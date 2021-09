Black Mafia Family: hip hop, crimen organizado y la historia real de dos hermanos que manejaron el delito en Detroit

Inspirada a partir de la historia real de los hermanos Flenory, Black Mafia Family da cuenta de la creación de un poderoso imperio criminal, pero se detiene en el drama familiar de sus protagonistas. Mediante un relato que combina cultura hip hop y criminales que aún hoy forman parte de la vida criminal de Detroit, esta ficción se presenta como uno de las grandes apuestas de Starzplay. Y para saber más sobre esta propuesta, LA NACION dialogó con Russell Hornsby, uno de sus protagonistas.

Una saga mafiosa

La historia de Black Mafia Family comienza a finales de los ochenta. Los hermanos Demetrius y Terry Flenory provienen de un origen humilde, pero sueñan con el poder. Esa ambición que los obsesiona, los lleva a comenzar una vida criminal y a las fantasías de ser jefes de un imperio. Poco a poco, ellos se hacen un nombre en el mundo criminal y empiezan a amasar poder y una vida de lujos sustentada por el tráfico de droga y el lavado de dinero. De ese modo, la escena hip hop, el delito y los excesos desmedidos se reflejan en esta ficción basada en las verdaderas vivencias de estos dos icónicos delincuentes de Detroit.

“La serie trata sobre cómo luchan estos hermanos por obtener un gran nivel de poder e influencia. Pero por otra parte, el núcleo de la historia tiene que ver con un drama familiar y con gente lidiando con decisiones muy difíciles que afectan a sus amigos, a sus familiares y a sus seres queridos”, señala Hornsby.

En muchos sentidos, la saga de los Flenory solo puede comprenderse en el marco de Detroit, un lugar gris, atravesado por la revolución hip hop de esa época. Ese género, que comenzó tímidamente con melodías alegres y rimas como ametralladoras, en los ochenta evolucionó hacia una herramienta que los jóvenes afroamericanos utilizaban para protestar contra la violencia policial y denunciar qué significaba vivir en los márgenes de la sociedad.

“Cuando mirás cómo fue la situación de esa ciudad en los cuarenta, estás hablando de un lugar muy poblado, en pleno auge, y asociado a Henry Ford y la revolución industrial. Pero esa misma Detroit, en los setenta, sufrió una declinación muy fuerte debido a su economía, y eso causó que quienes quedaran ahí, no tuvieran más oportunidades. En Black Mafia Familiy se refleja esta ciudad en profunda recesión, y en dos chicos que intentaban encontrar un camino en medio de la nada, porque a ellos el sistema y su país les fallaron. Y creo que si bien nuestra serie transcurre específicamente en Detroit durante los ochenta, se trata de una historia que podría pasar en Argentina, Brasil, España, o cualquier lugar del mundo”, sostiene el actor, que en cine ha trabajado en películas como Fences o Creed II: Defendiendo el legado.

El poder de los Flenory

La historia de estos hermanos, aunque extraordinaria por el poder que lograron acumular, no deja de ser la de muchos jóvenes que ante la falta de oportunidades, creyeron ver en el crimen la promesa de un futuro próspero. Los personajes tienen una vida que escapa a cualquier norma, pero a la vez, su entramado familiar puede ser reflejo para muchos espectadores. Y para Russell Hornsby, ese es uno de los atractivos de esta ficción: “Creo que aquí se brinda un nivel distinto en lo referido a los sentimientos, al corazón y a la pasión, que muchos de estos shows no suelen tener. Ante todo, estamos hablando de un drama familiar, y cuando decimos eso, entendemos que la familia es lo más importante. Aquí lidiamos con el amor, con la alegría, el dolor y la pérdida. El relato no solo tiene que ver con el glamour de las ropas vistosas, las mujeres y los autos tuneados, sino con los conflictos y los dilemas diarios de esta gente. Y cuando ves un capítulo, podés empatizar con estos conflictos ”.

Para Hornsby, componer a Charles Flenory fue un desafío. El padre de los hermanos Terry y Demetrius, es un obrero que encuentra en la música su pasión, y que intentará, sin éxito, mantener a sus hijos por la senda correcta. Por ese motivo, el actor supo desde el primer momento cuál era el eje de Charles, y hacia dónde quería llevarlo: “Cuando leo un guion, siempre me preguntó quién es mi personaje. En este caso él es un padre, un marido, un músico y un hombre temerario. Pero lo que me gusta verdaderamente, es pensar en las ‘personas verdaderas’. Yo soy muy afortunado de ser actor, de vivir bien creando a mis personajes. Pero la ‘gente verdadera’ es la que sale a trabajar todos los días, quienes colectan la basura, los obreros, los conserjes, los maestros, o los bomberos. Y nosotros tenemos la posibilidad de sentarnos muy relajados a pensar cosas triviales, mientras ellos se levantan y van a trabajar, para volver a sus casas con sus espaldas doloridas y sus manos callosas. Es nuestro deber mostrar esas verdades, porque yo fui criado por gente así, y quiero honrarlas contando sus vidas y retratando a alguien como Flenory”.

La importancia de 50 Cent

Black Mafia Family está íntimamente ligada a la música, pero no solo por su contenido, sino también mediante uno de sus principales responsables. El músico Curtis James Jackson (mejor conocido como 50 Cent), es el productor de la serie, y quien hace varios años comenzó a fantasear con la posibilidad de llevar la saga de los Flenory a la pantalla chica.

50 Cent no es un novato en la televisión, él fue productor, creador y ocasional protagonista en Power, y con Black Mafia Family busca darle continuidad a esa faceta creativa. En el marco de la creación de este nuevo proyecto, Hornsby tuvo la posibilidad de hablar numerosas veces con 50 Cent, y contó cómo el artista concibió este título y por qué le interesó adaptarlo al mundo de las series: “Él creció en esa época, sabe muy bien quiénes fueron estos hermanos y cómo fueron sus historias. Creo que le dio pasión al proyecto, y consideró que estos personajes merecían que se contara su origen y los obstáculos que superaron. Conociendo el duro pasado de 50 Cent y todo lo que logró, es como si esta fuera su manera de decirnos que fue mucha la gente que debió abrirse un camino a partir de circunstancias terriblemente difíciles”.

Otro aspecto que une esta ficción con el mundo de la música es a través de la presencia de dos íconos del hip hop, Snoop Dog y Eminem. Ellos actúan en Black Mafia Family en roles pequeños, pero que dejarán huella. “Con Eminem no compartí ninguna escena, pero a Snoop lo conozco desde hace 17 años”, recuerda Hornsby, que luego agrega: “Él es un genio, es muy divertido, y siempre venía muy preparado y con sus líneas totalmente estudiadas. La verdad es que lo pasamos excelente, y no creo que pueda pedirle nada más a nadie”.