Testimonios clave y material inédito: se estrenó el documental Michael Jackson, el veredicto

A poco más de un mes del estreno de la biopic Michael, un relato que idealiza a su protagonista y deja de lado cualquier controversia, este miércoles 3 de junio se estrenó en Netflix Michael Jackson: el veredicto, un documental de 3 episodios que busca aportar una mirada más profunda sobre las acusaciones por abuso de menores que apuntaron contra el Rey del pop.

“El hombre más famoso del mundo de la música acusado del crimen más atroz”, se dice en el comienzo del primer episodio. La serie, creada por David Herman, recorre la investigación, el arresto, los alegatos y los momentos claves que llevaron a la absolución de Jackson. A través de testimonios de jurados, abogados de ambas partes, testigos y con material de archivo de la cobertura de los medios del caso. El documental proyecta un registro histórico completo de un juicio que se mantuvo a puertas cerradas, sin cámaras.

A lo largo de su vida, Michael Jackson enfrentó dos acusaciones graves: una en 1993 y otra en 2005. En el primero de los casos, Jackson llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia del niño, que no presentó cargos formales. En el segundo, el artista fue juzgado en California y terminó siendo declarado “no culpable” por el jurado.

Después de la muerte de Jackson, tras aparecer mencionados en el documental Dejando Neverland (2019), otras dos personas presentaron demandas civiles alegando abusos prolongados. Y más tarde, cuatro hermanos iniciaron acciones legales por abuso y tráfico sexual infantil durante más de una década. Estos últimos procesos judiciales están abiertos.

Michael Jackson: el veredicto es un documental de 3 episodios que puede verse por Netflix

Desde adentro

El juicio de Michael Jackson en 2005 fue un espectáculo sin precedentes en el ámbito legal de las celebridades. Al momento del juicio, la prensa internacional y miles de fanáticos se dieron cita en el juzgado del condado de Santa Bárbara, California; incluso se organizó un sorteo para quienes deseaban obtener un asiento y presenciar el juicio desde adentro.

Con la participación de personas clave que estuvieron presentes en la sala del tribunal, incluyendo jurados, testigos presenciales, acusadores y defensores, la docuserie se encarga de desasnar el caso contra Jackson. “El objetivo era mostrar al público el proceso judicial desde dentro y entrevistar únicamente a los testigos presenciales que participaron en los hechos”, afirmó el equipo creativo del documental.

Vista aérea de la mansión de Michael Jackson, Neverland

El director Nick Green y la productora Fiona Stourton consideraron que era el momento adecuado para retomar, a través de esta producción, el juicio y sus interrogantes sin resolver. El equipo creativo se propuso abordar el caso de la forma más neutral posible, casi como un mero relato histórico que narra en orden cronológico los hechos más destacados del proceso judicial.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”, señalaron los cineastas en un evento oficial y global de Netflix antes del estreno.

Y destacaron: “No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, por lo que la visión pública de los hechos en aquel momento fue filtrada por los comentaristas y presentada de forma fragmentada. Era hora de analizar el juicio en su conjunto con rigor. Cualquier persona interesada en la historia de Michael Jackson encontrará en este documental una ventana a lo que fue, en gran medida, un evento hermético y la oportunidad de comprender mejor lo sucedido".

Testimonios destacados

La serie incluye nuevas entrevistas con participantes del juicio, incluidos dos miembros del jurado, así como con figuras de los medios de comunicación que estuvieron presentes en la sala y presenciaron el caso de primera mano.

El documental de Netflix narra el caso paso a paso a través de los testimonios de quienes estuvieron presentes: jurados, abogados de ambas partes y testimonios que resultaron cruciales

Dentro de los testimonios que aparecen en el documental se destacan el del fiscal Ron Zonen, el abogado defensor Mark Geragos, el abogado de la familia de Michael Jackson, Brian Oxman, y de Melissa Herard y Tammy Evans, que integraban el jurado. Además, cobra un valor relevante la voz de Martin Bashir, el periodista que con la publicación de Living with Michael Jackson impulsó la demanda de la fiscalía contra el cantante y la de la periodista de investigación Diane Dimond que había seguido de cerca la primera acusación en contra de Jackson. La serie incluye también la mirada de algunas personas del círculo cercano del astro del pop como J. Randy Taraborrelli, el biógrafo de Michael Jackson; Raymone Bain, el publicista del músico; y Stacy Brown, una antigua amiga de la familia Jackson.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”, señalaron el director Nick Green y la productora Fiona Stourton Pool - Getty Images North America

Con la incorporación de una amplia gama de voces, el director —de la mano de la producción de Candle True Stories— sale airoso en su objetivo de reconstruir la trama legal y la cobertura mediática del caso.