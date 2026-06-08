Qué ver en streaming: de la última película de Guillermo Francella al regreso de Javier Bardem

Aunque junio es un mes atravesado por el mundial, eso no significa que las plataformas no tengan listas una batería de importantes lanzamientos. En estas semanas llegan al streaming títulos clave que van desde lo nuevo de Javier Bardem pasando por la última película de Guillermo Francella y hasta llegar a la esperada conclusión de una popular serie.

Cabo de miedo (miniserie)

En el año 1962, el director J. Lee Thompson estrenó Cabo de miedo, un thriller protagonizado por Gregory Peck y Robert Mitchum, sobre un condenado a prisión que luego de ser liberado, comenzaba a perseguir a su abogado por considerar que el hombre había fallado voluntariamente en su estrategia de defensa. Casi treinta años después, Martin Scorsese contó la misma historia, con Robert de Niro y Nick Nolte en lo roles centrales, en una remake que superaba a la obra original dando por resultado a un pesadillesco drama. Y este junio marca el estreno de una nueva remake de Cabo de miedo con Javier Bardem en la piel del temible Max Cady, un hombre que hará de la vida de su abogado defensor y toda su familia un verdadero infierno del que nadie podría salir con vida.

Patrick Wilson y Amy Adams completan el elenco de esta prometedora ficción que al momento de su estreno, cosechó críticas muy favorables en los medios especializados de los Estados Unidos. Ya disponible en Apple TV+.

Playa de Lobos (película)

Guillermo Francella se pone al frente de esta producción española para llevar adelante una historia que exhibe algunos rasgos deudores de Alfred Hitchcock. En este film, el actor argentino compone a Klaus, un enigmático turista que cruza su camino con Manu (Dani Rovira), el empleado de una playa en las Canarias. Una conversación que al principio parece fortuita, poco a poco se revela como un hecho que puede anticipar giros inesperados, a medida que Manu descubre que Klaus es un hombre que esconde un peligroso secreto y una arriesgada propuesta.

Luego de su paso en cine, este título dirigido por Javier Veiga que mezcla policial con comedia negra es un atractivo duelo actoral entre dos intérpretes de un carisma enorme. Playa de Lobos ya se encuentra disponible en Disney+.

La casaca de Dios (película)

Llega al streaming un film dirigido por Fernán Mirás, que hace foco en el utilero de un club de barrio y la emblemática camiseta que utilizó Diego Maradona en el mítico partido de Argentina contra Inglaterra durante el mundial de 1986. Frente a la noticia de la subasta de dicho objeto, Titi (Jorge Marrale) decide ser fiel a sus principios y comienza una verdadera gesta para impedir que ese valioso ítem termine en poder de manos privadas.

La casaca de Dios es un film honesto que logra conmover sin golpes bajos y que tiene entre sus ingredientes temas muy vinculados a la historia argentina, que van desde el valor cultural del fútbol hasta la guerra de Malvinas. Este largometraje escrito por Marcos Carnevale cuenta con un elenco que lo completan Natalia Oreiro, Damián Dreizik, Rafael Ferro y Zoe Peralta. Ya disponible en Prime Video.

No aptos para trabajar (serie)

Cinco amigos que rondan los veintipico viven en un elegante barrio de Manhattan y allí desarrollan sus vidas y sus profesiones. La intención de todos ellos es avanzar en el mercado laboral, a medida que intentan encontrar un equilibrio entre sus romances y sus relaciones cotidianas. A simple vista, la premisa de No aptos para trabajar no dista demasiado de tantas otras ficciones similares, aunque aquí el toque distintivo lo propone Mindy Kaling. La creadora de esta serie es una de las humoristas más talentosas de su generación y alcanza con ver los episodios que escribió para títulos como The Office o La vida sexual de las universitarias para comprobar que ella siempre logra darle una vuelta de tuerca a todas sus propuestas. Por este motivo, es que esta es una de las comedias más esperadas de este mes de junio. Ya disponible en Disney+.

Cada año que pasé contigo (miniserie)

Basado en la novela Every Summer After, un best seller de romance juvenil que superó holgadamente el millón de copias vendidas, Cada año que pasé contigo narra aquello que sucede en un pueblo de ensueño llamado Barry´s Bay. Ese idílico lugar se convierte en el telón de fondo para una nostálgica historia de amor que transcurre a lo largo de seis años y una semana. Allí se encuentran Percy (Sadie Soverall) y Sam (Matt Cornett), dos jóvenes que descubren cómo una sincera relación de amistad se convierte en un profundo amor que les dejará marca a lo largo de sus años venideros. Traiciones, reconciliaciones y heridas que amenazan con no sanar son la materia prima de una novela que capturó la atención de toda una generación y que ahora recibe su adaptación al formato serie con la intención de expandir la popularidad de esta entrañable saga romántica. Disponible a partir del 10 de junio en Prime Video.

La misteriosa mirada del flamenco (película)

En los años ochenta, la irrupción del VIH cambió de manera rotunda el día a día de muchas personas. Y quienes atravesaron situaciones de especial hostigamiento fueron muchos de sus portadores, que debían cargar no solo con un duro diagnóstico sino también con el estigma social y el cruel prejuicio que circulaba alrededor de esa enfermedad. En ese momento se sitúa este film de Diego Céspedes, un director chileno que eligió para su ópera prima una trama que adopta la mirada de Lidia (Tamara Cortés), una niña de once años, y el vínculo con su mamá adoptiva, una mujer trans llamada Flamenco (Matías Catalán). La misteriosa mirada del flamenco es una película sutil, cuidadosamente articulada y uno de los títulos imprescindibles de junio. Estrena el 12 de junio en MUBI.

Avatar: fuego y ceniza (largometraje)

A poco más de seis meses de su estreno en cines, finalmente llega al formato doméstico la tercera entrega de Avatar, la ambiciosa saga de ciencia ficción y ecología dirigida por James Cameron. En esta nueva entrega, Jake Sully (Sam Worthington) y su familia continúan su recorrido por Pandora, a lo largo de un camino que ahora los cruza con una nueva tribu de Na´vi, vinculada con el fuego. Estrena el 24 de junio en Disney+.

El oso (quinta temporada)

Desde su estreno en junio de 2022, El oso se convirtió en una de las ficciones más celebradas de ese año. El relato protagonizado por Jeremy Allen White, sobre un chef de prestigio que decide hacerse cargo del buffet de su fallecido hermano, es un cocktail que mezcla un poderoso drama familiar con la gastronomía como telón de fondo. A lo largo de cuatro temporadas, este título obtuvo innumerables galardones y se consolidó como uno de los grandes mimados por la industria y por el público. Y por todo esto es que su quinta y última temporada es la esperada conclusión a una historia de personajes complejos, que mantienen relaciones personales y profesionales aún más complejas, en las que el drama suele dar paso a inesperados momentos de humor. Los episodios finales de El oso estarán disponibles desde el 25 de junio en Disney+.