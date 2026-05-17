Fue el duque de Bridgerton, se lo mencionó como un posible James Bond y ahora vuelve al cine con una comedia romántica

“Ha sido un placer absoluto y un privilegio ser su duque. Unirme a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella”, escribió en 2021 Regé-Jean Page en un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram. De esta manera daba por cerrada la puerta a las siguientes temporadas de Bridgerton donde interpretó al duque de Hastings. La noticia desilusionó a los fanáticos de la ficción de Netflix y en más de una oportunidad el mismo actor brindó explicaciones sobre su partida, aunque siempre sobrevoló el rumor de que en realidad se iba porque no quería “encasillarse” en un personaje. Esta semana, volvió a las pantallas argentinas con Tú, yo y la Toscana, la comedia romántica que protagoniza con Halle Bailey y que se estrenó hace un mes en los Estados Unidos.

Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor

Nuevos rumbos

Luego de dejar al duque, el actor londinense que acaba de cumplir 38 años participó de El hombre gris y Calabozos y dragones: Honor entre ladrones, ambas películas de acción. Sin embargo, su gran regreso a la pantalla será de la mano del romance, género en el cual no se quiso encasillar hace un lustro y que lo hizo famoso mundialmente. El ex-Simon Basset se pone en la piel de Michael en Tú, yo y la Toscana, el film dirigido por Kat Coiro.

La película cuenta la historia de Anna (Bailey) quien viaja a Italia y se hace pasar por la prometida de Matteo y a quien las cosas se le complican cuando se enamora del primo de su falso amor, Michael. Sobre la experiencia, el actor recordó: “Rodamos en la Toscana cinco o seis semanas. Fue como estar en Roma. Estábamos disfrutando del sol, conduciendo entre viñedos, la comida era increíble y pasé la mano por ese campo de trigo por el que pasa Russell Crowe al principio de Gladiador y con mi compañera la pasamos de maravilla. Disfrutamos mucho haciendo una película sobre cómo alcanzar tu mejor versión”.

Al ser consultado antes del estreno sobre por qué había decidido incursionar nuevamente en el romance, en este caso en una comedia, explicó: “Por la idea de que la comedia romántica está muerta. El amor definitivamente no está muerto. El amor nos salvará. Me alegra poder defender esa idea”.

El que se va sin que lo echen…

A cinco años de su salida de la emblemática serie de Netflix que ya concluyó su cuarta temporada, los productores trabajan un paso más allá pensando en las nuevas entregas de la saga y no descartan que reaparezcan viejos personajes. ¿Podría ser el Simon Basset de Regé-Jean Page uno de ellos? La idea no es descabellada sobre todo teniendo en cuenta que el papel le valió una nominación al Emmy. En marzo en un evento en Los Ángeles fue consultado sobre la posibilidad y esquivó la pregunta con una respuesta más que confusa: “No estoy en internet”.

Días más tarde la directora del proyecto, Jess Brownell fue un poco más allá: “Me encantaría que todos los protagonistas volvieran alguna vez. No he hablado con Regé sobre la posibilidad de que vuelva. Las conversaciones no se han producido. Pero las ideas están ahí”.

El actor participó solo de la primera temporada de la serie y apenas confirmó su partida, escribió en redes: “Ha sido un placer absoluto y un privilegio ser su duque. Unirme a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella”. Luego, en una entrevista con la revista GQ apuntó contra los guionistas ya que su personaje en caso de seguir, hubiera perdido protagonismo: “No quería ponerlos en una situación incómoda en la que tuvieran que echarme. El universo se ha expandido, así que ya no estoy en él”.

“Fue como tenía que ser. Así es en los libros (la historia está basada en los textos de Julia Quinn), se enfocan en un hermano por tomo. Y Simon es el tipo de personaje bomba de una sola temporada, es el antagonista que va a ser reformado, se va a encontrar a él a mismo y al amor verdadero gracias a Daphne. Creo que una de las cosas más valientes del género romántico es permitir que la gente tenga un final feliz“, agregó.

Regé-Jean Page, en Buenos Aires Grosby Group

Por otro en otras notas dio a entender que necesitaba salir de su zona de confort y hacer otros papeles: “Firmé para hacer un trabajo y lo llevé a cabo. Y luego hice algunos otros. Eso es todo. Esa es la historia. Ojalá fuera más glamorosa que eso. Después de que termináramos la historia, la tentación fue seguir con lo que fue viniendo porque fue todo como: ‘Oh, vale, la historia salió muy bien, así que podemos cambiar y hacer otras cosas, supongo’”.

Un duque suelto en Buenos Aires

En 2022 cuando aún gozaba de la fama residual de Bridgerton el actor llegó a Buenos Aires. Estuvo en las inmediaciones del Luna Park, en Plaza de Mayo y en el Bajo, junto a quien era su pareja entonces, la escritora Emily Brown, rodando un comercial para Armani. Tiempo después calificó a su visita a Argentina como algo “muy divertido” y como no podía ser de otra manera, dijo que comió “fantástico”.

En ese momento lucía un pantalón de vestir pinzado color negro y remera al cuerpo del mismo tono, mientras que su novia usaba un vestido floreado y barbijo, ya que aún había restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19.

Un poco de historia

Regé nació en 1988 en Londres, pero siendo muy pequeño la familia se mudó a Harare, la capital de Zimbabue, lugar donde nació su madre. Sin embargo, cuando el actor cumplió 14 años decidieron regresar a Inglaterra. Allí su padre ejerció como sacerdote, su madre como enfermera y él estudió teatro y actuación en el Drama Center London. Entre sus primeros trabajos, fue extra en una de las entregas de Harry Potter y participó de Sobreviviente y El mercader de Venecia.

En la serie For the People que se emitió entre 2018 y 2019 conoció a Shonda Rhimes la showrunner que un año después le abrió las puertas de Bridgerton, ficción que le cambió la vida para siempre y que lo llevó a convertirse, según la publicación española Esquire, en el actor de la próxima década. Su éxito fue tal que hasta se rumoreó que podría llegar a ser el próximo James Bond, información que desmintió en diálogo con Jimmy Fallon: “Si eres británico y hacés algo de cualquier consideración que la gente reconozca bien, empezarán a decir la palabra B (en referencia a Bond, el Agente 007)”.