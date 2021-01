Confirmado: Game of Thrones tendrá una serie animada

Game of Thrones tendrá su versión animada, según confirmaron fuentes al medio especializado Variety. HBO Max está empezando a desarrollar la serie, pero aún es muy pronto y hay muy pocos detalles sobre en qué parte de la historia hará foco y quiénes serán los guionistas y actores que participarán del proyecto.

La semana pasada, se había anunciado que HBO estaba desarrollando una nueva serie basada en las novelas Tales of Dunk and Egg, de George R.R. Martin. La misma contará las aventuras de Ser Duncan, el alto (Dunk), y el joven Aegon V Targaryen (Egg), 90 años antes de los hechos sucedidos en A Song of Ice and Fire, la saga del mismo autor en la que se inspiró Game of Thrones. Se trata de la segunda precuela de la exitosa ficción, ya que HBO está en pleno desarrollo de House of Dragon, serie que debutaría en 2022 y que está inspirada en otro de los trabajos de Martin, Fire and Blood, ejemplar que cuenta la historia de cómo los Targaryen llegaron al poder en Westeros y cómo se enfrentaron por el trono en la guerra civil que fue conocida como “Dance of Dragon”.

La historia de los ancestros de Daenerys será abordada en la primera precuela confirmada, House of Dragons

Desde que se emitió el último capítulo de GOT en 2019, expandir ese universo ha sido una de las grandes prioridades del estudio televisivo. Hay varios proyectos en paralelo pensados para seguir abordando la obra de Martin. Con este nuevo dato, de que están empezando a desarrollar la versión animada, se infiere que los planes son aún mayores y que pretenden convertir a Game of Thrones en una franquicia multiplataforma.

Algo parecido está haciendo WarnerMedia con Harry Potter y con múltiples programas de DC Comics. Se supo hace poco que HBO Max también estaba desarrollando una serie inspirada en el mago de la cicatriz en la frente y el spin off de Escuadrón suicida, Peacemaker.

LA NACION