía se sufría el flagelo del racismo. Y aborda también los efectos colaterales que la segregación dejó en la cultura norteamericana, que hoy en día muestra una tensión racial muy fuerte.

Andy Muschietti y Bárbara Muschietti, en la premiere de It: Bienvenidos a Derry Araya Doheny - Getty Images North America

Chris Chalk: - Creo que el verdadero terror es el ser humano. A menudo, todos nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos más bajos, como el odio, la envidia, la ira, los celos y la avaricia. Y de eso se alimenta Pennywise. Al elegir el camino de la involución, la naturaleza humana resulta mucho más aterradora que cualquier monstruo.

Rudy Mancuso: -Lo mejor que tiene esta historia, esta franquicia y estos personajes es que transcurren en una línea de tiempo que no es lineal, sino simultánea. La guerra, el odio, la discriminación, existieron siempre y siguen existiendo. Para mí, la serie habla más del hoy que de los ‘60, y más del mundo que de los Estados Unidos.

Chris Chalk Brooke Palmer/HBO

Bárbara Muschietti: -Coincido. Limitarlo a los Estados Unidos es un poco inocente.

-De alguna manera, funciona como una metáfora, ¿verdad?

Andy Muschietti: -Por supuesto. Para Stephen King, It y Derry funcionan como una metáfora del miedo y de cómo el miedo divide a una sociedad. Pero también de cómo el miedo es utilizado conscientemente para mantener dividida a esa sociedad. Por eso es tan relevante en la época que nos toca vivir, donde los sentimientos negativos están intencionadamente estimulados y manipulados para que la gente los tenga siempre a flor de piel, y siga enfrentada y distraída. No solo en los Estados Unidos.

Bárbara Muschietti: -Es una ola que está pasando sobre varias naciones. Y nos incluyo.

El origen del terror

En el principio de todo se encuentra la novela It, que Stephen King publicó en los Estados Unidos en 1986. Suceso inmediato de ventas en todo el mundo, dejó establecido que esta esencia del mal en estado absoluto llegó a la Tierra desde el espacio exterior, hace millones de años, en un cataclismo similar al del impacto de un asteroide. Cuando los primeros colonos se instalaron en la zona y fundaron la ciudad que llegaría a ser conocida como Derry, la entidad comenzó a alimentarse con los miedos y los cuerpos de los seres humanos, manteniendo un ciclo de hibernación y ataques cada 27 años.

Derry, el pueblo en el que transcurre la serie Brooke Palmer/HBO

Si bien la verdadera forma de It sigue siendo desconocida, su encarnación más famosa es la de Pennywise, el payaso bailarín que se transformó en ícono del terror audiovisual. Para la generación de los ‘90, mediante la interpretación de Tim White en la miniserie televisiva It, que maquilló los explícitos contenidos sexuales, violentos y sanguinarios de la obra original para no lastimar la sensibilidad familiar de la cadena ABC. Y para la cultura pop contemporánea, gracias a la brillante y perturbadora composición del sueco Bill Skarsgård en los dos capítulos de la saga cinematográfica de los hermanos Muschietti.

Bill Skarsgård como Pennywise IMDb

Tirando de una críptica punta que el propio King estableció en el libro, It: Bienvenidos a Derry desarrolló, por primera vez y después de casi cuatro décadas, el origen de esa figura cruel y juguetona, impiadosa y letal, encantadora y sádica. En una serie de flashbacks, reveló la relación existente entre la forma humana de Pennywise, que responde al nombre de Robert “Bob” Gray, y la arcana entidad cósmica que atormenta principalmente a los niños. En el camino, terminó explicando también los por qué tras el atuendo circense con influencias medievales, renacentistas, isabelinas y victorianas; y la naturaleza de ese lenguaje corporal espasmódico y errático, esa voz profunda e infantil que Skarsgård habita como nadie.

-¿Qué se puede contar de Bob Gray?

Bárbara Muschietti: -Es un señor que vivía en un circo ambulante, tratando de hacer reír a los pequeños junto con su hija. Un viudo que, lamentablemente, terminó siendo la presa ideal para It, que lo posee porque la figura del payaso es un arma fantástica a la hora de acercarse a los niños y adolescentes.

It: Bienvenidos a Derry concluye este domingo su primera temporada Brooke Palmer/HBO

-Entonces, ¿Pennywise es una víctima de It o el victimario de Derry?

Bárbara Muschietti: -Bob Gray es una víctima. Pennywise, como la encarnación de Bob poseído por It, es definitivamente un malvado.

-¿Cómo fue trabajar con Skarsgård?

Chalk: -Tuve una o dos escenas con Bill. Es un tipo cordial, divertido y muy generoso, que siempre te hace sentir cómodo y confortable. Y como el actor con mayor experiencia en este universo, permite tu lucimiento y hace que todo sea mucho más fácil. Porque verlo en vivo y caracterizado, mete mucho más miedo que en la pantalla.

Rudy Mancuso y Jovan Adepo, en una escena de la serie HBO Max

Mancuso: -Yo no tuve ninguna escena con él, pero vi desde un lugar privilegiado todas las que él tuvo con los demás. Y lo que hace es siempre inesperado y efectivo. Es muy interesante ver cómo logra concentrar la maldad en estado puro con algunos gestos mínimos. Sobre todo porque él es, realmente, lo opuesto a su personaje.

Universo King

Macroverso. En la obra de Stephen King, es el nombre formal que recibe el cohesionado universo en el que se desarrollan sus distintas novelas. También funciona como justificación narrativa para que lugares y personajes se vayan cruzando por las diferentes tramas. A veces como simple dato referencial de color; y otras como nodo neurálgico de los acontecimientos. Esta característica identitaria de King también está presente en It: Bienvenidos a Derry. El ojo entrenado, además de las obvias menciones al futuro visto en las dos películas de It, decodificará guiños a los libros La Torre Oscura, La zona muerta, La niebla y Las cuatro estaciones, entre otros.

La serie tiene muchas referencias a otras obras de Stephen King Brooke Palmer/HBO

Sin embargo, la referencia más importante al Macroverso la encontrarán en la presencia de Dick Halloran, cocinero afroamericano con poderes telepáticos que King creó para El resplandor en 1977 y recuperó para su secuela de 2013, Doctor Sueño. Lo cierto es que Halloran tiene una participación menor en la novela It, pero en la serie ganó un peso específico decisivo para el devenir de los acontecimientos. Interpretado por Chris Chalk, se muestra como un soldado con tareas encubiertas en la base militar de Derry, cuyas habilidades especiales podrían ser cruciales para entender a Pennywise y enfrentar sus ciclos de terror.

-¿Cuál es la misión real de tu personaje?

Chalk: -Más allá de lo que hace puntualmente en la serie, me parece que Dick funciona como una especie de anfitrión para la audiencia. Es quien recibe al público y lo guía por algunos detalles relevantes. Después de todo, es uno de los pocos que realmente puede meterse en el mundo interno de It. Y sabiendo las cosas que le esperan a Dick en su futuro, es muy bueno poder verlo en un estadío juvenil y formativo.

"Dick funciona como una especie de anfitrión para la audiencia. Es quien recibe al público y lo guía por algunos detalles relevantes", asegura Chris Chalk Brooke Palmer/HBO

-¿Tienen la idea de desarrollar un Universo King al estilo de los universos de Marvel y DC?

Bárbara Muschietti: -Nosotros no pensamos así. Si encontramos algo que nos fascina y podemos seguir explorándolo, genial. Dentro de esta historia hay otras historias que nos gustan mucho; y como somos de ir detrás de aquello que nos apasiona, tampoco lo descartamos. Pero no tenemos ningún masterplan para expandir un universo sólo porque podamos hacerlo. No funcionamos como Marvel y no tenemos programada la séptima película de Pennywise para el 2038.

Rojo pasión

En la paleta de colores de Bienvenidos a Derry, el rojo pareciera simbolizar la presencia de It y el avance inclaudicable del mal, como una especie de advertencia visual del horror que va a desatarse sobre la ciudad y sus habitantes. No en vano es el color insignia de Pennywise; y por eso está presente en infinidad de elementos cotidianos: vestimentas, edificios, cartelerías, autos y las infaltables banderas norteamericanas. También, por supuesto, en el cabello, el maquillaje y la vestimenta del payaso bailarín. En los globos que anticipan su aparición depredadora y en la sangre que derrama sin compasión alguna. Y en el mate de Independiente, “El Rojo de Avellaneda”, club de los amores de Andy Muschietti. El mate apareció en It: Capítulo 2, en las manos del mismísimo Stephen King; y se lució de manera mucho más modesta, apoyado en un escritorio durante el primer episodio de la serie.

Muschietti no va a parar hasta que el mundo conozca el mate de independiente. Otra vez presente en el universo de IT, ahora en Bienvenidos a Derry. pic.twitter.com/Sno7qNStPY — L Baini 📷✏️ (@Lbaini) October 27, 2025

-A esta altura, ¿el mate es sólo un guiño o van a desarrollar algún tipo de historia a su alrededor?

Andy Muschietti: -Va a ser el próximo spinoff de la franquicia (risas). Hablando en serio, pongo el mate cada vez que puedo porque, como hincha de Independiente, necesito tenerlo cerca. Sobre todo ahora, que vivimos a la distancia y los recuerdos de la Argentina y de Buenos Aires son muy importantes para nosotros. Además, me gusta mantener una conexión especial con el público argentino; y en ese sentido al mate no hay que explicarlo. Lo hago de manera subrepticia porque, en el resto del mundo, ni se dan cuenta y le pasan por encima. Pero en la Argentina enseguida saltan todos. Y los hinchas de Racing se vuelven locos.